Κούβα: Η Κόστα Ρίκα έχει διακόψει τις διπλωματικές της σχέσεις με την Αβάνα –  Επανασυνδέθηκε το δίκτυο ηλεκτροδότησης μετά το γενικευμένο μπλακ αουτ

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Η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα ανέφερε χθες Σάββατο ότι έχει διακόψει από τον Μάρτιο τις διπλωματικές της σχέσεις με την Κούβα, με την Αβάνα να διαβεβαιώνει πως ουδέποτε ενημερώθηκε επισήμως για αυτήν την απόφαση και να σχολιάζει πως το Σαν Χοσέ είναι «υποταγμένο» στην Ουάσινγκτον.

Τον Μάρτιο, η Κόστα Ρίκα είχε ανακοινώσει το κλείσιμο της πρεσβείας της στην Αβάνα και την απέλαση κουβανών διπλωματών από τη χώρα, με τον τότε πρόεδρο Ροδρίγο Τσάβες – σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ – να διαμηνύει πως «πρέπει να απαλλάξουμε το ημισφαίριο από τους κομμουνιστές».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κόστα Ρίκα, ο Μανουέλ Τοβάρ, διευκρίνισε χθες Σάββατο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ πως έκτοτε το Σαν Χοσέ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Αβάνα.

Καταγγέλλοντας μια «τυραννία που για περισσότερες από έξι δεκαετίες στερεί την ελευθερία και την ευημερία από τον κουβανικό λαό», ο Τοβάρ – ο οποίος συναντήθηκε αυτήν την εβδομάδα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στις ΗΠΑ – υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Χ πως η χώρα του ήταν «σαφής και κατηγορηματική ως προς τη διακοπή των διπλωματικών της σχέσεων με το καθεστώς Κάστρο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Τοβάρ δήλωσε εξάλλου στην εφημερίδα Miami Herald ότι η Κόστα Ρίκα έχει διακόψει από τον Μάρτιο τις διπλωματικές της σχέσεις με την Κούβα, επί προεδρίας του Ροδρίγο Τσάβες. Το μέτρο αυτό διατηρήθηκε από τη διάδοχο του Τσάβες στην προεδρία, την Λάουρα Φερνάντες.

Η κουβανική κυβέρνηση δήλωσε «άγνοια» για την απόφαση της Κόστα Ρίκα, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε ενημερώθηκε επισήμως. Ανέφερε μάλιστα πως το Σαν Χοσέ ισχυριζόταν ότι κλείσιμο της πρεσβείας του «δεν σήμαινε τη διακοπή των διπλωματικών τους σχέσεων». «Παρακολουθούμε άλλη μια πράξη υποταγής της κοσταρικανικής κυβέρνησης στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Κούβας», υπογραμμίζει η Αβάνα.

Επαναήλθε η ηλεκτροδότηση μετά το γενικευμένο μπλακ αουτ

Η Κούβα προχώρησε χθες (τοπική ώρα) σε επανασύνδεση του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης ύστερα από τη νέα γενικευμένη διακοπή ρεύματος στη χώρα, την έβδομη από τις αρχές του έτους, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Οι αρχές προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι συνεχίζουν να σημειώνονται διακοπές ρεύματος λόγω της ανεπαρκούς παραγωγικής δυναμικότητας.

Προχθές, Παρασκευή, μια βλάβη «στις γραμμές μεταφοράς» σε συνδυασμό με τις «ασταθείς καιρικές συνθήκες» προκάλεσε διακοπή ρεύματος στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αβάνας, πριν το πρόβλημα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Χθες βράδυ (τοπική ώρα, 03.00 ώρα Ελλάδας σήμερα), η εθνική εταιρία ηλεκτρισμού UNE ανακοίνωσε ότι επανασυνδέθηκε το δίκτυο σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, κάποιες περιοχές του νησιού παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω της χαμηλής παραγωγικής δυναμικότητας, δήλωσε αξιωματούχος της UNE στην κρατική τηλεόραση.

Το νησί των 9,4 εκατ. κατοίκων αντιμετωπίζει συχνά διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Από τη μια πλευρά, τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια είναι γηρασμένα· από την άλλη, η επιβολή, από τον Ιανουάριο, πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ περιπλέκει τον εφοδιασμό με καύσιμα των μονάδων αυτών καθώς και των εφεδρικών γεννητριών.

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