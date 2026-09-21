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21.09.2026 12:34

Τραγωδία στη Σύρο: Νεκρός 72χρονος – Εγκλωβίστηκε κάτω από το ΙΧ του ενώ το έπλενε

21.09.2026 12:34
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Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (20/9) στη Βάρη της Σύρου, καθώς ένας 72χρονος έχασε τη ζωή του, όταν εγκλωβίστηκε κάτω από το ΙΧ του ενώ το έπλενε.

Σύμφωνα με το cycladeslive, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει από κάτω.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 72χρονο και ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Οι προσπάθειές τους είχαν αρχικά αποτέλεσμα, καθώς επανήλθε ο σφυγμός του άνδρα.

Στη συνέχεια παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 72χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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