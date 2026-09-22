Αραγτσί προς Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη: «Κάποιοι οικειοποιούνται το δικαίωμα να ενεργούν ατιμώρητα»

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πρόκειται για τον πλέον υψηλόβαθμο ιρανό αξιωματούχο που εισέρχεται στις ΗΠΑ μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και την προώθηση της διεθνούς ειρήνης.

Στις δηλώσεις του, ο Αραγτσί άσκησε κριτική στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, κατηγορώντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα για σιωπή απέναντι σε ανθρωπιστικές κρίσεις.

Οι αμερικανικές αρχές ενέκριναν την επίσκεψη της ιρανικής αντιπροσωπείας, επιβάλλοντας ωστόσο αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις των μελών της εντός του αμερικανικού εδάφους.

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Στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βρίσκεται ο Αμπάς Αραγτσί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είναι ο πλέον υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος που εισήλθε στην επικράτεια των ΗΠΑ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Μετά την άφιξή του, ο Αραγτσί συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, κυρίως για το πρόγραμμα της εβδομάδας υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι δύο πλευρές συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

«Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στον απόηχο του άνανδρου πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον μας οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς, των εξελίξεων που ακολούθησαν και —στην πραγματικότητα— εν μέσω μιας κατάστασης που ουσιαστικά παραμένει εμπόλεμη» δήλωσε στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

«Φυσικά, πρωταρχικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε ένα σημαντικό διεθνές βήμα για να υπερασπιστούμε τη νομιμότητα, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ιρανικού λαού· τα Ηνωμένα Έθνη αποτελούν το κατεξοχήν διεθνές φόρουμ».

«Αν και ο βαθμός επιτυχίας του ΟΗΕ στην επίτευξη των στόχων του για ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα, το γεγονός ότι παρέχει ένα βήμα στα κράτη για να μεταφέρουν τις θέσεις και τα μηνύματά τους στον κόσμο είναι από μόνο του σημαντικό. Αυτή η πτυχή έχει μεγάλη σημασία για εμάς· κάθε χρόνο αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να διατυπώσουμε τις δίκαιες θέσεις και τις πάγιες απόψεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού» σημείωσε ο Αραγτσί.

Αφήνοντας αιχμές κατά των ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά και της ΕΕ, σημείωσε ότι «ορισμένα κράτη οικειοποιούνται το δικαίωμα να ενεργούν ατιμώρητα, αγνοώντας τους διεθνείς θεσμούς, το διεθνές δίκαιο, ακόμη και τη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας· διεκδικούν ασυλία για τους εαυτούς τους και τους συμμάχους τους. Κατά συνέπεια, βλέπουμε μια εγκληματική οντότητα, όπως το σιωνιστικό καθεστώς, να έχει ελεύθερο πεδίο δράσης για να διαπράττει όποιες ενέργειες επιλέγει, ενώ τα δυτικά και ευρωπαϊκά έθνη —τα οποία αυτοαποκαλούνται υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου— τηρούν σιγή».

«Δεν έχουμε δει καμία ουσιαστική καταδίκη από αυτές τις χώρες σχετικά με τις θηριωδίες που διαπράττονται στην Παλαιστίνη, τη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν. Ωστόσο, αν ένα και μόνο άτομο αντιμετωπίσει πρόβλημα σε κάποια γωνιά μιας χώρας όπως το Ιράν, αυτά τα έθνη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και ξεσηκώνουν θύελλα διαμαρτυριών· αντίθετα, όταν 168 αθώα παιδιά σφάζονται σκόπιμα μέσα σε μια στιγμή, δεν προσφέρουν ούτε μια απλή λέξη καταδίκης».

«Φυσικά, δεν μπορεί να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη σε έναν οργανισμό που επηρεάζεται τόσο έντονα από αυτές τις δυνάμεις. Επομένως, το ζήτημα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης είναι κρίσιμο· παρέχει την ευκαιρία να εμπλακεί η παγκόσμια κοινότητα σε έναν διάλογο σχετικά με το πώς χάθηκε αυτή η εμπιστοσύνη και πώς θα μπορούσε να οικοδομηθεί εκ νέου» ανέφερε ο Αραγτσί για τον ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν το ταξίδι ιρανικής αντιπροσωπείας στο έδαφός τους για να συμμετάσχει στις εργασίες της ΓΣ στον ΟΗΕ, αλλά επιβάλλοντας, όπως είχαν ήδη πράξει ήδη πέρυσι, αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις της. Στα μέλη της απαγορεύεται να πάνε να αγοράσουν είδη πολυτελείας, έκρινε σκόπιμο να υπογραμμίσει την περασμένη Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι διαβίβασε ξανά στις ΗΠΑ, μέσω του εμιράτου του Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή, τους όρους του για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, στην καρδιά πλέον της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

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