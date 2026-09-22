Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ «πρέπει να αποδεχτούν την αποχώρησή τους» από την περιοχή

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ θα πρέπει να αποδεχτούν την αποχώρησή τους από την περιοχή.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, με αφορμή την εβδομάδα εθνικής άμυνας, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ισραήλ «πρέπει να αποδεχτούν την ελευθερία της περιοχής από την άθλια και εγκληματική τους παρουσία».

Στην ίδια ανακοίνωση υποστήριξαν ότι η άμυνα του Ιράν «διέσπασε την αδύναμη κυριαρχία» των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους, ενώ παράλληλα «αναδιοργάνωσε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της περιοχής».

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