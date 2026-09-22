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22.09.2026 09:30

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Σε απόλυτο σοκ η οικογένειά του μετά τον θάνατo του 27χρονου – «Στάθηκαν δίπλα του κάθε στιγμή» λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους

22.09.2026 09:30
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Σε απόλυτο σοκ βρίσκεται η οικογένεια του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ, και την αδερφή του, Κάια, να προσπαθούν να διαχειριστούν την τραγική απώλεια του 27χρονου.

Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας υποστηρίζουν ότι οι δικοί του άνθρωποι στάθηκαν δίπλα του κάθε στιγμή, στηρίζοντάς τον στην πολυετή μάχη του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Η οικογένεια είναι σε απόλυτο σοκ αυτή τη στιγμή. Είναι θλιμμένοι» δήλωσε στο People πρόσωπο από το περιβάλλον της Κάια, επισημαίνοντας ότι η δερφή του, όχι μόνο τον στήριζε, αλλά λάτρευε το γεγονός ότι εκείνος μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε.

«Η Κάια αγαπούσε το γεγονός ότι ο Πρίσλεϊ ήταν τόσο ανοιχτός σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η οικογένειά του ήταν τόσο περήφανη που έβρισκε δύναμη να βοηθάει άλλους ανθρώπους» ανέφερε η ίδια πηγή.

Μια δεύτερη πηγή, που βρίσκεται κοντά στη Σίντι Κρόφορντ, τόνισε ότι τόσο εκείνη όσο και ο Ράντε  Γκέρμπερ παρέμεναν σταθερά παρόντες στη ζωή του γιου τους, προσπαθώντας να τον βοηθήσουν σε κάθε δύσκολη περίοδο που εκείνος βίωνε.

«Δεν ήταν ποτέ δύο απόντες γονείς. Η Σίντι και ο Ράντε δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί απέναντι στον Πρίσλεϊ. Ήταν πάντα εκεί για εκείνον και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν. Η οικογένεια ήταν ανέκαθεν πολύ δεμένη και ο Πρίσλεϊ ήταν βαθιά αγαπητός» ανέφερε.

Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, η πορεία του Πρίσλεϊ είχε πολλές διακυμάνσεις, με περιόδους κατά τις οποίες φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά και με σημαντικές υποτροπές.

«Είχε πολλά πάνω-κάτω. Υπήρχαν φορές που ο Πρίσλεϊ τα πήγαινε πολύ καλά. Πριν από μερικά χρόνια, εργαζόταν στο οικογενειακό εστιατόριο στο Μαλιμπού και φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση» σημείωσε. «Αυτό είναι που κάνει όλο αυτό τόσο σπαρακτικό. Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να τον στηρίζει, να τον αγαπά και να ελπίζει ότι θα είναι καλά» τόνισε.

Ο Πρίσλεϊ, μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κλινική απεξάρτησης, σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.

Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τον θάνατό του, ζητώντας ιδιωτικότητα εκ μέρους των δικών του ανθρώπων.

«Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου» αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πρίσλεϊ μιλούσε όλο και πιο συχνά, ανοιχτά για την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις δικές του εμπειρίες ώστε να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να μιλούν δημόσια για ζητήματα που συνήθως παραμένουν κρυφά.

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