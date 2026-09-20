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20.09.2026 21:21

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ο Αθανασίου «έσωσε την παρτίδα» για τους Κρητικούς

20.09.2026 21:21
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Ένα τρομερό σε εκτέλεση γκολ του Νίκου Αθανασίου, που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, ήταν αυτό που χάρισε στον ΟΦΗ το βαθμό της ισοπαλίας στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο Στάδιο (2-2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Με… φόρα από τις νίκες επί των Ολυμπιακού και Χόφενχαϊμ, η ομάδα του Χρήστου Κόντη προηγήθηκε με τον Γιάννη Αποστολάκη (18’), αλλά η συνέχεια ανήκε στους παίκτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. 

Οι οποίοι ισοφάρισαν γρήγορα με τον Φεντερίκο Μακέντα (24’), προηγήθηκαν με τον Κάλβιν Κετού (50’) ενώ είχαν κι ακυρωθέν γκολ με τον εξαιρετικό Χουλιάν Μπαρτόλο. Την τελευταία λέξη, όμως, είχε ο Αθανασίου που έδωσε έναν βαθμό στους Κρητικούς και «έκλεψε» δύο από τους Αρκάδες.   

Οι Κρητικοί μπήκαν φουριόζοι στο ματς. Στο 11’ ο Χατζηγιοβάνης ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Παπαδόπουλο, αλλά επτά λεπτά μετά, ο 36χρονος Έλληνας τερματοφύλακας δεν είχε απάντηση στο δυνατό σουτ του Αποστολάκη. 

Όχι πως οι Αρκάδες έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Ενδιάμεσα, ο Κώτσιρας (16’) είχε προειδοποιήσει, με τον Χριστογεώργο να διώχνει το σουτ σε κόρνερ. Στο 24’, όμως, ήρθε η ισοφάριση. Ωραία αντεπίθεση, ο Μέντες έδωσε στον Μακέντα που πλάσαρε εύστοχα για το 1-1.

Ο Ιταλός φορ θα μπορούσε να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα στο 37’, όμως πλάσαρε άστοχα ενώ άουτ πέρασε και το δυνατό σουτ του Μέντες στο 44’. Η καλή εικόνα των παικτών του Γιώργου Αντωνόπουλου, επιβραβεύτηκε τελικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Μπαρτόλο έκανε τρομερή ενέργεια περνώντας μέσα από τρεις αντιπάλους και πλάσαρε από πλάγια θέση. Ο Κωστούλας έδιωξε πάνω στη γραμμή, αλλά πάνω στον Χριστογεώργο, η μπάλα στρώθηκε στον Κετού που από κοντά τίναξε τα δίχτυα του ΟΦΗ για το 1-2 στο 50’. 

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ισέκα προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσια, αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο για να προβληματίσει τον Παπαδόπουλο. Λογικό κι επόμενο να προχωρήσει σε τριπλή αλλαγή ο Κόντης.

Ο Αϊτόρ ήταν αυτός που σε δυο περιπτώσεις θα μπορούσε να ισοφαρίσει, ωστόσο οι τελικές προσπάθειες δεν ήταν οι ενδεδειγμένες. Στο 75’, ο Μπαρτόλο «χόρεψε» δυο αμυντικούς και σκόραρε, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Κετού στο ξεκίνημα της φάσης – ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαιάκι, όμως ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης τον αγνόησε.

Ο ΟΦΗ πολιόρκησε την εστία του Παπαδόπουλου αναζητώντας την ισοφάριση. Στο 86’, από γύρισμα του Κρίζμανιτς, ο Παπαδόπουλος έκανε τρομερή επέμβαση με υπερέκταση του αριστερού ποδιού, σταματώντας τον Αϊτόρ από το ύψος του πέναλτι αλλά στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων δεν μπορούσε να κάνει κάτι – πιθανότατα κανένας τερματοφύλακας.

Ο Αθανασίου ελίχθηκε από τα αριστερά, συνέκλινε προς τα μέσα και με τρομερό δεξί σουτ – το «κακό» του πόδι – ισοφάρισε σε 2-2. Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 10 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες έχασαν την ευκαιρία να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις, παίρνοντας μόλις τον δεύτερο φετινό.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: Γκονζάλες, Κανελλόπουλος – Λάσκαρης, Μακέντα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης (58’ Αθανασίου), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Γκονζάλες (81’ Ντίκμαν), Μπουχαλάκης, Κανελλόπουλος, Νους (66’ Αϊτόρ), Χατζηγιοβάνης (58’ Φούντας), Ισέκα (58’ Κόντρο).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Μέντες, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Σίλβα, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Κετού (90’+4’ Τερεζίου), Μπαρτόλο (83’ Πέρεθ), Μακέντα (72’ Ρικαρντίνιο).

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