Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε κάθε προηγούμενο εμπορικό ρεκόρ του σκηνοθέτη, εξελισσόμενη στην πιο επιτυχημένη εισπρακτικά παραγωγή της μέχρι σήμερα καριέρας του.

Η ταινία της Universal Pictures συμπλήρωσε έναν μήνα στις κινηματογραφικές αίθουσες και έχει ήδη καταγράψει παγκόσμιες εισπράξεις ύψους 1,104 δισ. δολαρίων.

Η κυκλοφορία της ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου και η επίδοσή της την έφερε στην κορυφή της προσωπικής φιλμογραφίας του Νόλαν, αφήνοντας πίσω δύο από τις πλέον δημοφιλείς ταινίες του: το «The Dark Knight Rises» του 2012, που είχε αποφέρει 1,085 δισ. δολάρια, και το «The Dark Knight» του 2008, με 1,005 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Ισχυρή παρουσία στις αίθουσες IMAX

Στην αμερικανική αγορά, η «Οδύσσεια» έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 461,1 εκατ. δολάρια, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο box office του τελευταίου Σαββατοκύριακου, πίσω από το «Spider-Man: Brand New Day». Παράλληλα, η ταινία αποτελεί πλέον τη δεύτερη πιο εμπορική παραγωγή με R-rated χαρακτηρισμό τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς, πίσω μόνο από το «Deadpool & Wolverine» του 2024.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η επίδοση της ταινίας στις αίθουσες IMAX, όπου οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 289,3 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Το ποσό αυτό την καθιστά την πιο επιτυχημένη κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX.

Με την «Οδύσσεια», οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις των ταινιών του Νόλαν ξεπερνούν πλέον τα 7 δισ. δολάρια. Η ταινία συγκαταλέγεται επίσης στις πέντε μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς παγκοσμίως, έχοντας ξεπεράσει το όριο του 1 δισ. δολαρίων.

Στελέχη της Universal Pictures αποδίδουν την επιτυχία στη διαχρονική ικανότητα του Νόλαν να δημιουργεί κινηματογραφικά γεγονότα που προσελκύουν το κοινό στις αίθουσες. Όπως επισημαίνουν, η «Οδύσσεια» έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με θεατές να επιλέγουν τόσο προηγμένες προβολές όσο και επαναλαμβανόμενες θεάσεις.

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