To ηλεκτρικό VW ID. Buzz έκανε τον γύρο του κόσμου σε 445 μέρες – Η υγεία της μπαταρίας μετά από 100.000 km

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα εργοστασιακό VW ID. Buzz Pro διέσχισε 92 χώρες και 6 ηπείρους, διανύοντας 99.767 χλμ. χωρίς ούτε μια τεχνική βλάβη

Το ηλεκτρικό van της Volkswagen μπήκε στο βιβλίο Guiness, αφού πλέον είναι το αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με μπαταρία που επισκέπτεται τις περισσότερες χώρες σε ένα ταξίδι. Ο μαραθωνοδρόμος των μεγάλων αποστάσεων, Rainer Zietlow, επέστρεψε στο Αννόβερο της Γερμανίας στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, κλείνοντας το ταξίδι που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025 από το ίδιο κέντρο όπου κατασκευάζεται το μοντέλο.

Το ID. Buzz Pro ήταν σε εργοστασιακή μορφή και κατάφερε να διανύσει 99.767 χλμ. χωρίς καμία τεχνική βλάβη, ενώ η υγεία της μπαταρίας μετά το ταξίδι μετρήθηκε στο 95,75%. Πρόκειται για το ένατο ρεκόρ Guinness που κατακτά ο Zietlow με όχημα της Volkswagen.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει

Έχασα άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα ή πινακίδα – Τι κάνω

Πού κατασκευάζεται το νέο Audi A2 e-tron;