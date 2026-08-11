Πετρέλαιο: Συνεχίζει να ανεβαίνει λόγω… Τραμπ και Ορμούζ

Takeaways by to pontiki AI Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ απαίτησε από το Ιράν αποζημιώσεις για πολεμικές ζημίες, απομακρύνοντας τις πιθανότητες για μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία.

Το Ιράν διατηρεί κλειστό το Στενό του Ορμούζ, θέτοντας όρους για την επαναλειτουργία του και προχωρώντας σε συμφωνία κοινής διαχείρισης με το Ομάν.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι διατηρούν ανοδική την πίεση στις τιμές του πετρελαίου, παρά τη συνεχή ροή των εξαγωγών.

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Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, καθώς οι πιθανότητες για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μειώθηκαν δραματικά, μετά την ανακοίνωση έξι όρων από το Ιράν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και την αναμενόμενη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το πρωί της Τρίτης, το Brent διαπραγματευόταν στα 87,72 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate στα 82,13 δολάρια ανά βαρέλι, αφού ο πρόεδρος Τραμπ απαίτησε από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις στις ΗΠΑ για ζημίες που σχετίζονται με τον πόλεμο. «Θα ζητήσουμε χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει σε διάστημα 50 ετών», δήλωσε ο Τραμπ στα ΜΜΕ στο Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προσθέτοντας ότι «επομένως, αν υπάρχουν ζημίες που πρέπει να αποζημιωθούν, πιστεύω ότι το Ιράν πρέπει να τις πληρώσει» και ότι «επίσης, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το Ιράν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις ζημίες και τους θανάτους που προκάλεσε στους λαούς του Λιβάνου, της Συρίας, της Υεμένης και της Γάζας».

Το Ιράν, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι πλησιάζει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας του με το Ομάν σχετικά με την από κοινού διαχείριση του Στενού του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι οι όροι για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού εξακολουθούν να ισχύουν και ότι το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους που έθεσε η Τεχεράνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Φαίνεται να υπάρχει ένα χάσμα — χωρίς να θέλω να κάνω λογοπαίγνιο — μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως προς το πώς θα μοιάζει στην πραγματικότητα οποιαδήποτε συμφωνία», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Η τρέχουσα ρητορική υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία απέχει ακόμη αρκετά, πράγμα που σημαίνει ότι οι κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να κλίνουν προς τα πάνω», έγραψαν σε σημείωμά τους στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING. Πρόσθεσαν, ωστόσο, ότι «το πετρέλαιο συνεχίζει να διακινείται μέσω του Στενού του Ορμούζ, ακόμη και εν μέσω των διαταραχών, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της αγοράς να διατηρεί τις ροές σε κίνηση παρά τις περιοδικές αναταράξεις». Τα δεξαμενόπλοια απενεργοποιούν τους πομποδέκτες τους για να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράκ αναφέρει μέσους ημερήσιους ρυθμούς εξαγωγής 2 εκατομμυρίων βαρελιών, όπως σημείωσαν αναλυτές.

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