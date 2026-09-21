Εκλογές για τη Δούμα: Προβάδισμα για την «Ενωμένη Ρωσία» που στηρίζει τον Πούτιν – Τι δείχνουν τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα

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Σαφές προβάδισμα καταγράφει η «Ενωμένη Ρωσία», το κυβερνών κόμμα που στηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών για την Κρατική Δούμα. Με την καταμέτρηση να βρίσκεται στο 24,2% των πρωτοκόλλων, το κόμμα συγκεντρώνει 56,84%, ενώ νωρίτερα, στο 13,88%, βρισκόταν στο 57,54%. Διαφορετικό είναι το ποσοστό στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου καταγράφει 49,06%. Τα τελικά αποτελέσματα δεν πρόκειται να ανακοινωθούν πριν από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Τι δείχνουν τα δύο διαφορετικά ποσοστά

Η εικόνα της καταμέτρησης χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση, καθώς το 56,84% και το 49,06% προέρχονται από διαφορετικά σκέλη της εκλογικής διαδικασίας και δεν πρέπει να συγχέονται.

Στην πρώτη επίσημη ενημέρωση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, με καταμετρημένο το 13,88% των πρωτοκόλλων των εκλογικών τμημάτων, η «Ενωμένη Ρωσία» συγκέντρωνε 57,54% στις κομματικές λίστες. Ακολουθούσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας με 13,67%, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας με 9,27%, οι «Νέοι Άνθρωποι» με 7,96% και η «Δίκαιη Ρωσία» με 5,16%.

Καθώς η ενσωμάτωση προχώρησε, το ποσοστό της «Ενωμένης Ρωσίας» υποχώρησε ελαφρά: με καταμετρημένο το 24,20% των πρωτοκόλλων, διαμορφωνόταν στο 56,84%, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για αποτελέσματα που μεταβάλλονται όσο συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Το 49,06%, από την άλλη πλευρά, αφορά αποκλειστικά τα πρώτα αποτελέσματα της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις κομματικές λίστες και δεν αποτελεί το συνολικό εκλογικό ποσοστό του κόμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, στη συγκεκριμένη ψηφοφορία ακολουθούν οι «Νέοι Άνθρωποι» με 15,42%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 12,26%, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα με 10,79% και η «Δίκαιη Ρωσία» με 5,75%.

Στα συγκεκριμένα αποτελέσματα της ομοσπονδιακής πλατφόρμας δεν είχε ενσωματωθεί το Καλίνινγκραντ, ενώ η Μόσχα χρησιμοποιεί ξεχωριστό σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Στο 56,66% η συμμετοχή

Η συνολική συμμετοχή στις εκλογές διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, στο 56,66%.

Στην ομοσπονδιακή πλατφόρμα της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η συμμετοχή έφτασε στο 90,87% μεταξύ όσων είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, με περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια ψηφοφόρους να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σύστημα.

Η ψηφοφορία διήρκεσε τρεις ημέρες, από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας τις 11 ζώνες ώρας της Ρωσίας, καθώς και ρωσικές πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό.

Η «Ενωμένη Ρωσία» και η σχέση της με τον Πούτιν

Η «Ενωμένη Ρωσία» είναι το κυρίαρχο κυβερνών κόμμα της χώρας και στηρίζει πολιτικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος να είναι σήμερα μέλος του κόμματος.

Ο Πούτιν είχε διατελέσει πρόεδρός του από το 2008 έως το 2012, ενώ σήμερα επικεφαλής της «Ενωμένης Ρωσίας» είναι ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Στην προεκλογική καμπάνια του 2026 το ίδιο το κόμμα επανέφερε μάλιστα τον χαρακτηρισμό «κόμμα του προέδρου», υπογραμμίζοντας τη σύνδεσή του με τον Πούτιν.

Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, το 2021, η «Ενωμένη Ρωσία» είχε κερδίσει 324 από τις συνολικά 450 έδρες της Κρατικής Δούμας.

Ο Πούτιν δεν ήταν υποψήφιος στη σημερινή αναμέτρηση, καθώς πρόκειται για βουλευτικές και όχι προεδρικές εκλογές. Στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 2024 είχε επανεκλεγεί ως ανεξάρτητος με επίσημο ποσοστό 88,48%, ενώ η επόμενη προεδρική εκλογή προβλέπεται για το 2030.

Περιορισμένη παρουσία αντιπολιτευτικών δυνάμεων

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα περιορισμένη παρουσία πολιτικών δυνάμεων που αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην πολιτική του Κρεμλίνου. Το Associated Press και το CNN επισημαίνουν ότι οι βασικές αντιπολιτευτικές φωνές είτε αποκλείστηκαν από την εκλογική διαδικασία είτε βρίσκονται στη φυλακή ή στο εξωτερικό.

Το φιλελεύθερο «Γιάμπλοκο», το μοναδικό εγγεγραμμένο κόμμα με ξεκάθαρη αντιπολεμική θέση, είχε αρχικά λάβει μέρος στη διαδικασία, αλλά η ομοσπονδιακή κομματική λίστα του αποκλείστηκε στη συνέχεια από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ορισμένοι υποψήφιοί του διατήρησαν τη δυνατότητα να κατέβουν σε μονοεδρικές περιφέρειες.

Δύο από τους αντιπροέδρους του κόμματος, ο Μαξίμ Κρούγκλοφ και ο Λεβ Σλόσμπεργκ, έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές φυλάκισης σε υποθέσεις που συνδέονται με τη ρωσική νομοθεσία για τις λεγόμενες «ψευδείς ειδήσεις» σχετικά με τον στρατό και την «απαξίωση» των ενόπλων δυνάμεων.

