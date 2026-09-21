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21.09.2026 23:50

WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει Ταμείο για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν στη Μέση Ανατολή

21.09.2026 23:50
ergostasio-energeias
Φωτογραφία αρχείου

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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός Ταμείου το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα Στενά του Ορμούζ σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προβλέπει συνεισφορές από οκτώ εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολήτη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ και την Ιορδανία – ώστε να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ονομασία PACT (Partnership for Allied Trust and Construction).

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