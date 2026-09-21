Μέγαρο Μουσικής: Τασούλας και Ιερώνυμος στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Αδελφότητας της Μονής Ξενοφώντος

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Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα η επετειακή εκδήλωση «Εν ενί πνεύματι», για τη συμπλήρωση 50 ετών από την εγκατάσταση της σημερινής Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος και την ενθρόνιση του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου ως Καθηγουμένου.

Η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, και ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παρέστησαν επίσης οι Παύλος Μαρινάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Χρήστος Σταϊκούρας, Ντόρα Μπακογιάννη, Νίκη Κεραμέως, Βασίλης Κικίλιας, Κώστας Κατσαφάδος, Χρήστος Κέλλας, Κώστας Τσιάρας, Θανάσης Νέζης και Τάσος Γαϊτάνης, καθώς και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και Μιχάλης Κατρίνης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη δεκάδες αρχιερείς, κληρικοί και λαϊκοί, καθώς και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής και ο αναπληρωτής διοικητής Αρίστος Κασμίρογλου.

Τασούλας: «Πνευματικός φάρος» το Άγιον Όρος

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συμπλήρωση των 50 ετών από την εγκατάσταση της σημερινής Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος και στην ανάληψη της ηγουμενίας από τον Γέροντα Αλέξιο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία του Αγίου Όρους ως πνευματικού φάρου και θεματοφύλακα της Ορθόδοξης και πολιτιστικής παράδοσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανανέωση της Αδελφότητας το 1976, με την εγκατάσταση δεκαπέντε νέων μοναχών από τα Μετέωρα, αλλά και στην πεντηκονταετή ηγουμενία του Γέροντα Αλεξίου, την οποία περιέγραψε ως πορεία διακονίας, πνευματικής καλλιέργειας και προσφοράς.

Όπως επισήμανε, «με σύνεση, πραότητα και αφοσίωση, με ταπεινότητα και όραμα, ενέπνευσε και εμπνέει μοναχούς και προσκυνητές».

Ο κ. Τασούλας στάθηκε ακόμη στον ρόλο του μοναχισμού, τονίζοντας ότι δεν συνιστά απομάκρυνση από τον άνθρωπο, αλλά μορφή διακονίας και έμπρακτης αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

«Ο μοναχικός βίος δεν σημαίνει ανενεργό απραξία, αλλά ένταξη των βιοτικών πλευρών της ζωής στην αλήθεια του Χριστού», σημείωσε.

Ειδικότερα για την Ιερά Μονή Ξενοφώντος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί τόπο «ησυχίας, προσευχής και εσωτερικής αναζήτησης», αλλά και «παραμυθίας, κατανόησης και συμπόνοιας», όπου η παράδοση δεν διαφυλάσσεται απλώς, αλλά παραμένει ζωντανή.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανεκτίμητη συμβολή της Μονής στην πνευματική ζωή του Έθνους και εξέφρασε την ευχή να συνεχίσει να αποτελεί «φάρο ορθόδοξης πνευματικότητας, ειρήνης και ελπίδας».

Παράλληλα, ευχήθηκε στον Γέροντα Αλέξιο να εξακολουθήσει να προσφέρει την πνευματική του σοφία ως πατρική μορφή που εμπνέει και καθοδηγεί.

Ιερώνυμος: Η έλευση των Αδελφοτήτων οδήγησε στην άνθηση του μοναχισμού

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση μισού αιώνα από την εγκαταβίωση και την ανάληψη της ηγουμενίας της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος από τον Γέροντα Αλέξιο, σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, ο αριθμός των μοναχών στο Άγιον Όρος είχε περιοριστεί σημαντικά.

«Συναχθήκαμε σήμερα εδώ με αφορμή την συμπλήρωση μισού αιώνα εγκαταβίωσης και ανάληψης της ηγουμενίας της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους, από τον Γέροντα Αλέξιο, σε μια εποχή, που ο αριθμός των μοναχών στο Άγιον Όρος είχε περιοριστεί πολύ.

Η έλευσή του, μαζί με άλλες Αδελφότητες την ίδια περίοδο, οδήγησαν στην άνθηση του μοναχισμού, που σήμερα γνωρίζουμε.

Η παρουσία του έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ακμή της Μονής. Αλλά ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή του στη δημιουργία μοναστικών Αδελφοτήτων και εκτός Αγίου Όρους, στη στήριξη αυτών και άλλων και στην καθοδήγηση πολλών λαϊκών αδελφών μας».

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι ο εορτασμός αποτελεί πηγή χαράς, αλλά ταυτόχρονα αφορμή προβληματισμού για το μέλλον του μοναχισμού σε μια εποχή η οποία, όπως ανέφερε, καλλιεργεί ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο ζωής.

«Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από τη διευκόλυνση, την κατάργηση της πραγματικής διάστασης του χώρου και του χρόνου, την κατάργηση κάθε ορίου. Το να απολαμβάνεις πράγματα χωρίς τη διαμεσολάβηση της φυσικής μας παρουσίας, χωρίς κανένα κόπο και ασκητικό μόχθο, είναι η κυρίαρχη τάση και στάση ζωής», σημείωσε.

Αντιπαρέβαλε σε αυτό το πρότυπο το ασκητικό ιδεώδες, το οποίο, όπως είπε, συνοψίζεται στη φράση: «Δεν θα λάβεις πνεύμα αν δεν δώσεις αίμα».

Ο κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο μοναχισμός μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο, «αρκεί να μην ενδώσει στον πειρασμό της εκκοσμίκευσης».

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του προς τον Γέροντα Αλέξιο, είπε: «Ευφράνθητι, Γέροντα Αλέξιε, επί μακρόν, καθότι “κύκλω της τραπέζης σου”, στέκονται “τα έγγονά σου, φέροντα κλάδους αγαθοεργίας”».

Τα μηνύματα Βαρθολομαίου και Μητσοτάκη

Στη συνέχεια, ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ ανέγνωσε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενώ ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου μετέφερε το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Γέροντας Νικόδημος, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.

Για την πορεία της Αδελφότητας και το έργο της, τόσο εντός όσο και εκτός της Αθωνικής Πολιτείας, συνομίλησαν ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελισαίος, ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος και ο γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ενώσεως Επιχειρηματιών Παύλος Ευθυμίου.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Βασίλης Χιώτης.

Ντοκιμαντέρ με σπάνιο αρχειακό υλικό

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με σπάνιο αρχειακό υλικό, σημαντικές μαρτυρίες και ανέκδοτες φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες αποτυπώθηκε η πενηντάχρονη πορεία της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος.

Την επιμέλεια του ντοκιμαντέρ είχε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Λουδάρος.

Γέροντας Αλέξιος: «Κάθε αγαθό είναι καρπός της χάριτος του Θεού»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, Αρχιμανδρίτη Αλεξίου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την επέτειο.

Αναφερόμενος στην πεντηκονταετή πορεία της Αδελφότητας, επισήμανε ότι κάθε αγαθό που επιτελείται στην Εκκλησία αποτελεί καρπό της χάριτος του Θεού και της συνεργασίας των ανθρώπων.

Κάνοντας έναν απολογισμό της διαδρομής από το 1976 έως σήμερα, μίλησε για αγώνες, δοκιμασίες, κόπους και ασθένειες, αλλά και για χαρές και ευλογίες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η χάρις του Θεού μας σκέπει και πλουσίως μας χαριτώνει και μας καθοδηγεί».

Η συγκλονιστική διήγηση για το περιστατικό του 1979

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του Γέροντα Αλεξίου σε περιστατικό που, όπως διηγήθηκε, συνέβη το 1979 και το οποίο ο ίδιος αποδίδει στην πρόνοια του Θεού.

Κατά τη διάρκεια διαδρομής στη δασική περιοχή της Μονής, ενώ βρισκόταν μέσα σε αγροτικό όχημα και ο οδηγός είχε απομακρυνθεί προσωρινά, όπως είπε, αισθάνθηκε μέσα του μία έντονη φωνή να του λέει: «Βγες έξω».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άξονας με τις ρόδες ενός οχήματος αποκολλήθηκε και έπεσε με ορμή ακριβώς στο σημείο όπου καθόταν, ισοπεδώνοντας το όχημα.

«Η πρόνοια του Θεού πραγματικά με έσωσε από βέβαιο θάνατο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, το περιστατικό αυτό τον στερέωσε ακόμη περισσότερο στην αποστολή του και ενίσχυσε την πεποίθησή του για την προστασία του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου της Μονής.

Ο π. Αλέξιος τόνισε ακόμη ότι η Αδελφότητα πορεύθηκε όλα αυτά τα χρόνια με ομόνοια, άσκηση, προσευχή και μετάνοια, με στόχο τη διαφύλαξη της ενότητας της πίστεως και της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος.

Όπως υπογράμμισε, η ενότητα «δεν είναι απλώς μια ανθρώπινη συμπορεία, αλλά είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος».

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εκδήλωση όχι προσωπική επέτειο, αλλά «δοξολογία Θεού» και ευχαριστήριο απολογισμό για τα πενήντα χρόνια πορείας της Αδελφότητας.

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