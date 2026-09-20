Αποκαλύψεις για τον κατηγορούμενο στην υπόθεση Μαζωνάκη: Πουλούσε «τεχνογνωσία» σε «ολιστικές θεραπείες» – «Βροχή» καταγγελιών για παράτυπες κλινικές και αισθητικές επεμβάσεις (Video)

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Καταγγελίες για παράνομες αισθητικές πράξεις, εγκαύματα και σοβαρές επιπλοκές σε ασθενείς, αλλά και αποκαλύψεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προώθηση θεραπειών με βλαστοκύτταρα, φέρνει στο προσκήνιο η το ΕΡΤnews.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αφενός κέντρα αισθητικής που, σύμφωνα με καταγγελίες, προσφέρουν ιατρικές πράξεις χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση και αφετέρου ο προφυλακισμένος γιατρός στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, για τον οποίο το ΕΡΤnews παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά του στις λεγόμενες αναγεννητικές θεραπείες.

Εγκαύματα, ουλές και ενέσιμες θεραπείες χωρίς δερματολόγο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, μια γυναίκα περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε μετά από ενέσιμη θεραπεία αντιγήρανσης σε μεγάλο ινστιτούτο αισθητικής στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα, όπως ανέφερε στη μαρτυρία της, υπέστη εγκαύματα, βαθιές ουλές, φλεγμονή και πρήξιμο στα μάγουλά της, με αποτέλεσμα να δει το πρόσωπό της να παραμορφώνεται. Η θεραπεία, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συμμετοχή δερματολόγου.

Το συγκεκριμένο κέντρο διαφήμιζε υπηρεσίες όπως μπότοξ, υαλουρονικό και μεσοθεραπεία. Η ίδια υποστήριξε ότι η επιχείρηση είχε αλλάξει επτά φορές ονομασία λόγω καταγγελιών και εξακολουθούσε να λειτουργεί με διαφορετική επωνυμία. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί χρήζουν ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές και δεν τεκμηριώνονται αυτομάτως από τη μαρτυρία.

Το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews αναφέρεται επίσης σε καταγγελίες ότι μη γιατροί πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις αισθητικής σε χώρους όπως νυχάδικα, κομμωτήρια και φυσικοθεραπευτήρια, οι οποίοι φέρεται να μετατρέπονται σε αυτοσχέδιους χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Η υπόθεση αναδεικνύει έναν κρίσιμο προβληματισμό: μια αισθητική παρέμβαση που περιλαμβάνει ενέσεις δεν παύει να είναι ιατρική πράξη επειδή πραγματοποιείται σε έναν χώρο που διαφημίζεται ως κέντρο ομορφιάς.

Τι αναφέρει ο πλαστικός χειρουργός για τις ενέσεις υαλουρονικού

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πλαστικός χειρουργός Πέτρος Σαράκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που επικαλείται, οι αισθητικές ενέσεις υαλουρονικού οξέος επιτρέπονται σε συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες.

«Μόνο τρεις ειδικότητες μπορούν να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού για αισθητικούς σκοπούς», ανέφερε, παραπέμποντας στους αισθητικούς πλαστικούς και επανορθωτικούς χειρουργούς, τους δερματολόγους και τους γναθοπροσωπικούς ή γναθοχειρουργούς.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο Προεδρικό Διάταγμα 85/2001, υποστηρίζοντας ότι οι ιατρικές πράξεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε αδειοδοτημένους χώρους, όπως ιατρεία ή νοσοκομεία, ή σε άλλες εγκαταστάσεις που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μέσω της Medwatch

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά ελέγχους σε ιατρεία που καταγράφηκαν ως «κόκκινα» στην πλατφόρμα Medwatch.

Οι έλεγχοι αφορούν χώρους που εντοπίστηκαν μετά τη σάρωση του συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης του υπουργείου Υγείας και για τους οποίους υπάρχουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενδείξεις παροχής μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών.

Η διαδικασία ελέγχου αναμένεται να εξετάσει κατά πόσο οι συγκεκριμένοι χώροι διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες και αν οι υπηρεσίες που παρέχονται ανταποκρίνονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, σε περίπου έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω της οποίας ο ασθενής θα μπορεί να ελέγχει την άδεια ενός ιατρείου και να υποβάλλει καταγγελία.

