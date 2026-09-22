Αυστηρότερες ποινές για όσους εξαπατούν ηλικιωμένους προανήγγειλε ο Φλωρίδης – «Θα τους πάρει ο διάολος»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αυστηρότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που εξαπατούν ηλικιωμένους προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα μέτρα προστασίας των πολιτών, αλλά και στις επιπτώσεις που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να έχει μια περίοδος ακυβερνησίας.

Για τις τηλεφωνικές και άλλες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα τους πάρει ο διάολος. Θα πάμε σε πολύ σκληρά πράγματα».

Ο Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την προώθηση νέων παρεμβάσεων. Μεταξύ αυτών εξετάζεται η διάθεση ειδικών συσκευών σε ηλικιωμένους, ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορούν να ειδοποιούν άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου ή απόπειρας εξαπάτησης.

Για την ποινική αντιμετώπιση των δραστών, ο υπουργός προανήγγειλε αυστηροποίηση, λέγοντας: «Θα έρθουν αυστηρές ποινές».

Η ακυβερνησία και το παράδειγμα του Έβρου

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε εκ νέου στη συζήτηση για το ενδεχόμενο παρατεταμένης ακυβερνησίας μετά τις εκλογές, συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα με την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων.

«Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση», είπε. Απαντώντας στην κριτική για προηγούμενες δηλώσεις του, σημείωσε: «Στην Ελλάδα του δικομματισμού ποτέ δεν υπήρχε δίλημμα στον ελληνικό λαό αν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη».

Αναφερόμενος στα γεγονότα του 2020 στον Έβρο, όταν σημειώθηκαν μαζικές προσπάθειες εισόδου μεταναστών, είπε: «Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση, η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά», προσθέτοντας: «Φανταστείτε αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας».

Σε άλλο σημείο χαρακτήρισε όσα συνέβησαν στον Έβρο «κανονική επίθεση» και αναφέρθηκε στην επιγραφή στις Καστανιές: «Στις Καστανιές υπάρχει πινακίδα η οποία λέει ότι “αυτός ο πόλεμος κερδήθηκε χωρίς να πέσει μια σφαίρα”».

Ο Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθάρισε παράλληλα ότι, για τον ίδιο, «το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος».

Η συζήτηση για τη διαφθορά

Ο υπουργός τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της διαφθοράς, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη ενός απόλυτου μέτρου για την αποτύπωση του φαινομένου.

«Υπάρχει κανένα αξιόπιστο διαφθορόμετρο να μετράμε πόσο ήταν χθες, σήμερα, κλπ.;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Μέγαρο Μουσικής: Τασούλας και Ιερώνυμος στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Αδελφότητας της Μονής Ξενοφώντος

Στις Nvidia και Sequoia Capital ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια (Photos)

Βουλή: Ο ανεξάρτητος Γιώργος Μανούσος ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων» – Έντονες αντιδράσεις από Καζαμία και Κατσώτη











