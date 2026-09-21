Ο Αντετοκούνμπο μοίρασε παπούτσια στους νέους συμπαίκτες του στους Μαϊάμι Χιτ (Video)

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ξεχωριστή κίνηση κατά την πρώτη του παρουσία στους Μαϊάμι Χιτ, χαρίζοντας παπούτσια από τη δική του αθλητική σειρά στους νέους συμπαίκτες του, αλλά και σε μέλη του προπονητικού επιτελείου και του οργανισμού.

Πρόκειται για μια συνήθεια που είχε καθιερώσει τα προηγούμενα χρόνια στο Μιλγουόκι και την οποία συνεχίζει και στη νέα σελίδα της καριέρας του. Τα δεκάδες ζευγάρια παπουτσιών αποτέλεσαν ένα προσωπικό δώρο προς τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστεί πλέον στους Χιτ.

Pardon the interruption, coach 😂🔥🔥 pic.twitter.com/zO6fmqF4cs — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 21, 2026

Με αυτή την κίνηση, ο Έλληνας σταρ επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο να έρθει πιο κοντά στο νέο του περιβάλλον, μεταφέροντας στο Μαϊάμι μια συνήθεια που είχε υιοθετήσει κατά την παρουσία του στους Μπακς.

Ο «Greek Freak» έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δίνει σημασία στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα στα αποδυτήρια, με το συγκεκριμένο δώρο να αποτελεί ακόμη μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

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