Γερμανία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του CDU στο Μεκλεμβούργο μετά το ιστορικό 4,9%

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Την παραίτησή του από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία ανακοίνωσε ο Ντάνιελ Πίτερς, μετά το ιστορικά χαμηλό αποτέλεσμα του κόμματος στις κρατιδιακές εκλογές της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Το CDU περιορίστηκε στο 4,9%, μένοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του εκτός κρατιδιακού κοινοβουλίου λόγω του ορίου του 5%.

Ο Ντάνιελ Πίτερς αποχώρησε από την ηγεσία της κομματικής οργάνωσης στο βορειοανατολικό κρατίδιο μία ημέρα μετά τις εκλογές, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «βαριά ήττα».

Το 4,9% άφησε τους Χριστιανοδημοκράτες κάτω από το εκλογικό όριο του 5%, με αποτέλεσμα το CDU να μην εκπροσωπείται πλέον στο κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Γερμανίας που το κόμμα αποτυγχάνει να εισέλθει σε κοινοβούλιο κρατιδίου.

Μερτς: «Καταστροφή» το αποτέλεσμα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί «καταστροφή» για το κόμμα του. Το 4,9% είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει το CDU σε κρατιδιακές εκλογές στη μεταπολεμική περίοδο.

Η νέα εκλογική ήττα έρχεται σε μία περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για τον Γερμανό καγκελάριο, η δημοτικότητα του οποίου έχει υποχωρήσει σημαντικά. Παρά το αποτέλεσμα, ο Μερτς δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει το κυβερνητικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Ο Πίτερς, από την πλευρά του, δεν κατάφερε να ανακόψει την πτωτική πορεία των ποσοστών του CDU, με αποτέλεσμα η εκλογική αναμέτρηση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία να εξελιχθεί ουσιαστικά σε αναμέτρηση μεταξύ της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) της πρωθυπουργού του κρατιδίου Μανουέλα Σβέζιγκ.

Πρώτη η AfD με 38,2%, δεύτερο το SPD με 35,5%

Σύμφωνα με το προσωρινό επίσημο αποτέλεσμα, η AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%, ενώ το SPD ακολούθησε με 35,5%. Στο κοινοβούλιο εισέρχονται επίσης η Αριστερά (Die Linke) με 6,5% και οι Πράσινοι με 5,7%.

Για την AfD πρόκειται για τη δεύτερη νίκη της σε κρατιδιακές εκλογές μέσα στον ίδιο μήνα, καθώς στις 6 Σεπτεμβρίου είχε επικρατήσει και στη γειτονική Σαξονία-Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε 43,8% των ψήφων.

Πίτερς: «Αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη»

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την εκλογική συντριβή, ο Ντάνιελ Πίτερς δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το CDU θα εξακολουθήσει να έχει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του κρατιδίου, παρά την απουσία του από το κοινοβούλιο.

«Είμαι βέβαιος πως το CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο μέλλον, παρότι δεν θα εκπροσωπούμαστε στο κρατιδιακό κοινοβούλιο», δήλωσε.

Προσωρινά στο τιμόνι ο Φίλιπ Άμτορ

Την προσωρινή ηγεσία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναμένεται να αναλάβει ο Φίλιπ Άμτορ, στενός πολιτικός συνεργάτης του Φρίντριχ Μερτς και υφυπουργός Καγκελαρίας αρμόδιος για τις σχέσεις ομοσπονδιακής κυβέρνησης και κρατιδίων.

Ο Άμτορ πρόκειται να παραμείνει στη θέση έως τη διεξαγωγή κομματικού συνεδρίου, το οποίο αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους και θα αποφασίσει για τη νέα ηγεσία της τοπικής οργάνωσης.

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