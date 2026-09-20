Γερμανία: Η ακροδεξιά κερδίζει ξανά, η Αριστερά παίρνει το Βερολίνο και ο Μερτς… βυθίζεται 8 μονάδες – Η ανάλυση των αρχικών αποτελεσμάτων και οι πρώτες αντιδράσεις 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το CDU ψάχνει να δει πώς θα μαζέψει τα… συντρίμμια που αφήνει -όπως δείχνουν τα exit poll– η κάλπη σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία.

Το κυβερνών κόμμα και στα δύο κρατίδια έχασε 8 μονάδες σε σχέση με το 2023 και στην περίπτωση του Μεκλεμβούργου, κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ με ποσοστό 5,5% δίνοντας μάχη να έχει εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο του κρατιδίου (!), την ώρα που η ακροδεξιά, το AfD, όπως όλα δείχνουν, θα κερδίσει τη μάχη με το SPD.

Μερτς: Συνεχίζω

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφικό. Δεν έδειξε καμία διάθεση υποχώρησης, ενώ για μια ακόμα φορά έκανε λόγο για ακραίες δυνάμεις από τα Δεξιά και από τα Αριστερά. «Θα συνεχίσω την πορεία μου ως αρχηγός του κόμματος και ως καγκελάριος. Δεν υπάρχει επιστροφή στις παλιές καλές εποχές, αλλά ούτε και για απαξίωση καθετί θετικού που έχουμε πετύχει. Πρέπει να κάνουμε τη χώρα μας έτοιμη για το μέλλον» είπε.

Σε ανάλογο σοκ είναι και ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ που δεν σχολίασε τη δήλωση του Μερτς και απλά παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλύσει το αποτέλεσμα «να μάθει από αυτό» και να μπορέσει να δείξει γρήγορα χειροπιαστά αποτελέσματα στο επίπεδο της ανάπτυξης της οικονομίας.

«Καταλαβαίνω ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να μείνουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων» ήταν το κύριο μήνυμά του.

AfD: «Έχουμε εντολή να κυβερνήσουμε», αλλά δεν έχει πλειοψηφία

Η Αλίς Βάιντελ σε δηλώσεις της στο ARD εκτιμά ότι το κόμμα της έλαβε στο Μεκλεμβούργο, όπως και πριν δύο εβδομάδες στη Σαξονία-Άνχαλτ, σαφή εντολή διακυβέρνησης και κατηγόρησε τον καγκελάριο Μερτς ότι προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία με κενολογίες.

«Η ασθενής εμφάνιση του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς και στο Βερολίνο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οφείλεται εν μέρει στην αντικατάστασή του από την AfD ως λαϊκό κόμμα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα: Ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πρέπει να το κάνει για το κόμμα του και για τη Γερμανία (…) Οι ψηφοφόροι επιλέγουν σταθερά κέντρο και δεξιά. Το CDU θα μπορούσε εδώ και καιρό να είχε σχηματίσει κυβέρνηση με την AfD σε ομοσπονδιακό και σε κρατιδιακό επίπεδο. Ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στην πολιτική και ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα», δήλωσε η Βάιντελ και σημείωσε ότι στόχος του κόμματός της είναι να ξεκινήσει συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με το CDU, – «χωρίς να συμβιβαστούμε»-, ενώ επέκρινε το «τείχος πυρός» εναντίον της AfD.

Το αποτέλεσμα, είπε, είναι η Αριστερά να είναι η ισχυρότερη δύναμη στο Βερολίνο.

Ο κ.Μερτς πάντως, σε δήλωσή του αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης εκτίμησης αποτελέσματος, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την στήριξη της ηγεσίας του CDU.

Ωστόσο, όπως και στη Σαξονία, έτσι και τώρα στο Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία, το AfD δεν συγκεντρώνει πλειοψηφία καθώς κερδίζει τις 28 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου, ένανει 26 του SPD. Πράσινοι, CDU και BSW παίρνουν από 4 έδρες, αλλά το τελευταίο -στο οποίο υπολογίζει για συνεργασία το AfD, είναι οριακά στο 5% που δίνει έδρες στο κοινοβούλιο και ακόμη και αυτό δεν αρκεί στο Κοινοβούλιο των 71 εδρών (36 απαιτείται για πλειοψηφία).

