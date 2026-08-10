Politico: Ένας νέος πολιτικός αντίπαλος αναγκάζει τη Μελόνι να επιστρέψει στις ακροδεξιές ρίζες της

Takeaways by to pontiki AI Η Ιταλίδα πρωθυπουργός σκληραίνει τη στάση της σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας ενόψει των επερχόμενων εκλογών, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την υποστήριξη του συντηρητικού εκλογικού σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιταλική κυβέρνηση ανέστειλε τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία, εντείνοντας τους ελέγχους στα αεροδρόμια μετά από την κρίση στη Θέουτα Η πολιτική αυτή κίνηση αποσκοπεί στον περιορισμό της εκλογικής επιρροής του ακροδεξιού αντιπάλου Ρομπέρτο Βαννάτσι, ο οποίος σημειώνει σημαντική άνοδο στις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, η Μελόνι διατηρεί μια ισχυρή φιλοδυτική στάση στο ουκρανικό ζήτημα, διαφοροποιούμενη από τις πιο φιλικές προς τη Μόσχα θέσεις που υποστηρίζουν ο Βαννάτσι και ορισμένοι κυβερνητικοί σύμμαχοι.

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Με τις εκλογές να πλησιάζουν τον επόμενο χρόνο και έναν νέο ακροδεξιό αντίπαλο να αναδύεται, η Ιταλίδα πρωθυπουργός – της οποίας οι πολιτικές καταβολές βρίσκονται στην μεταφασιστική δεξιά της Ιταλίας – αφήνει στην άκρη την μετριοπαθή εικόνα που έχει χτίσει κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της θητείας της και σκληραίνει τον τόνο της σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας.

Η κυβέρνηση της Μελόνι ήταν η πρώτη στην ΕΕ που επιτέθηκε στην ισπανική κυβέρνηση για μια ξαφνική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την περασμένη εβδομάδα.

Ενώ η Γαλλία και άλλες χώρες ενέτειναν τους ελέγχους στα σύνορα, η Ιταλία προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τη συμφωνία Σένγκεν ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ με τη Μαδρίτη. Τώρα, στα ιταλικά αεροδρόμια, οι επιβάτες από την Ισπανία καλούνται να ενταχθούν σε διαφορετική γραμμή.

Το γραφείο της Μελόνι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει καμία πρόθεση να άρει τους ελέγχους τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση με την Ισπανία, η οποία αντεπιτέθηκε με την επιβολή ελέγχων στους ταξιδιώτες από την Ιταλία.

«Δεν θα κάνουμε πίσω ούτε ένα χιλιοστό στην παράνομη μετανάστευση», δημοσίευσε η Μελόνι στο X, ενώ οι σύμμαχοί της επιτέθηκαν στην σοσιαλιστική ισπανική κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν κατάφερε να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές. «Η υπεράσπιση των συνόρων μας, η διακοπή των εμπορικών συναλλαγών ανθρώπων και η διασφάλιση αποτελεσματικού επαναπατρισμού θα συνεχίσουν να είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Η σύγκρουση με την Ισπανία είναι απλώς το τελευταίο σημάδι ότι η Ιταλίδα ηγέτιδα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει τον πυρήνα, το ακροδεξιό εκλογικό της σώμα, απέναντι σε μια πρόκληση από τη δεξιά πλευρά του Ρομπέρτο ​​Βαννάτσι, πρώην στρατηγού και μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με τις εκλογές να αναμένονται την επόμενη άνοιξη, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον του Βαννάτσι σημειώνει πρόοδο στις δημοσκοπήσεις, ξεπερνώντας έναν από τους εταίρους του συνασπισμού της Μελόνι, το ακροδεξιό κόμμα Λέγκα, και κερδίζοντας ένα άλλο, τη Φόρτσα Ιτάλια, σύμφωνα με την δημοσκόπηση του POLITICO.

Για τη Μελόνι, η οποία ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα στη νεολαία του μεταφασιστικού κινήματος της Ιταλίας, η πρόκληση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ανησυχία για τον περιορισμό του ανταγωνισμού από το Εθνικό Μέλλον», δήλωσε ο Μάρκο Τάρκι, κορυφαίος δεξιός πολιτικός επιστήμονας. «Όλα καταλήγουν σε μια όξυνση του τόνου. Τα ζητήματα – ασφάλεια, μετανάστευση, ταυτότητα – παραμένουν τα ίδια όπως πριν».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που την έφερε στην εξουσία το 2022, η Μελόνι υποσχέθηκε να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση θέτοντας σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας. Αν και αυτή η υπόσχεση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, η κυβέρνηση της Μελόνι άνοιξε κέντρα κράτησης στην Αλβανία για να στεγάσει μετανάστες όσο διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις ασύλου τους.

