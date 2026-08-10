«Στερεύουν» τα αμερικανικά οπλοστάσια – Το Πεντάγωνο ζητά αύξηση παραγωγής όπλων για τον πόλεμο με το Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από την αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή κρίσιμων οπλικών συστημάτων, λόγω της σημαντικής μείωσης των αποθεμάτων πυρομαχικών και πυραύλων αεράμυνας εξαιτίας του πολέμου.

Οι εταιρείες έλαβαν προθεσμία 21 ημερών για να υποβάλουν σχέδια ταχύτερης παράδοσης, καθώς οι υφιστάμενοι κύκλοι ανάπτυξης κρίνονται πλέον μη αποδεκτοί από το υπουργείο.

Η εξάντληση των αποθεμάτων σε συστήματα Patriot και THAAD έχει θέσει υπό πίεση τις αμερικανικές δυνάμεις, αναγκάζοντας το Πεντάγωνο να συνάψει συμφωνίες-πλαίσιο με μεγάλους αμυντικούς ομίλους.

Ωστόσο, η υλοποίηση των σχεδίων παραμένει αβέβαιη, καθώς η απαιτούμενη χρηματοδότηση ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο στο Κογκρέσο.

Πολλές αμυντικές εταιρείες αναλαμβάνουν προσωρινά το επιχειρηματικό ρίσκο, χρηματοδοτώντας οι ίδιες την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας μέχρι την οριστική έγκριση των κονδυλίων.

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Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζητά από την αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή και τις παραδόσεις κρίσιμων οπλικών συστημάτων, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρή μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών και πυραύλων αεράμυνας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στιβ Φάινμπεργκ, έδωσε στις αμυντικές εταιρείες προθεσμία 21 ημερών για να παρουσιάσουν σχέδια ταχύτερης παραγωγής και παράδοσης κρίσιμων οπλικών συστημάτων, σύμφωνα με υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας που επικαλείται η Washington Post.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι πολυετείς κύκλοι ανάπτυξης «δεν είναι αποδεκτοί», ενώ ζητείται άμεση διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Στο επίκεντρο οι ελλείψεις σε Patriot και THAAD

Η πίεση προς την αμερικανική αμυντική βιομηχανία εντείνεται καθώς τα αποθέματα των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σημαντικά από τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Μόνο κατά τον πρώτο μήνα του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιεύσει η Washington Post, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν:

περισσότερους από 850 πυραύλους κρουζ Tomahawk

περισσότερους από 1.000 αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot και THAAD

πάνω από 1.300 τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους του αμερικανικού στρατού

Σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), το παγκόσμιο απόθεμα πυραύλων Patriot έχει υποχωρήσει από περίπου 2.200 πριν από τον πόλεμο σε λιγότερους από 827, ενώ οι πύραυλοι THAAD μειώθηκαν από 452 σε λιγότερους από 278.

Η εξάντληση των αποθεμάτων έχει αυξήσει τον κίνδυνο για τις αμερικανικές δυνάμεις και, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της εφημερίδας, έχει επηρεάσει τις επιλογές της Ουάσιγκτον ως προς την περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων.

Συμφωνίες δισεκατομμυρίων για αύξηση της παραγωγής

Το Πεντάγωνο έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά συμφωνιών με μεγάλους αμυντικούς ομίλους και νεοφυείς εταιρείες στρατιωτικής τεχνολογίας.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε συμφωνία-πλαίσιο με τις Northrop Grumman και Lockheed Martin για αύξηση της παραγωγής των πυραύλων Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) και THAAD.

Παράλληλα, η Lockheed Martin έλαβε σύμβαση αξίας έως 58,6 δισ. δολαρίων, με στόχο να τριπλασιάσει την παραγωγή των PAC-3 έως το 2030.

Τον Μάιο, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης συμφωνίες-πλαίσιο με εταιρείες όπως οι Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos και Zone 5, με στόχο την ταχεία ενίσχυση των δυνατοτήτων πλήγματος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και την αγορά πυραύλων χαμηλότερου κόστους.

Οι συμφωνίες-πλαίσιο, ωστόσο, δεν αποτελούν δεσμευτικές συμβάσεις αγοράς. Εκφράζουν την πρόθεση του αμερικανικού Δημοσίου να προχωρήσει σε προμήθειες, αλλά για να υλοποιηθούν απαιτείται χρηματοδότηση από το Κογκρέσο.

Εμπλοκή του Λευκού Οίκου και πίεση προς το Κογκρέσο

Στα τέλη Ιουλίου, στελέχη παραδοσιακών αμυντικών βιομηχανιών αλλά και εταιρειών τεχνολογίας της Silicon Valley κλήθηκαν στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril και Palantir, ενώ οι εκπρόσωποί τους φέρονται να κλήθηκαν να ασκήσουν πίεση στους νομοθέτες για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» πυρομαχικών και ότι νέες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στη χώρα ανάλογα με τις ανάγκες.

Το «αγκάθι» της χρηματοδότησης από το Κογκρέσο

Η εφαρμογή των σχεδίων του Πενταγώνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 1,15 τρισ. δολαρίων, οι οποίες παραμένουν σε πολιτικό αδιέξοδο στο Κογκρέσο, καθώς οι Δημοκρατικοί αντιδρούν στη μεγάλη αύξηση των δαπανών.

Ο επικεφαλής του Προγράμματος Πυραυλικής Άμυνας του CSIS, Τομ Καράκο, σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις συμφωνίες δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε κανονικές συμβάσεις λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης.

Ορισμένες αμυντικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ίδιο, χρηματοδοτούν προσωρινά με δικούς τους πόρους την αύξηση της παραγωγής, αναλαμβάνοντας όμως σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο όσο η έγκριση των σχετικών κονδυλίων παραμένει αβέβαιη.

Ποια οπλικά συστήματα θέλει να επιταχύνει το Πεντάγωνο

Στο υπόμνημα του Φάινμπεργκ αναφέρονται συγκεκριμένα προγράμματα που εξετάζεται να επιταχυνθούν ή να ενισχυθούν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2028.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

το πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας Αναχαιτιστής Νέας Γενιάς (Next Generation Interceptor)

το Εθνικό Προηγμένο Σύστημα Πυραύλων Εδάφους-Αέρος (NASAMS)

κινητό σύστημα ραντάρ αεράμυνας

προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης πιλότων

διαστημικό σύστημα παρακολούθησης πυραύλων

Οι εταιρείες καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για ταχύτερα χρονοδιαγράμματα παραγωγής, αύξηση της δυναμικότητας, επενδύσεις κεφαλαίου και επέκταση εγκαταστάσεων, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν μεγαλύτερες και σταθερές παραγγελίες.

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης και αλλαγής του τρόπου με τον οποίο οι ΗΠΑ αναπτύσσουν, παράγουν και εντάσσουν νέα οπλικά συστήματα στις ένοπλες δυνάμεις.

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