Η δυνατότητα ελέγχου της αδειοδότησης πριν από μια ιατρική πράξη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών, χωρίς να υποκαθιστά τους θεσμικούς ελέγχους και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Η υπόθεση Μαζωνάκη και οι «αναγεννητικές θεραπείες»

Η ΕΡΤnews παρουσιάζει νέες πληροφορίες για τον γιατρό που έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γιατρός, ιδιοκτήτης ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, είχε αναπτύξει δραστηριότητα γύρω από την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας και αναζωογόνησης, ενώ διοργάνωνε σεμινάρια και συμμετείχε σε συνέδρια, παρουσιάζοντας τεχνογνωσία σε συναδέλφους του.

Το ΕΡΤnews αναφέρει ότι ο ίδιος προσκαλούσε γιατρούς από το εξωτερικό για εκπαίδευση σε κυτταρικές θεραπείες, με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση πρακτικών που περιγράφονταν ως ολιστικές θεραπείες και εφαρμογές βλαστοκυττάρων.

Σε φωτογραφία που παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ, ο γιατρός εμφανίζεται με δερματολόγο από τις Φιλιππίνες, σε συνάντηση που, σύμφωνα με την περιγραφή της, συνδεόταν με την εκμάθηση και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής.

Οι υποσχέσεις για βλαστοκύτταρα και η ανάγκη επιστημονικής τεκμηρίωσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο 54χρονος γιατρός είχε ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια και παρουσιάσεις στο εξωτερικό, όπου προωθούσε εφαρμογές μηχανημάτων βλαστοκυττάρων και αναγεννητικής ιατρικής.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, την οποία επικαλείται το ρεπορτάζ, ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα ως ιδιαίτερα ασφαλή, υποστηρίζοντας ότι, επειδή χρησιμοποιούνται κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, δεν υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή αλλεργικών αντιδράσεων.

«Αυτή είναι η ασφαλέστερη διαδικασία που έχω συναντήσει», είχε αναφέρει, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Ο γιατρός υποστήριζε ακόμη ότι η διαδικασία, όταν εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής τέχνης, δεν ενέχει κίνδυνο για τον ασθενή.

Από τη Βαλένθια στη Σεούλ: Η διεθνής δραστηριότητα του γιατρού

Το ΕΡΤnews αναφέρεται σε συμμετοχές του γιατρού σε διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις.

Τον Οκτώβριο του 2024, στη Βαλένθια της Ισπανίας, φέρεται να συμμετείχε ως ομιλητής σε συνέδριο για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, παρουσιάζοντας εφαρμογές του σχετικού συστήματος.

Το 2025, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συμμετείχε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, με παρουσίαση που αφορούσε αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και τη μείωση ή αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας μέσω συνδυαστικών θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής.

Παράλληλα, ο γιατρός φέρεται να παρουσίαζε δικές του μελέτες, υποστηρίζοντας ότι η μέθοδός του μπορούσε να μειώσει τον δείκτη βιολογικής ηλικίας κατά σχεδόν οκτώ χρόνια.

Η «ακαδημία» στο Κολωνάκι και η εξαγωγή της μεθόδου στο εξωτερικό

Στο Κολωνάκι, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, είχε δημιουργηθεί και εκπαιδευτική ακαδημία που ασχολούνταν με την ενημέρωση, την έρευνα και την υποστήριξη εφαρμογών βλαστοκυττάρων και προηγμένων βιοτεχνολογικών θεραπειών.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η δραστηριότητα περιλάμβανε επιστημονικά συνέδρια, εκδηλώσεις, πρακτική εξάσκηση ή επίδειξη εξοπλισμού, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό και επιστημονική βιβλιοθήκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γιατρός προωθούσε τη μέθοδο αντιγήρανσης και στο εξωτερικό, δημιουργώντας ένα δίκτυο ενημέρωσης και συνεργασιών γύρω από τις αναγεννητικές θεραπείες.

Το βίντεο από τις Φιλιππίνες και η υπόσχεση για οκτώ χρόνια νεότερη εμφάνιση

Η ΕΡΤnews παρουσιάζει νέο βίντεο-ντοκουμέντο από κέντρο αισθητικής και αντιγήρανσης στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο διαφημιστικό υλικό προβάλλεται θεραπεία αντιγήρανσης που υπόσχεται ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να φαίνεται έως και οκτώ χρόνια νεότερος.

Η περιγραφή της διαδικασίας αναφέρει ότι στο πρώτο στάδιο ο ασθενής ή πελάτης μπορεί να αισθανθεί νεότερος κατά 4,4 χρόνια, ενώ στο δεύτερο στάδιο, με τη χρήση βλαστοκυττάρων, «αφαιρούνται» άλλα 3,45 χρόνια.

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