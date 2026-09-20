Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3: Πέρασε από το Αγρίνιο και ανέβηκε δεύτερος

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Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ανέβηκε ο ΠΑΟΚ μετά το νικηφόρο πέρασμά του από το Αγρίνιο. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επικράτησε με 3-1 του Παναιτωλικού, αντέχοντας και στα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν.

Όλα έδειχναν πως οι Θεσσαλονικείς θα έχουν εύκολο έργο, όταν Τάχα Άλι (33’) και Σερίφ Εντιαγέ (39’) έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς, έφεραν τη μείωση του σκορ από τον Ντιέγκο Εστέμπαν (51’). Οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου προσπάθησαν, όμως δεν μπόρεσαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Αντίθετα, με buzzer beater ο Σόλα Σορετίρε (90’+8’) διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν ορμητικοί στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας ρήγματα, κυρίως από τα δεξιά, στην άμυνα του Παναιτωλικού. Όμως εξέλειπε η τελική πάσα ή το καλό σουτ, με πιο χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις του 19’ με τον Άλι και του 25’ με τον Ζίβκοβιτς.

Ενδιάμεσα, ο Πέλκας είχε αναγκάσει σε δύσκολη επέμβαση τον Κουτσερένκο – στη συνέχεια ο Εντιαγέ σκόραρε αλλά ο Κένι που του έκανε την πάσα ήταν εκτεθειμένος.

Όλα, όμως, απλοποιήθηκαν μετά το ημίωρο. Ο Πέλκας έκοψε τον Τζενεπό έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, Ζίβκοβιτς και Γιάκιτς συνεργάστηκαν άμεσα, ο Άλι προχώρησε, προσποιήθηκε και σούταρε, με την μπάλα να βρίσκει λίγο και στον Γκράναθ και να καταλήγει στα δίχτυα του Κουτσερένκο. Ο τελευταίος, 6 λεπτά μετά, δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα σε κόρνερ του Πέλκα, με τον Εντιαγέ να τη σπρώχνει στα δίχτυα για το γρήγορο 2-0.

Ο Γιάννης Αναστασίου προχώρησε σε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα και άμεσα έδρεψε καρπούς. Από σέντρα του Εράκοβιτς και κακή απομάκρυνση από τον Εντιαγέ, η μπάλα έφτασε στον Εστέμπαν – που μόλις είχε μπει στο ματς – με τον 26χρονο Ισπανό να στοπάρει και να σουτάρει για το 1-2 στο 51’.

Ο Λίσι «έχασε» τον Άλι, ο Αναστασίου τον Τζενεπό για να ακολουθήσει η σφοδρή σύγκρουση των Παβλένκα-Ελουστόντο, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να τίθεται εκτός, επίσης με βγαλμένο ώμο.

Ο «Τίτορμος» προσπάθησε να εκμεταλλευτεί όλες τις συνθήκες, έκλεισε τον ΠΑΟΚ στα καρέ του όμως «καθαρή» φάση δεν βρήκε. Το ματς έγινε… ροντέο στο φινάλε, με τους Θεσσαλονικείς να «κλειδώνουν» τη νίκη στην τελευταία φάση του αγώνα: ο Σορετίρε έκλεψε από τον Μαυρία, συνεργάστηκαν Ζίβκοβιτς και Ούγκρεσιτς, με τον Άγγλο εξτρέμ να ολοκληρώνει τη φάση που εκείνος ξεκίνησε.

Με το τελικό 3-1, ο ΠΑΟΚ έφτασε τις τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές κι ανέβηκε μόνος δεύτερος, στο -3 από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναιτωλικός, από την άλλη, μετά τις τρεις νίκες στο ξεκίνημα, μετράει πια δυο διαδοχικές ήττες, όμως η εικόνα του ήταν εξόχως ανταγωνιστική.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Γκράναθ, Θυμιάνης, Νακάμπα, Εστέμπαν – Γιάκιτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Αποστολόπουλος (46’ Μανρίκε), Γκράναθ, Θυμιάνης, Κόγιτς (46’ Εστέμπαν), Νακάμπα (86’ Μεχία), Εράκοβιτς, Τζενεπό (64’ Σουμά), Οπόκου (64’ Άλεξιτς), Μπάτζι.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα (73’ Τσιφτσής), Κένι, Ελουστόντο (73’ Μπαταούλας), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης (86’ Σανταμαρία), Πέλκας (73’ Ούγκρεσιτς), Ζίβκοβιτς, Άλι (48’ Σορετίρε), Εντιαγέ.

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