Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τα 7,4 Ρίχτερ: 132 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και άνθρωποι θαμμένοι στα συντρίμμια (Videos/Photos)

Takeaways by to pontiki AI Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη δυτική Κολομβία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων και τον τραυματισμό 570 ατόμων.

Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, καθώς δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και επτά αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω ζημιών.

Σωστικά συνεργεία, πυροσβέστες και στρατιωτικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για πιθανή αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα παρέχει οικονομική και υλική βοήθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη στήριξη των πληγέντων.

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Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω του ο σεισμός των 7,4 βαθμών που σάρωσε τη δυτική Κολομβία, με τον απολογισμό να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πόσοι μπορεί να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια δεκάδων κτιρίων που κατέρρευσαν.

Στην Περέιρα, όπου έχουν ήδη καταγραφεί 60 νεκροί, διασώστες επιχειρούν μέσα σε κατεστραμμένες συνοικίες, κάτοικοι παραμένουν στους δρόμους και ο φόβος νέων ισχυρών δονήσεων κρατά χιλιάδες ανθρώπους μακριά από τα σπίτια τους.

Η έκταση της καταστροφής αποκαλύπτεται σταδιακά: 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει, περισσότερες από 1.500 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, πέντε πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και επτά αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Την ίδια ώρα, κάτω από χαλάσματα και τσιμέντα συνεχίζεται η πιο κρίσιμη μάχη: εκείνη του χρόνου.

Πυροσβέστες, στρατιωτικοί και σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί όταν ανοίξει η πρόσβαση στις περισσότερο απομονωμένες περιοχές.

Buildings collapsed after a 7.4-magnitude earthquake struck western Colombia near San Jose del Palmar, causing injuries, damage in Quibdo, and evacuations across nine departments https://t.co/b9Tbt2PyRd pic.twitter.com/VuLg7UBcSk August 10, 2026

Μάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα

Διασώστες, πυροσβέστες και στρατιωτικές μονάδες επιχειρούν αδιάκοπα ανάμεσα σε συντρίμμια, αναζητώντας σημάδια ζωής.

Σε αρκετά σημεία η πρόσβαση παραμένει δύσκολη, ενώ οι διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την εικόνα.

Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, έκανε από τις πρώτες ώρες λόγο για «κρίσιμη» κατάσταση, με μεγάλο αριθμό τραυματιών και εγκλωβισμένων.

Ανάλογη εικόνα μετέφερε και ο κυβερνήτης της Ρισαράλντα, Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, περιγράφοντας σοβαρές δομικές ζημιές και σκηνές χάους στους δρόμους.

Στο Κάλι, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι ζημιές σε παιδιατρικές και νεογνολογικές εγκαταστάσεις νοσοκομείου, κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

WATCH: Building partially collapses in Cali, Colombia, after a powerful 7.4M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar. pic.twitter.com/RgFojiw8hi August 10, 2026

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Πρώτη προτεραιότητα παραμένει ο εντοπισμός εγκλωβισμένων και η απομάκρυνση κατοίκων από κτίρια που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

BREAKING: At least 111 killed, over 80 injured after strong earthquake in Colombia; more people trapped pic.twitter.com/QPFihkmOtb — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2026

Έξι ώρες παγιδευμένοι στον αέρα

Μία από τις πλέον δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης εκτυλίχθηκε στην Περέιρα.

Δεκαέξι άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα σε καμπίνες εναέριου τελεφερίκ όταν η σεισμική δόνηση ακινητοποίησε το σύστημα.

Για περίπου έξι ώρες παρέμειναν μετέωροι πάνω από την πόλη, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η λειτουργία του τελεφερίκ ανεστάλη μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

🚨🇨🇴 ¡QUÉ MIEDO! ☠️😱



Un grupo de colombianos se encontraba viajando en un teleférico cuando comenzó el fuerte terremoto que sacudió al país. 🌎💥



Mientras la tierra se estremecía, las personas quedaron suspendidas en el aire, viviendo momentos de verdadero terror. 😰🚡



Las… pic.twitter.com/OJBCuINgLE — Ventana Pública (@ventanaXpublica) August 11, 2026

Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και στη Μανισάλες, όπου επιβάτες χρειάστηκε επίσης να απομακρυνθούν μετά τον εντοπισμό δομικών ζημιών στο δίκτυο.

Επτά αεροδρόμια εκτός λειτουργίας

Το χτύπημα του σεισμού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στις μεταφορές.

Τα αεροδρόμια σε Κάλι, Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμενία, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους ώστε να ελεγχθούν διάδρομοι, κτίρια και υποδομές.

