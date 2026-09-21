Ιρλανδία: Πάνω από 160 αθλητές ζητούν μποϊκοτάζ των αγώνων με το Ισραήλ

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Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές κάλεσαν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας να μην αγωνιστεί στους δύο προσεχείς αγώνες του UEFA Nations League απέναντι στο Ισραήλ, μέσω ανοιχτής επιστολής που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα (21/9) η οργάνωση Irish Sport for Palestine.

Η Ιρλανδία είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει το Ισραήλ στις 27 Σεπτεμβρίου στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας. Και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν σε ουδέτερες έδρες.

Στο πρώτο ματς δεν θα διατεθούν εισιτήρια σε Ιρλανδούς φιλάθλους, ενώ προβλέπεται μικρός αριθμός Ισραηλινών θεατών. Η αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου, η οποία λογίζεται ως εντός έδρας για την Ιρλανδία, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. Η FAI έχει επικαλεστεί επιχειρησιακές δυσκολίες, καθώς και ζητήματα ασφάλειας, για τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

Μεταξύ των υπογραφών Ολυμπιονίκες και πρώην διεθνείς

Σύμφωνα με την Irish Sport for Palestine, την ανοιχτή επιστολή υπογράφουν, μεταξύ άλλων, η Ολυμπιονίκης Σιάρα Μίγκιν, η πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια Λουίζ Κουίν, ο παλαίμαχος διεθνής του ράγκμπι Τόνι Γουόρντ, καθώς και οι πυγμάχοι Τάιρον ΜακΚένα και Έρικ Ντόνοβαν.

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και μαζί με αυτή τη στιγμή έχετε την ευκαιρία να κάνετε το σωστό», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία απευθύνεται στους ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιρλανδίας.

Οι υπογράφοντες συνεχίζουν:

«Το να μην αγωνιστείτε θα ήταν το πιο αθλητικό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε. Μέσα από την ηγεσία και το θάρρος σας, θα δείχνατε τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, θα υπενθυμίζατε τις κοινές αξίες που μας συνδέουν όλους και θα είχατε αντίκτυπο πολύ πέρα από το ίδιο το παιχνίδι».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην εκστρατεία «Stop The Game» της Irish Sport for Palestine, η οποία ζητά την ακύρωση των αγώνων με το Ισραήλ.

Είχε προηγηθεί ανάλογη παρέμβαση τον Μάιο

Δεν είναι η πρώτη φορά που προσωπικότητες του ιρλανδικού αθλητισμού ζητούν να μην πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένοι αγώνες.

Τον Μάιο του 2026, γνωστοί Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες από άλλους χώρους συμμετείχαν σε αντίστοιχη εκστρατεία, καλώντας την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας να αρνηθεί τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στις αναμετρήσεις με το Ισραήλ.

Η Ιρλανδία έχει επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στην πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα και έχει ταχθεί υπέρ ισχυρότερων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το αίτημα της FAI προς την UEFA

Στα τέλη του 2025, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI) ψήφισαν υπέρ της υποβολής επίσημου αιτήματος στην UEFA για την άμεση αναστολή της συμμετοχής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παρά το αίτημα αυτό, η FAI έχει αποφασίσει ότι η εθνική ομάδα θα εκπληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις απέναντι στο Ισραήλ.

Η ίδια η ομοσπονδία έχει επισημάνει ότι, βάσει των κανονισμών των διοργανώσεων της UEFA, η άρνηση συμμετοχής σε έναν αγώνα συνεπάγεται κατακύρωσή του υπέρ του αντιπάλου και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμη και σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από τη διοργάνωση. Η FAI υποστηρίζει ότι μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες για το ιρλανδικό ποδόσφαιρο.

Χάλγκριμσον: «Κανείς μας δεν αισθάνεται άνετα»

Το ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα γύρω από τις αναμετρήσεις αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον.

Ο Ισλανδός προπονητής δήλωσε ότι έχει συζητήσει ξεχωριστά με τους ποδοσφαιριστές του για τα δύο παιχνίδια, αναγνωρίζοντας την έντονη δυσφορία που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας.

Όπως ανέφερε, «κανείς από εμάς δεν αισθάνεται άνετα να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια», αν και οι παίκτες της αποστολής εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκπληρώσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Το Reuters ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ ζητώντας σχόλιο.

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