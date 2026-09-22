Ο «μαθηματικός» εγκλωβισμός του νοικοκυριού: Γιατί ο φετινός χειμώνας φέρνει πολλαπλά χτυπήματα σε ρεύμα, θέρμανση και ράφι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο χειμώνας δεν φέρνει απλώς χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των μετώπων ακρίβειας. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η επιβάρυνση δεν είναι απλώς αριθμητική, αλλά πολλαπλασιαστική, με τον πληθωρισμό να αναρριχάται στο 3,8%.

Το νοικοκυριό καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα:

Αμόλυβδη στα ύψη και εφιάλτης για 3 ευρώ: Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πατήσει στα 2,20 ευρώ/λίτρο στα αστικά κέντρα και τις νησιωτικές περιοχές (αύξηση άνω του 15,3% σε ετήσια βάση), ενώ παράγοντες της αγοράς καυσίμων προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστεί η γεωπολιτική ρευστότητα, το εφιαλτικό σενάριο των 3 ευρώ/λίτρο δεν θεωρείται πλέον ουτοπικό.

Diesel κίνησης – φωτιά: Καταγράφει ετήσια αύξηση 30,6%, συμπαρασύροντας αμέσως όλο το μεταφορικό κόστος της χώρας.

Άλμα στο φυσικό αέριο: Ετήσια αύξηση 40,2%, με τη μηνιαία μεταβολή να καταγράφει άλμα 13,5%.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Το «αφήγημα» της επιδότησης και η σκληρή πραγματικότητα

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης γύρω από το 1,75 ευρώ/λίτρο μέσω οριζόντιας επιδότησης στην αντλία, η σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο αποκαλύπτει τη γυμνή αλήθεια.

Πέρυσι, η κούρσα της θέρμανσης είχε ξεκινήσει από τα 1,38 ευρώ/λίτρο (και σε ορισμένες περιοχές ακόμη χαμηλότερα, κοντά στο 1,35 ευρώ, χάρη στις αρχικές προσφορές). Η φετινή «βάση» του 1,75 ευρώ/λίτρο συνιστά μια αύξηση της τάξης του 27% στην τιμή εκκίνησης.

Ακόμη και με την κρατική επιδότηση, η αφετηρία παραμένει δυσβάσταχτη. Όταν ένα νοικοκυριό καλείται να προκαταβάλει εκατοντάδες ευρώ απλώς για να προμηθευτεί μια ελάχιστη ποσότητα πετρελαίου για τη δεξαμενή, το «μαξιλάρι» της κρατικής ενίσχυσης εξανεμίζεται μέσα στις πρώτες εβδομάδες του ψύχους. Ο λογαριασμός απλώς δεν βγαίνει, καθώς η θέρμανση αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια και όχι ως βασικό αγαθό.

Το «φαινόμενο της πυραμίδας»: Πώς το ρεύμα περνάει στο σούπερ μάρκετ

Το μεγαλύτερο λάθος στην ανάλυση του κόστους διαβίωσης είναι ο διαχωρισμός «λογαριασμού ρεύματος» και «καλαθιού της νοικοκυράς». Παρά τις διακυμάνσεις στη λιανική του ηλεκτρισμού, η μεταβλητότητα των χονδρεμπορικών τιμών επηρεάζει αλυσιδωτά ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Κάθε αύξηση στην ενέργεια ενσωματώνεται τρεις φορές πριν φτάσει στον καταναλωτή:

1. Στη μεταποίηση/παραγωγή (βιομηχανική επεξεργασία και ψύξη).

2. Στην ψυκτική αλυσίδα και τα logistics (με το diesel κίνησης στο +30,6%).

3. Στη λιανική πώληση (συντήρηση, ψυγεία και φωτισμός των καταστημάτων).

Έτσι, ο πολίτης πληρώνει την ενέργεια μία φορά στον λογαριασμό του σπιτιού του και πολλαπλές φορές ενσωματωμένη στα είδη πρώτης ανάγκης.

Από καταναλωτής… «Trader» ενέργειας

Η μετάβαση στα χρωματιστά τιμολόγια και η σύνδεση της λιανικής τιμής με τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις μετέτρεψαν τον πολίτη σε αναγκαστικό διαχειριστή ρίσκου. Με τη συνολική ομάδα της «Στέγασης» να επιβαρύνεται κατά 9,7% σε ετήσια βάση (συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στα ενοίκια κατά 6,2%), η πολυπλοκότητα των χρεώσεων λειτουργεί ως πέπλο. Το αποτέλεσμα είναι ο ολικός εγκλωβισμός του καταναλωτή, ο οποίος αδυνατεί να κάνει οποιονδήποτε μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για τους χειμερινούς μήνες.

Διαβάστε επίσης:

Στουρνάρας: Εγρήγορση για τον πληθωρισμό, χωρίς βιαστικές κινήσεις από την ΕΚΤ

Πόλεμοι, υψηλές τιμές ενέργειας, αναταράξεις στις αγορές, αβεβαιότητα με την AI – Τα σημάδια για χρηματοπιστωτική κρίση που προκαλούν ανησυχία

Πιερρακάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή ασπίδα για τα νοικοκυριά – Συγκράτηση τιμής και αύξηση του επιδόματος