Ουκρανία: Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από νυχτερινή επίθεση στη Ζαπορίζια

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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 20 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 20 τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται μετά την εχθρική επίθεση στη Ζαπορίζια», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Οι αρχές της Ουκρανίας συνεχίζουν να καταγράφουν τις συνέπειες της επίθεσης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

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