Το «Γιάμπλοκο» κατήγγειλε ακόμη ότι ένας εκλογικός παρατηρητής του έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κράτησής του σε εκλογικό τμήμα της Αγίας Πετρούπολης, ενώ ανέφερε ότι άλλοι παρατηρητές του εμποδίστηκαν να εισέλθουν σε εκλογικά τμήματα.

Το ανεξάρτητο παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info καταγράφει 2.188 ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα σε χώρους κράτησης για υποθέσεις τις οποίες χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενες, ενώ συνολικά καταγράφει περισσότερους από 5.000 ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ποινικές διώξεις.

Το μήνυμα Πούτιν πριν από τις κάλπες

Λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ο Πούτιν συνέδεσε δημόσια τις εκλογές με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στήριξη προς τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του ανέφερε ότι η επιλογή των ψηφοφόρων θα δείξει πως «εκατομμύρια άνθρωποι στηρίζουν τους μαχητές μας», προσθέτοντας ότι η ρωσική κοινωνία παραμένει ενωμένη γύρω από κοινές αξίες και την ιστορική μνήμη.

Το CNN σημειώνει ότι, πέρα από τα ίδια τα ποσοστά των κομμάτων, η συμμετοχή στις κάλπες εξετάζεται από παρατηρητές ως μία ένδειξη για τη στάση της ρωσικής κοινωνίας απέναντι στον πόλεμο και την πολιτική πορεία της χώρας.

Ψηφοφορία και σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας

Στην εκλογική διαδικασία συμπεριλήφθηκαν και κάτοικοι ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, με εκλογικές περιφέρειες σε τμήματα των περιοχών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η Ουκρανία απέρριψε τη διεξαγωγή των ρωσικών εκλογών στα εδάφη της, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και κάνοντας λόγο για «φάρσα», ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στις περιοχές που η Μόσχα έχει προσαρτήσει χωρίς διεθνή αναγνώριση.

Την ίδια ώρα συνεχίστηκαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Κίεβο, η Ρωσία εξαπέλυσε εκατοντάδες drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων στη διάρκεια της εκλογικής περιόδου.

Παράλληλα, η Ουκρανία εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones κατά της Ρωσίας και της περιοχής της Μόσχας. Οι αριθμοί που δημοσιοποιήθηκαν διαφέρουν ανά πηγή: το CNN μετέδωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 1.900 drones, ενώ το Associated Press έκανε λόγο για περισσότερα από 1.000. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αργότερα ότι μέσα σε ένα 24ωρο καταρρίφθηκαν 1.951 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι ρωσικές Αρχές ανέβασαν στους τρεις τον αριθμό των νεκρών στην περιοχή της Μόσχας, ενώ 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν ζημιές, μεταξύ άλλων, σε μεγάλο διυλιστήριο.

Ερωτήματα και καταγγελίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί και στις βουλευτικές εκλογές του 2021, εφαρμόστηκε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στη φετινή διαδικασία.

Στη Μόσχα προσφέρθηκαν στους ψηφοφόρους πόντοι που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δώρα εφόσον επέλεγαν την ηλεκτρονική ψήφο αντί του χάρτινου ψηφοδελτίου.

Παράλληλα, ορισμένοι ψηφοφόροι δήλωσαν στο ανεξάρτητο ρωσικό μέσο SotaVision ότι δεν τους χορηγήθηκαν χάρτινα ψηφοδέλτια λόγω τεχνικών «δυσλειτουργιών» και ότι τους προτάθηκε να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό τερματικό.

Επικριτές της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας υποστηρίζουν ότι η διαδικασία προσφέρει μικρότερες δυνατότητες ανεξάρτητου ελέγχου. Οι ρωσικές Αρχές απορρίπτουν αυτές τις αιτιάσεις και υποστηρίζουν ότι η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν ψήφισε ηλεκτρονικά, με το Κρεμλίνο να δημοσιοποιεί βίντεο από τη διαδικασία.

Χιλιάδες κυβερνοεπιθέσεις κατά την ψηφοφορία

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι ψηφιακές υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές αποτέλεσαν στόχο εκτεταμένων κυβερνοεπιθέσεων.

Σύμφωνα με την Έλα Παμφίλοβα, στη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας καταγράφηκαν περισσότερα από 3.000 κύματα επιθέσεων DDoS. Κατά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Επιτροπή, το σύστημα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δέχθηκε 135 επιθέσεις, τα δίκτυα της Rostelecom 420 και οι υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχεδόν 2.000.

Στη Μόσχα είχαν αναφερθεί προβλήματα πρόσβασης και επιβράδυνση του ηλεκτρονικού συστήματος από την Παρασκευή προς το Σάββατο. Η Παμφίλοβα απέδωσε τα προβλήματα σε «πολύ μεγάλης κλίμακας και έντονη» κυβερνοεπίθεση, ενώ οι αρμόδιες ρωσικές υπηρεσίες υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις δεν επηρέασαν την καταγραφή των ψήφων.

Η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι 74 κτίρια στα οποία στεγάζονταν εκλογικές επιτροπές σε 10 περιοχές υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν κατά τις ημέρες της ψηφοφορίας.

Πότε αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα

Παρά το προβάδισμα που καταγράφει η «Ενωμένη Ρωσία», όλα τα ποσοστά που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι προσωρινά.

Η Έλα Παμφίλοβα δήλωσε ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή δεν θα ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα πριν από τις 25 Σεπτεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, να εξεταστούν τυχόν καταγγελίες και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία οι περιφερειακές εκλογικές επιτροπές. Βάσει του επίσημου χρονοδιαγράμματος, τα συνολικά αποτελέσματα για την Κρατική Δούμα πρέπει να έχουν καθοριστεί το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2026.

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