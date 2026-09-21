Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για τον εθισμό του – Συγκλονίζει η ανάρτηση που είχε κάνει η Σίντι Κρόφορντ στα 27α γενέθλια του γιου της (Videos/Photos)

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Την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους βιώνουν η Σίντι Κρόφορντ και Ράντ Γκέρμπερ, θρηνώντας τον γιο τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο γιος του διάσημου μοντέλου και του επιχειρηματία πέθανε την Κυριακή (20/9) ενώ βρισκόταν σε κέντρο απεξάρτησης, με την ακριβή αιτία θανάτου του να μην έχει ανακοινωθεί, μέχρι στιγμής.

Η εκπρόσωπος της Σίντι Κρόφορντ επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση, σημειώνοντας ότι «η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Ποιος ήταν ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1999, ο Πρίσλεϊ ήταν ένα από τα δύο παιδιά της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντ Γκέρμπερ ο οποίος -όπως και η αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ- ακολούθησε από νεαρή ηλικία τον χώρο της μόδας, κάνοντας το ντεμπούτο του στην πασαρέλα για τον ιταλικό οίκο Moschino, σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους και brands, μεταξύ των οποίων Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger και Ralph Lauren, ενώ συμμετείχε επίσης σε καμπάνιες των Calvin Klein, Celine, Pepsi και Omega.

Επιπλέον, εμφανίστηκε σε έντυπα όπως το GQ Style και το «The New York Times Style Magazine», ενώ παράλληλα με το μόντελινγκ, είχε δραστηριοποιηθεί ως επενδυτής και επιχειρηματίας, σύμφωνα με το βιογραφικό του στο πρακτορείο DNA Model Management, με το οποίο είχε υπογράψει το 2019.

Η εξομολόγηση για τον εθισμό

Τα τελευταία χρόνια, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει δημοσίως για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, καθώς και για τον εθισμό του από τη χρήση ουσιών.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Studio 22» το 2023 είχε μιλήσει για την προσπάθειά του να αξιοποιήσει τη δημόσια παρουσία του για την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας, τα οποία είχε χαρακτηρίσει, μάλιστα, ως «πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου».

Μεταξύ άλλων, είχε δημιουργήσει την πρωτοβουλία «Mental Health Mondays» και είχε συνεργαστεί με μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η «A Sense of Home» στο Λος Άντζελες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram είχε μιλήσει για τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων αντικαταθλιπτικά και Ζάναξ για κρίσεις πανικού. Στο εν λόγω βίντεο –το οποίο αργότερα αφαιρέθηκε– είχε αναφερθεί και στις απώλειες που είχε βιώσει το προηγούμενο διάστημα.

«Πρίσλεϊ, σε αγαπάμε και δεν είσαι μόνος» είχε σχολιάσει, τότε, δημοσίως η Σίντι Κρόφορντ.

Οι ευχές της Σίντι Κρόφορντ στα τελευταία γενέθλια του γιου της

«Είμαι τόσο περήφανη για τον άνδρα που έχεις γίνει, αλλά για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου αγόρι» είχε γράψει για τον γιο της τον Ιούλιο, με αφορμή τα 27α γενέθλιά του.

Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ είχε επίσης μιλήσει στην αμερικανική Vogue για τις δυσκολίες του αδελφού της με τον εθισμό, αλλά και τον αντίκτυπο που αυτές είχαν σε ολόκληρη την οικογένεια.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους επηρεάζει όλους» είχε πει, ενώ αναφερόμενη στον Πρίσλεϊ, τον είχε χαρακτηρίσει ως έναν άνθρωπο που επέλεγε να δείχνει ανοιχτά την ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά του, λέγοντας ότι μέσα στην οικογένεια είχε εξελιχθεί σε έναν σημαντικό «δάσκαλο» για όλους τους.

Όταν ο Πρίσλεϊ προσπαθούσε να απεξαρτηθεί – «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία»

Σε μία από τις τελευταίες του αναρτήσεις στο Instagram, o Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του ότι προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, εκφράζοντας την ελπίδα πως «θα είναι η τελευταία φορά» που θα χρειαζόταν να υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σε βίντεο που είχε ανεβάσει στις 26 Μαρτίου είχε μοιραστεί μία στιγμή πριν υποβληθεί σε θεραπεία που περιλαμβάνει τη χορήγηση υψηλής δόσης της συγκεκριμένης ψυχεδελικής ουσίας, η οποία έχει μελετηθεί για πιθανή χρήση στην αντιμετώπιση του εθισμού. Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα» είχε γράψει ο Πρίσλεϊ στη λεζάντα της ανάρτησής του και είχε προσθέσει: «Ήμουν τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ξαναφοβόμουν αν έπρεπε ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο».

Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη διαδικασία, είχε σημειώσει ότι το να χάσει τον έλεγχο «δεν ήταν εύκολο», όμως εμπιστεύτηκε πως υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο που τον καθοδηγούσε.

«Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα αυτό από το οποίο προσπαθούσα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλο αυτό, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου. Θα δείξει» είχε αναφέρει.

Ο Πρίσλεϊ είχε παραδεχτεί επίσης, ότι ήλπιζε να μην χρειαστεί να επιστρέψει ξανά για την ίδια θεραπεία. «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω» είχε σημειώσει, ενώ είχε ευχαριστήσει την ομάδα που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά υποστηρικτική: «Έκανα και μερικούς πολύ καλούς φίλους εκεί».

Η ανάρτηση του Πρίσλεϊ είχε προκαλέσει την έντονη συγκίνηση της οικογένειάς του. Η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ είχε γράψει: «Είσαι ένας πολεμιστής. Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Είμαι τόσο περήφανη». Η αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ είχε σχολιάσει: «Αυτός είναι ο αδερφός μου και είμαι τόσο, μα τόσο περήφανη».

Η τελευταία ανάρτηση

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί να απαλλαγεί από τον εφιάλτη της εξάρτησης, ενώ πολλές ήταν και οι φορές που είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει. Αυτή τη διάθεση είχε και στην ανάρτηση που δημοσίευσε πριν από λίγες βδομάδες και η οποία έμελε να είναι η τελευταία του…

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών από επαγγελματική φωτογράφιση για τη Vuori Clothing, ο Πρίσλεϊ πόζαρε στον φακό χαμογελαστός και ευδιάθετος…

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