Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τα 7,4 Ρίχτερ: 132 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και άνθρωποι θαμμένοι στα συντρίμμια (Videos/Photos)

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Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω του ο σεισμός των 7,4 βαθμών που σάρωσε τη δυτική Κολομβία, με τον απολογισμό να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 570 έχουν τραυματιστεί, ενώ κανείς δεν γνωρίζει ακόμη πόσοι μπορεί να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια δεκάδων κτιρίων που κατέρρευσαν.
Στην Περέιρα, όπου έχουν ήδη καταγραφεί 60 νεκροί, διασώστες επιχειρούν μέσα σε κατεστραμμένες συνοικίες, κάτοικοι παραμένουν στους δρόμους και ο φόβος νέων ισχυρών δονήσεων κρατά χιλιάδες ανθρώπους μακριά από τα σπίτια τους.
Η έκταση της καταστροφής αποκαλύπτεται σταδιακά: 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει, περισσότερες από 1.500 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, πέντε πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και επτά αεροδρόμια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.
Την ίδια ώρα, κάτω από χαλάσματα και τσιμέντα συνεχίζεται η πιο κρίσιμη μάχη: εκείνη του χρόνου.
Πυροσβέστες, στρατιωτικοί και σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί όταν ανοίξει η πρόσβαση στις περισσότερο απομονωμένες περιοχές.
Διασώστες, πυροσβέστες και στρατιωτικές μονάδες επιχειρούν αδιάκοπα ανάμεσα σε συντρίμμια, αναζητώντας σημάδια ζωής.
Σε αρκετά σημεία η πρόσβαση παραμένει δύσκολη, ενώ οι διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την εικόνα.
Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, έκανε από τις πρώτες ώρες λόγο για «κρίσιμη» κατάσταση, με μεγάλο αριθμό τραυματιών και εγκλωβισμένων.
Ανάλογη εικόνα μετέφερε και ο κυβερνήτης της Ρισαράλντα, Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, περιγράφοντας σοβαρές δομικές ζημιές και σκηνές χάους στους δρόμους.
Στο Κάλι, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι ζημιές σε παιδιατρικές και νεογνολογικές εγκαταστάσεις νοσοκομείου, κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.
Πρώτη προτεραιότητα παραμένει ο εντοπισμός εγκλωβισμένων και η απομάκρυνση κατοίκων από κτίρια που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.
Μία από τις πλέον δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης εκτυλίχθηκε στην Περέιρα.
Δεκαέξι άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα σε καμπίνες εναέριου τελεφερίκ όταν η σεισμική δόνηση ακινητοποίησε το σύστημα.
Για περίπου έξι ώρες παρέμειναν μετέωροι πάνω από την πόλη, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού.
Η λειτουργία του τελεφερίκ ανεστάλη μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.
Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και στη Μανισάλες, όπου επιβάτες χρειάστηκε επίσης να απομακρυνθούν μετά τον εντοπισμό δομικών ζημιών στο δίκτυο.
Το χτύπημα του σεισμού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στις μεταφορές.
Τα αεροδρόμια σε Κάλι, Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμενία, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους ώστε να ελεγχθούν διάδρομοι, κτίρια και υποδομές.
Το κλείσιμό τους δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς δυσκολεύει τη γρήγορη μεταφορά προσωπικού, φαρμάκων, τροφίμων και εξοπλισμού προς τις πληγείσες περιοχές.
Οι μαρτυρίες των κατοίκων αποτυπώνουν το μέγεθος του τρόμου.
Στο Κάλι, άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και κατέφυγαν σε ανοιχτούς χώρους.
«Αρχίσαμε να προσευχόμαστε, άλλοι έκλαιγαν», περιέγραψε η Άνα Μιλένα Γκριχάλμπα, η οποία βγήκε μαζί με άλλους κατοίκους σε πάρκο μετά τη δόνηση.
Στην αποκαλούμενη «περιοχή του καφέ», η 66χρονη Μάρθα Εστράντα περιέγραψε μια περιοχή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
«Ήταν ισχυρός, πολύ ισχυρός. Πράγματα έπεφταν μέσα στο σπίτι», ανέφερε.
Στην Περέιρα, κάτοικοι παρέμεναν για ώρες μακριά από τα σπίτια τους, φοβούμενοι νέες ισχυρές δονήσεις και πιθανές καταρρεύσεις ήδη επιβαρυμένων κτιρίων.
Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με το επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό, περίπου 240 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά.
Η σεισμική εστία εντοπίστηκε σε βάθος άνω των 100 χιλιομέτρων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε τεράστια γεωγραφική έκταση.
Στην Μπογκοτά ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν από κτίρια και γραφεία στους δρόμους.
Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και πέρα από τα σύνορα της Κολομβίας, στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα.
Ο Έλληνας σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είχε επισημάνει από τις πρώτες ώρες ότι το μεγάλο εστιακό βάθος θα μπορούσε να λειτουργήσει περιοριστικά ως προς τις επιπτώσεις στην επιφάνεια.
Ωστόσο, η εικόνα των καταστροφών στις δυτικές περιοχές της χώρας αποδεικνύεται ιδιαίτερα βαριά.
Η καταστροφή αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη τεράστια δοκιμασία για τον νέο πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.
Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά τον συντονισμό της διαχείρισης της κρίσης και ότι θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές.
Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει κεντρικό επιχειρησιακό μηχανισμό για την καταγραφή των ζημιών, την αποστολή βοήθειας και τον συντονισμό των διασωστικών δυνάμεων.
«Δεν είστε μόνοι. Το κράτος είναι παρόν και δρα», ήταν το μήνυμά του προς τους πληγέντες.
Την ώρα που οι διασώστες εξακολουθούν να ψάχνουν στα συντρίμμια, αυξάνεται και η διεθνής κινητοποίηση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων για προσωρινά καταλύματα, τρόφιμα, προστασία των πληγέντων και αποτίμηση των ζημιών.
Το Μεξικό δήλωσε έτοιμο να προσφέρει κάθε απαραίτητη υποστήριξη, ενώ βοήθεια προσφέρθηκε επίσης από το Ισραήλ και άλλες χώρες.
Τη θλίψη και τη συμπαράστασή του εξέφρασε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία.
Η μεγαλύτερη αγωνία, ωστόσο, παραμένει στα χαλάσματα.
Με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε δεκάδες σημεία και ολόκληρες περιοχές να μην έχουν ακόμη καταγραφεί πλήρως, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.
Και όσο περνούν οι ώρες, η μάχη για την ανεύρεση επιζώντων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
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