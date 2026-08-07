James Cameron: Άφησε να εννοηθεί ότι τελείωσε τα γυρίσματα των ταινιών «Avatar» (photo/videos)

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Ο Τζέιμς Κάμερον (James Cameron) άφησε να εννοηθεί ότι τα γυρίσματα ταινιών «Avatar» μπορεί να φτάνουν στο τέλος και ότι τώρα σκέφτεται «άλλες ιστορίες».

Ο θρυλικός σκηνοθέτης έχει σκηνοθετήσει και τις τρεις ταινίες φαντασίας/επιστημονικής φαντασίας μέχρι σήμερα, πιο πρόσφατα την περσινή «Fire And Ash» και έχουν ήδη ανακοινωθεί δύο ακόμη ταινίες «Avatar», αλλά σε νέα συνέντευξη, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι τώρα σκέφτεται να προχωρήσει σε άλλα κινηματογραφικά έργα.

Μετά την παραλαβή του Βραβείου Παραστατικών Τεχνών του Γενικού Κυβερνήτη του Καναδά για το 2026 για Καλλιτεχνικό Επίτευγμα Ζωής ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε για το τι βλέπει στο μέλλον στην καριέρα του.

«Αυτό είναι ακριβώς το ερώτημα της ώρας για μένα, επειδή υπήρξε μεγάλη δυναμική στο σύμπαν του Avatar για μένα, σε 21 χρόνια μέχρι τώρα, επειδή ξεκινήσαμε το 2005» είπε. «Πήρα λίγο χρόνο για να κατασκευάσω ένα υποβρύχιο για να βουτήξω στο βαθύτερο σημείο του πλανήτη, αλλά μετά επέστρεψα στο Avatar και ήταν ένα είδος αδιάσπαστης συνέχειας» ανέφερε.

«Αυτό είναι λοιπόν το σημείο που κοιτάζω γύρω μου το τοπίο και σκέφτομαι, ποιες είναι οι άλλες ιστορίες που θέλω να πω; Πόσες από αυτές χρειάζομαι για να σκηνοθετήσω ο ίδιος, σε αντίθεση με το να γράφω το σενάριο ή/και να κάνω παραγωγή και να συνεργάζομαι με άλλους κινηματογραφιστές;», συμπλήρωσε ο Τζέιμς Κάμερον.

Εξήγησε ότι έχει καταγράψει πιθανά έργα με βάση το ερώτημα: «Τι θα κάνει το μεγαλύτερο καλό;».

«Άρχισα να εξετάζω όλα τα έργα που μου αρέσουν και να λέω: “Πώς θα βελτιώσει αυτό την κατάστασή μας; Πώς θα κάνει τον κόσμο καλύτερο για τα παιδιά μου;”», τόνισε ο Καναδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός.

«Και δεν έχω πάρει ακόμα αυτές τις αποφάσεις, βρίσκομαι ακόμα σε αυτή την οριακή κατάσταση, σχεδιάζοντας την τελευταία πράξη, αν θέλετε. Και δεν ξέρω αν αυτή η τελευταία πράξη είναι ένα έτος ή είκοσι χρόνια, αλλά θα δούμε», είπε.

Οι ταινίες Avatar 4 και 5 παραμένουν προγραμματισμένες για το 2029 και το 2031 αντίστοιχα και μέρος της τέταρτης ταινίας φέρεται να έχει ήδη γυριστεί, αλλά μετά την κυκλοφορία του «Fire And Ash», ο Κάμερον άφησε να εννοηθεί ότι τώρα σχεδιάζει να «αποσυρθεί από το να είναι τόσο ενεργός σε κάθε μικροσκοπική πτυχή της διαδικασίας».

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