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11.08.2026 09:15

New York Times: Με… φορτηγάκι γευμάτων «απέδρασε» ο Τραμπ από την Τουρκία – Κινηματογραφική μετακίνηση λόγω φόβου του Ιράν

11.08.2026 09:15
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  • Οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ οργάνωσαν την απομάκρυνση του Ντόναλντ Τραμπ με φορτηγό τροφοδοσίας λόγω ανησυχιών για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας.
  • Ο πρόεδρος επιβιβάστηκε κρυφά σε μικρότερο αεροσκάφος τύπου C-32A, ενώ το κύριο προεδρικό αεροσκάφος ακολούθησε την πτήση προς τη Βρετανία με κλειστά σκίαστρα παραθύρων.
  • Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε διαθέτει αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία του προέδρου από εξωτερικές απειλές.

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Η ανησυχία των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ για ενδεχόμενη δολοφονική απόπειρα του Ιράν σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία, όπου είχε μεταβεί για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, οδήγησε σε μια… χολιγουντιανού τύπου «απόδραση» του πλανητάρχη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, παρότι ο Τραμπ εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, εντούτοις, λίγο αργότερα ο πρόεδρος και η συνοδεία του μεταφέρθηκαν, μέσα σε φορτηγάκι τροφοδοσίας, από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά γευμάτων, σε ένα μικρότερο αεροσκάφος, τύπου C-32A. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο πέταξε για τη Βρετανία και έφτασε γύρω στις 10:20 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ το παλαιότερο Air Force One κατέφθασε λίγα λεπτά αργότερα.

Η δημοσιογραφική ομάδα που τον ακολουθούσε ανέφερε ότι κατέβηκε τις σκάλες του παλιού Air Force One στις 10:56 μ.μ. τοπική ώρα. Έκανε το σήμα της ειρήνης προς τον Τύπο, αλλά δεν πλησίασε για να κάνει κάποια δήλωση. Στη συνέχεια, πέρασε λίγο χρόνο χαιρετώντας τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων προτού κατευθυνθεί στο νέο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ. Οι δημοσιογράφοι που πέταξαν με το Air Force One ανέφεραν ότι τους δόθηκε η οδηγία να κρατήσουν τα σκίαστρα των παραθύρων τους κλειστά κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ ορισμένα στελέχη του Λευκού Οίκου πίστευαν επίσης ότι ο πρόεδρος βρισκόταν στο αεροσκάφος. Όταν αργότερα οι δημοσιογράφοι ρώτησαν γιατί έπρεπε να έχουν τα σκίαστρα κατεβασμένα κατά την πτήση, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό συνέβη επειδή βρίσκονταν «πιθανότατα σε μια επικίνδυνη πτήση».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Όμως, αν πάω εγώ, πάτε κι εσείς. Σωστά;». Σχολιάζοντας, ο Λευκός Οίκος παρείχε μια δήλωση από τον διευθυντή επικοινωνίας, Στιβ Τσανγκ, ο οποίος τόνισε ότι το τζετ που δωρίστηκε από το Κατάρ έχει εξοπλιστεί με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την προστασία του προέδρου και του επιτελείου του. «Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, και χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές» υπογράμμισε ο Στιβ Τσανγκ.

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