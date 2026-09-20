Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Βρέθηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο – Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε άνδρας τραυματίας

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στην Ηγουμενίτσα, μετά τον εντοπισμό μιας 25χρονης γυναίκας νεκρής σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου και ενός 27χρονου άνδρα τραυματισμένου σε κοντινή απόσταση. Η γυναίκα έφερε τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα σε λίμνη αίματος, μέσα σε κιόσκι κατά μήκος του ποδηλατόδρομου.

Η 25χρονη έφερε τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και στα πόδια.

Σε απόσταση λίγων μέτρων βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας, ο οποίος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να βρισκόταν μαζί της.

Ο 27χρονος φέρεται να ειδοποίησε την Αστυνομία

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος ήταν εκείνος που ενημέρωσε την Αστυνομία και ζήτησε βοήθεια.

Ο άνδρας έφερε ελαφρά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το thespro.gr, ο τραυματισμένος άνδρας εντοπίστηκε μερικά μέτρα μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 25χρονη και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της περιοχής.

Εξετάζεται εάν και πώς συνδέεται με την υπόθεση

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν εάν ο τραυματισμένος 27χρονος συνδέεται με το περιστατικό και ποια ακριβώς είναι η σχέση του με την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει εμπλοκή του στον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 25χρονη.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συνδράμει στη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών θανάτου.

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