Eyewitness video captured the terrifying moment Monday's powerful earthquake hit Pereira's Matecaña International Airport in Colombia. https://t.co/jS8NNXzvfX pic.twitter.com/njpuUgpZkX — ABC News (@ABC) August 11, 2026

Το κλείσιμό τους δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς δυσκολεύει τη γρήγορη μεταφορά προσωπικού, φαρμάκων, τροφίμων και εξοπλισμού προς τις πληγείσες περιοχές.

🇨🇴🔴 Así se vivió el terremoto desde la cabina de un avión en el aeropuerto de Pereira. A las a.m. un Airbus 320 en tierra esperando turno para despegue registró el momento exacto del fuerte sismo que sacudió a Colombia.



Una vez el temblor culminó la areonave retomó su maniobra… pic.twitter.com/mWy1umFqe6 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 11, 2026

«Προσευχόμασταν και κλαίγαμε»

Οι μαρτυρίες των κατοίκων αποτυπώνουν το μέγεθος του τρόμου.

Στο Κάλι, άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε ανοιχτούς χώρους.

«Αρχίσαμε να προσευχόμαστε, άλλοι έκλαιγαν», περιέγραψε η Άνα Μιλένα Γκριχάλμπα, η οποία βγήκε μαζί με άλλους κατοίκους σε πάρκο μετά τη δόνηση.

#Valle | Personas que participaron en las labores de rescate en Cali y quienes lograron salir ilesos del terremoto cuentan cómo vivieron los momentos de angustia tras el fuerte sismo. ¿Cuál es el panorama en el resto del departamento?



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Στην αποκαλούμενη «περιοχή του καφέ», η 66χρονη Μάρθα Εστράντα περιέγραψε μια περιοχή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

«Ήταν ισχυρός, πολύ ισχυρός. Πράγματα έπεφταν μέσα στο σπίτι», ανέφερε.

Στην Περέιρα, κάτοικοι παρέμεναν για ώρες μακριά από τα σπίτια τους, φοβούμενοι νέες ισχυρές δονήσεις και πιθανές καταρρεύσεις ήδη επιβαρυμένων κτιρίων.

Η δόνηση που ταρακούνησε τη μισή περιοχή

Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με το επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό, περίπου 240 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά.

Η σεισμική εστία εντοπίστηκε σε βάθος άνω των 100 χιλιομέτρων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε τεράστια γεωγραφική έκταση.

Στην Μπογκοτά ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν από κτίρια και γραφεία στους δρόμους.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και πέρα από τα σύνορα της Κολομβίας, στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα.

Afectaciones estructurales en el sector de la Villa, Pereira pic.twitter.com/KLvBqVgBWv — Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) August 10, 2026

Ο Έλληνας σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είχε επισημάνει από τις πρώτες ώρες ότι το μεγάλο εστιακό βάθος θα μπορούσε να λειτουργήσει περιοριστικά ως προς τις επιπτώσεις στην επιφάνεια.

Ωστόσο, η εικόνα των καταστροφών στις δυτικές περιοχές της χώρας αποδεικνύεται ιδιαίτερα βαριά.

Η πρώτη μεγάλη κρίση για τη νέα κυβέρνηση

Η καταστροφή αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη τεράστια δοκιμασία για τον νέο πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης και ότι θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές.

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει κεντρικό επιχειρησιακό μηχανισμό για την καταγραφή των ζημιών, την αποστολή βοήθειας και τον συντονισμό των διασωστικών δυνάμεων.

«Δεν είστε μόνοι. Το κράτος είναι παρόν και δρα», ήταν το μήνυμά του προς τους πληγέντες.

Διεθνής βοήθεια καθώς μεγαλώνει η τραγωδία

Την ώρα που οι διασώστες εξακολουθούν να ψάχνουν στα συντρίμμια, αυξάνεται και η διεθνής κινητοποίηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων για προσωρινά καταλύματα, τρόφιμα, προστασία των πληγέντων και αποτίμηση των ζημιών.

Το Μεξικό δήλωσε έτοιμο να προσφέρει κάθε απαραίτητη υποστήριξη, ενώ βοήθεια προσφέρθηκε επίσης από το Ισραήλ και άλλες χώρες.

Τη θλίψη και τη συμπαράστασή του εξέφρασε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία.

Η μεγαλύτερη αγωνία, ωστόσο, παραμένει στα χαλάσματα.

Με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε δεκάδες σημεία και ολόκληρες περιοχές να μην έχουν ακόμη καταγραφεί πλήρως, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Και όσο περνούν οι ώρες, η μάχη για την ανεύρεση επιζώντων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

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