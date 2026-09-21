Βερολίνο: Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς – Η Έλιφ Εράλπ, ο «Μαμντάνι» και η μάχη για την Κόκκινη Δημαρχία

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Μια ιστορική εκλογική βραδιά για την Αριστερά έζησε το Βερολίνο, με τη Die Linke να αναδεικνύεται για πρώτη φορά ισχυρότερη πολιτική δύναμη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας και την 45χρονη Έλιφ Εράλπ να γίνεται το πρόσωπο των εκλογών.

Με περίπου 25,3% των ψήφων, η Αριστερά άφησε αρκετά πίσω τη CDU, η οποία κινήθηκε περίπου στο 19%, ενώ η AfD κατέλαβε την τρίτη θέση με περίπου 16%. Το SPD περιορίστηκε λίγο πάνω από το 12%, καταγράφοντας ένα εξαιρετικά κακό αποτέλεσμα στην πόλη με την οποία είναι ιστορικά συνδεδεμένο.

Για τη Die Linke, όμως, το σημαντικότερο στοιχείο είναι το μέγεθος της ανατροπής: υπερδιπλασίασε την εκλογική της δύναμη σε σχέση με τις εκλογές του 2023 και κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση σε εκλογές για τη Βουλή του Βερολίνου.

Ποια είναι η Έλιφ Εράλπ

Στο επίκεντρο αυτής της ανατροπής βρίσκεται η Έλιφ Εράλπ, 45χρονη νομικός, ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κόρη Τούρκων μεταναστών που εγκατέλειψαν την Τουρκία λίγο πριν από τη γέννησή της.

Η Εράλπ βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια στη Βουλή του Βερολίνου, είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Die Linke και έχτισε μεγάλο μέρος της πολιτικής της παρουσίας γύρω από ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων, καταπολέμησης των διακρίσεων και, κυρίως, στέγασης.

Η τελευταία αποτέλεσε και την καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας της.

Σε μια πόλη όπου η στεγαστική κρίση και η εκτίναξη των ενοικίων έχουν μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα, η Die Linke έβαλε μπροστά ένα πρόγραμμα με πλαφόν στα ενοίκια των δημοτικών κατοικιών, δημιουργία υπηρεσίας κατά των υπερβολικών ενοικίων, κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών και κοινωνικοποίηση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Η τελευταία πρόταση αφορά περίπου 220.000 κατοικίες μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών και συνδέεται με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2021 στο Βερολίνο, αν και η εφαρμογή του μέτρου παραμένει πολιτικά και οικονομικά εξαιρετικά αμφιλεγόμενη.

Από τον Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη στην Εράλπ του Βερολίνου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο πάνω στο οποίο στήθηκε η εκστρατεία.

Η Εράλπ και η Die Linke δεν έκρυψαν ότι παρακολούθησαν προσεκτικά την επιτυχημένη καμπάνια του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Στελέχη της γερμανικής Αριστεράς ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη και μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο η καμπάνια Μαμντάνι χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα, τους εθελοντές και κυρίως την πόρτα-πόρτα επαφή με τους ψηφοφόρους, συνδέοντας την πολιτική επικοινωνία με πολύ συγκεκριμένα προβλήματα της καθημερινότητας. Η ίδια η Εράλπ είχε επαφή με τον Morris Katz, σύμβουλο του Μαμντάνι.

Η ομοιότητα δεν περιορίστηκε στην επικοινωνία.

Όπως η καμπάνια Μαμντάνι στηρίχθηκε στο κόστος ζωής, τα ενοίκια, τις μετακινήσεις και τις καθημερινές οικονομικές πιέσεις, έτσι και η Εράλπ επέλεξε να μεταφέρει τη σύγκρουση στο πορτοφόλι των κατοίκων του Βερολίνου.

Το σύνθημα ήταν ουσιαστικά απλό: λιγότερη αφηρημένη πολιτική αντιπαράθεση και περισσότερη συζήτηση για το πόσο κοστίζει να ζεις στην πόλη.

Η «Κόκκινη Δημαρχία» δεν έχει κριθεί ακόμη

Η μεγάλη εκλογική νίκη, πάντως, δεν σημαίνει ότι η Εράλπ αναλαμβάνει αυτομάτως τη δημαρχία.

Στο Βερολίνο οι πολίτες δεν εκλέγουν απευθείας τον κυβερνώντα δήμαρχο. Εκλέγουν τη Βουλή της πόλης και στη συνέχεια οι βουλευτές εκλέγουν τον επικεφαλής της κυβέρνησης.

Με τα σημερινά δεδομένα, για τον σχηματισμό πλειοψηφίας φαίνεται πιθανό να απαιτηθεί τρικομματικός συνασπισμός, κάτι που μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών.

Η Εράλπ, πάντως, αντιμετώπισε την πρωτιά ως εντολή συμμετοχής της Αριστεράς στη διακυβέρνηση και δήλωσε μετά το αποτέλεσμα ότι θέλει να αλλάξει μαζί με τους κατοίκους την πόλη.

Ένα διαφορετικό μήνυμα από τη γερμανική πρωτεύουσα

Το αποτέλεσμα αποκτά μεγαλύτερη πολιτική σημασία επειδή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική πολιτική σκηνή βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση, με την AfD να ενισχύεται σημαντικά, ιδιαίτερα στην ανατολική Γερμανία, και τα παραδοσιακά κόμματα να καταγράφουν σοβαρές απώλειες.

Το Βερολίνο έστειλε ένα διαφορετικό μήνυμα.

Η AfD ενισχύθηκε και στην πρωτεύουσα, όμως η πρώτη θέση πήγε στην Αριστερά, η οποία επέλεξε να οικοδομήσει την καμπάνια της γύρω από τη στέγαση, τα ενοίκια, την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες.

Και κάπως έτσι, λίγους μήνες μετά τη Νέα Υόρκη, το μοντέλο μιας Αριστεράς που επιχειρεί να ξαναμιλήσει για τα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα της καθημερινής ζωής δοκιμάστηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Αυτή τη φορά, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας.

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