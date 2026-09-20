Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει την Υεμένη – 28 επιδρομές κατά στόχων των Χούθι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Χούθι της Υεμένης ανέφεραν ότι εξαπολύθηκαν σήμερα νέες σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της χώρας, μια ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον του σουνιτικού βασιλείου, με κύριο στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ.

«Η σαουδαραβική αεροπορία πραγματοποίησε 28 αεροπορικές επιδρομές με στόχο τις επαρχίες Ταΐζ, Αλ Τζαούφ και Μαρίμπ, με αεροσκάφη F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από τις αεροπορικές βάσεις Χαμίς Μουσάιτ και Ταΐφ», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Υπό πίεση, η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές που ελέγχονται από τους σιίτες μαχητές, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους απωθήσει.

Διαβάστε επίσης

Γερμανία: Η ακροδεξιά κερδίζει ξανά, η Αριστερά παίρνει το Βερολίνο και ο Μερτς… βυθίζεται 8 μονάδες – Η ανάλυση των αρχικών αποτελεσμάτων και οι πρώτες αντιδράσεις



Ιταλία: Η Μελόνι φέρνει όριο στον αριθμό ξένων μαθητών ανά τάξη στα σχολεία και απαγόρευση της μουσουλμανικής μαντίλας (Video)



Κούβα: Η Κόστα Ρίκα έχει διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με την Αβάνα – Επανασυνδέθηκε το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά το γενικευμένο μπλακ αουτ