Ο Βαννάτσι, που διεξάγει εκστρατεία για την ασφάλεια και τηρεί σκληρή γραμμή για τη μετανάστευση, ζητά μια πιο ριζοσπαστική λύση: την «επανεγκατάσταση» – ένα σχέδιο που δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομερώς – για να ενθαρρύνει τους μετανάστες να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους.

Η κρίση στη Θέουτα, κατά την οποία δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα και σχεδόν 100 πέθαναν, έδωσε στη Μελόνι την ευκαιρία να δείξει ότι η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή της.

Η αντίδραση της Μελόνι ήταν «καθαρά αποτέλεσμα εγχώριων πολιτικών υπολογισμών», δήλωσε ο Τζόρτζιο Γκόρι, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός προσπαθεί να εξασφαλίσει το εκλογικό της σώμα «δείχνοντας ότι είναι πιστή στο δεξιό σύνθημα και την προπαγάνδα για τη μετανάστευση και όχι μόνο».

Για τον Τζιοβάνι Ορσίνα, διευθυντή του τμήματος πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Λουίς Γκουίντο Κάρλι της Ρώμης, η προτεραιότητα της Μελόνι σε αυτό το στάδιο είναι «να μην αρχίσουν να χάνουν και οι Αδελφοί της Ιταλίας [το κόμμα του Μελόνι] ψήφους» — στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή συμμαχία με τον Βαννάτσι πριν ή μετά τις εκλογές του επόμενου έτους.



«Ο Βαννάτσι έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο στις δημοσκοπήσεις, ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες», δήλωσε ο Λορέντζο Πρεγλιάσκο από την εταιρεία δημοσκοπήσεων YouTrend, σημειώνοντας ότι το Εθνικό Μέλλον βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 7%.

«Χωρίς τον Βαννάτσι, η κεντροδεξιά θα μπορούσε να χάσει τις επερχόμενες εκλογές», είπε. «Αυτά τα επτά σημεία έχουν μεγάλη σημασία».

Το φαινόμενο Βαννάτσι

Ο Νίκολα Προκατσίνι, υπολοχαγός της Μελόνι και συμπρόεδρος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), αρνείται ότι η Μελόνι αλλάζει πολιτική στάση για να προστατευτεί από τον Βαννάτσι.

«Σταματάει εκεί που βρισκόταν πάντα», δήλωσε στο POLITICO. «Απλώς δεν είναι η ρατσίστρια, ξενοφοβική φασίστρια που την παρουσίαζαν όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της. Και δεν είναι ούτε τώρα».

Η Μελόνι αντιμετωπίζει επίσης μια πρόκληση για την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, με τόσο τη Λέγκα όσο και τον Βαννάτσι να υποστηρίζουν μια πιο ήπια γραμμή απέναντι στη Μόσχα, να αντιτίθενται στην στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και να υποστηρίζουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Αν και η Μελόνι έχει παρουσιάσει τον εαυτό της ως ισχυρή υποστηρίκτρια της Ουκρανίας, η εξάρτησή της από τη Λέγκα για υποστήριξη σημαίνει ότι η Ιταλία έχει συνεισφέρει μόλις 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε τέσσερα χρόνια, περίπου το ισοδύναμο 1 ευρώ το μήνα για κάθε Ιταλό πολίτη, λιγότερο από το κόστος ενός εσπρέσο.

Η Ιταλία αρνήθηκε επίσης να ενταχθεί στο PURL (Λίστα Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία) του ΝΑΤΟ, ένα πρόγραμμα αγοράς όπλων που δημιουργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε τις νέες δεσμεύσεις στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η πραγματική διαφορά της Μελόνι με τον Βαννάτσι βρίσκεται στην Ουκρανία, όπως ανέφερε ο Τάρτσι, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και θεωρείται η βασική φυσιογνωμία ενός κινήματος που ονομάζεται Νέα Δεξιά.

«Διαφορετικά, το χάσμα δημιουργείται τεχνητά στη ρητορική και τις στάσεις για τακτικούς λόγους», είπε.

Οι σύμμαχοι της Μελόνι δεν έχουν αποκλείσει μια συμμαχία με τον Βαννάτσι, αλλά τονίζουν ότι η πιθανότητα θα εξαρτηθεί από τη θέση του σε βασικές αξίες όπως η εξωτερική πολιτική.

Εάν επιδιώξει «να τοποθετήσει την Ιταλία, δίπλα στη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, σαφώς δεν είναι δυνατόν να σταθούμε μαζί», δήλωσε ο Προκατσίνι. «Εάν, αντίθετα, επιλέξει τη Δύση – τις δημοκρατίες, τα δυτικά έθνη, τις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες – τότε σίγουρα μπορούμε να σταθούμε μαζί».

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