ΗΠΑ: Δύο νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου ενώ επιχειρούσε σε φωτιά στο Γιοσέμιτι (Video)

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Δύο μέλη πληρώματος ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, σύμφωνα με τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η αεροπορική εταιρεία Precision, LLC, γνωστή στο διαδίκτυο ως Flyprecision, επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι δύο μέλη της ομάδας της σκοτώθηκαν.

«Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια και δυσκολευόμαστε να βρούμε τα λόγια», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

BREAKING: 2 pilots killed after a helicopter crashes while battling the Dome Fire in Yosemite National Park; the fire has burned more than 3,000 acres and is 15% contained. pic.twitter.com/e2JjqNhE22 — Scope Report (@ScopeReport_) September 21, 2026

Η συντριβή του ελικοπτέρου

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το ελικόπτερο τύπου Eurocopter AS32 συνετρίβη λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, τοπική ώρα Ειρηνικού, την Κυριακή.

Το πλήρωμα είχε αναλάβει αποστολή στο πλαίσιο σύμβασης με τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ και συγκεκριμένα με την ομάδα Price Valley Rappel Crew, που εδρεύει στο Άινταχο.

Ωστόσο, την ώρα του δυστυχήματος οι χειριστές πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά Dome Fire, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Δασικής Υπηρεσίας Έιντριεν Φρίμαν (Adrienne Freeman).

Οι δύο χειριστές ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες στο ελικόπτερο όταν αυτό κατέπεσε.

Έρευνες από FAA, NTSB και Δασική Υπηρεσία

Τα αίτια της συντριβής θα διερευνηθούν από την FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), ενώ ξεχωριστή έρευνα για το περιστατικό θα πραγματοποιήσει και η Δασική Υπηρεσία, σύμφωνα με τη Φρίμαν.

Οι ερευνητές του NTSB δεν έχουν ακόμη καταφέρει να φτάσουν στο σημείο της συντριβής και, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία, θα μεταβούν στην περιοχή «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πυρκαγιάς».

Το NTSB γνωστοποίησε επίσης ότι αναμένεται να δημοσιοποιήσει προκαταρκτική έκθεση για το δυστύχημα μέσα σε 30 ημέρες.

Στα 3.222 στρέμματα η Dome Fire

Η πυρκαγιά Dome Fire επεκτάθηκε κατά 283 acres το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές για τις δασικές πυρκαγιές.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχε φτάσει συνολικά τα 3.222 acres και είχε τεθεί υπό έλεγχο σε ποσοστό 15%.

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