H Αριστερά κέρδισε την γκρίζα ζώνη στους ψηφοφόρους του Βερολίνου

Στο Βερολίνο, οι έδρες κατανέμονται ως εξής: Αριστερά: 43, CDU: 34, AfD: 27, Πράσινοι: 26, SPD: 20, BSW: 9

Αν η BSW δεν περάσει το 5% η κατανομή αλλάζει. Αριστερά, Πράσινοι και SPD έχουν σαφή πλειοψηφία (89 έδρες). Οριακή πλειοψηφία θα είχαν CDU, Πράσινοι και SPD (80 έδρες σε σύνολο 159)

Ακόμα πιο κρίσιμη για την εκλογική νίκη της Die Linke, ωστόσο, ήταν η ικανότητά της να προσελκύσει προηγούμενους μη ψηφοφόρους. Σύμφωνα με την ανάλυση, 75.000 άτομα που δεν ψήφισαν το 2023 ψήφισαν αυτή τη φορά υπέρ του αριστερού κόμματος. Αυτό το νούμερο ξεπέρασε ακόμη και το αντίστοιχο της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), που κέρδισε 65.000 νέους μη ψηφοφόρους.

SPD: Χάνει το Μεκλεμβούργο

Παρ’ όλο που πιθανότατα δεν κερδίζει τις εκλογές, η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σβέζιγκ, εξέφρασε την υπερηφάνειά της για την απόδοση του SPD. Μόλις πριν από έναν χρόνο, είπε, δεν περίμεναν πολλοί μια τόσο ισχυρή επιστροφή. Και ήταν «μια δύσκολη προεκλογική εκστρατεία» – «με σημαντικά εμπόδια και σε ομοσπονδιακό επίπεδο και ένα αναδυόμενο εξτρεμιστικό δεξιό κόμμα». Αλλά το SPD είχε να αντιπαραθέτει στην AfD κάτι «συγκεκριμένο, με ανθρώπους και με σαφήνεια».

Τα γερμανικά ΜΜΕ

«Η AfD εκτοπίζει το SPD της Σβέζιγκ – Η CDU τρέμει», γράφει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο. Σε παρόμοιο κλίμα και η tagesschau: «Η CDU κινδυνεύει με ιστορική πανωλεθρία» στο ΜΔΤ, καθώς «συγκεντρώνει ποσοστό μόλις ελάχιστα υψηλότερο του 5%».

«Η Σβέζιγκ μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία – Η Αριστερά προηγείται στο Βερολίνο», αναφέρει ο αντίστοιχος τίτλος της Frankfurter Allgemeine Zeitung, με τη γερμανική εφημερίδα να επισημαίνει πως η AfD «συνέχισε την ανοδική της πορεία», ωστόσο «σε κανένα από τα δύο κρατίδια δεν έχει ρεαλιστική προοπτική να ηγηθεί της κυβέρνησης».

Όσον αφορά επίσης τη διαφαινόμενη επικράτηση της Αριστεράς στο Βερολίνο, η tageszeitung γράφει: «Η Εράλπ πανηγυρίζει τη νίκη της αγάπης και της δικαιοσύνης επί του μίσους».

«Ο Μερτς θέλει να παραμείνει καγκελάριος και επικεφαλής της CDU», γράφει από την πλευρά του το SPIEGEL, εστιάζοντας στις συζητήσεις για ενδεχόμενη παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς.

Διαβάστε επίσης

Ιταλία: Η Μελόνι φέρνει όριο στον αριθμό ξένων μαθητών ανά τάξη στα σχολεία και απαγόρευση της μουσουλμανικής μαντίλας (Video)



Κούβα: Η Κόστα Ρίκα έχει διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με την Αβάνα – Επανασυνδέθηκε το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά το γενικευμένο μπλακ αουτ

Τραμπ: «Οι Χούθι συμφώνησαν να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ» – «Το ερώτημα είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλο το Ιράν»