Βουλή: Ο ανεξάρτητος Γιώργος Μανούσος ανακοίνωσε ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων» – Έντονες αντιδράσεις από Καζαμία και Κατσώτη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, ανακοίνωσε από την Ολομέλεια της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής Γεώργιος Μανούσος, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή του προς την υπουργό Παιδείας -παρών για να απαντήσει ήταν στα κυβερνητικά έδρανα, ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου.

Λίγες ώρες αφότου ο Ηλίας Κασιδιάρης, δήλωσε ότι στηρίζει το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων», ο ανεξάρτητος βουλευτής αισθάνθηκε την ανάγκη να διευκρινίσει κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι εκπροσωπεί τον εν λόγω πολιτικό σχηματισμό και ότι εκφράζει τις θέσεις του. Στο κόμμα αυτό μετέχουν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δημητροκάλλης, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται ως ιδρυτής του, καθώς και ο επίσης ανεξάρτητος Διονύσης Βαλτογιάννης.

Στην ανακοίνωσή του, υπήρξαν αντιδράσεις από τους βουλευτές Αλέξανδρο Καζαμία (Πλεύση Ελευθερίας) και Χρήστο Κατσώτη (ΚΚΕ).

Ειδικότερα, ξεκινώντας την δευτερολογία του ο βουλευτής Γ. Μανούσος διευκρίνισε ότι «τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά ουσιαστικά εκπροσωπώ τη συμμαχία Ελλήνων. Οι θέσεις που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση, αλλά και εν γένει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. Η Συμμαχία Ελλήνων θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους. Εμείς πιστεύουμε στην εντιμότητα και την συνέπεια έργων και λόγων».

Καζαμίας: «Υποχρέωσή μας να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από κόμματα -βιτρίνα»

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του, κι ενώ ο προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος ανακοίνωνε την επόμενη επίκαιρη ερώτηση, ζήτησε και πήρε το λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας προκειμένου να διαμαρτυρηθεί.

«Μόλις τώρα ακούσαμε από τον βουλευτή των πρώην Σπαρτιατών» είπε «να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων! Είναι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης ενώ βγήκε από φυλακή! Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις είναι σα να νομιμοποιούμε τη Χρυσή Αυγή που είναι εγκληματική οργάνωση. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων των βουλευτών να καταγγείλουμε τέτοιες δηλώσεις, να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές και να μην επιτρέπουμε νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από κόμματα- βιτρίνα που έρχονται εδώ στη Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση».

Ο Γ. Μανούσος ζήτησε το λόγο επί προσωπικού με τον Π. Κουκουλόπουλο να αρνείται ότι υπάρχει προσωπικό: «δεν υπάρχει προσωπικό έθεσε ζήτημα πολιτικό για δήλωση σας, δεν είναι προσωπικό το θέμα…».

Κατσώτης: «Αδιανόητο, αν εκπροσωπούν αυτό το κόμμα θα μπορούσαν να το πουν από πριν!»

Ακολούθως το λόγο πήρε ο Χρήστος Κατσώτης από το ΚΚΕ προκειμένου να αναπτύξει τη δική του ερώτηση και αναμενόμενα ξεκίνησε καταδικάζοντας και αυτός τις δηλώσεις του Γ. Μανούσου.

«Δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτή τη στάση εδώ, ο υπουργός πρέπει να πάρει θέση, είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, η κηροζίνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη, αυτό πρέπει να καταγγελθεί. Σήμερα ο Κασιδιάρης έκανε την ανακοίνωση με τη συμμετοχή των κυρίων. Σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων με τη συμμετοχή τους, και είναι αδιανόητο, αν εκπροσωπούν αυτό το κόμμα θα μπορούσαν να το πουν πριν και όχι τώρα! Επανέρχομαι λοιπόν, οι φασίστες δεν έχουν καμιά δουλειά στην ελληνική κοινωνία, οι αγώνες των εργαζομένων θα τους βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Μαζί με τον Κασιδιάρη, αυτοί είστε».

Οι εν λόγω ανεξάρτητοι βουλευτές ακούστηκαν να φωνάζουν -πάντα εκτός μικροφώνου – «το κόμμα είναι δικό μας, εδώ κι έναν χρόνο», με τον Πάρη Κουκουλόπουλο να επιμένει ότι δεν υπάρχει προσωπικό, και τον ανεξάρτητο βουλευτή Γ. Μανούσο να συνεχίζει τις φωνές λέγοντας «μας είπε φασίστες, αν είναι δυνατόν!».

Το σκηνικό έληξε κάπου εκεί με την διαδικασία να συνεχίζει με την ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ.

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους «μπροστινούς» του Κασιδιάρη

«Το νέο μόρφωμα – βιτρίνα του καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί Κασιδιάρη έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση και στη Βουλή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Ο Γιώργος Μανούσος δήλωσε ευθαρσώς από τα έδρανα του κοινοβουλίου ότι εκπροσωπεί τη “Συμμαχία Ελλήνων”, δηλαδή το νέο όχημα μέσω του οποίου επέλεξε ο πρώην υπαρχηγός της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής να σπείρει το ρατσιστικό του μίσος στην ελληνική κοινωνία.

Παρά τις αντιδράσεις βουλευτών της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, απάντησε κανονικά στην Επίκαιρη Ερώτηση ενός βουλευτή που ομολόγησε ότι συντάσσεται με το ηγετικό στέλεχος μίας εγκληματικής οργάνωσης. Ενός βουλευτή που μέχρι την ανεξαρτητοποίησή του, έπαιζε τον ρόλο του «μπροστινού» του Κασιδιάρη, με τη συμμετοχή του (και την εκλογή του) στους Σπαρτιάτες. Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μίας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Διαβάστε επίσης:

Alco: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Άνοδος για ΠΑΣΟΚ, μάχη Καρυστιανού για είσοδο στη Βουλή – Αλλαγή διακυβέρνησης ζητούν 7 στους 10

Γεραπετρίτης: Στο Υπουργικό Δείπνο Εργασίας για τη Μέση Ανατολή στη Νέα Υόρκη

Σφοδρή επίθεση Πολάκη στον Πατούλη: «Προφανώς ήξερε και κάλυπτε το ιατρείο των εγκληματιών – Έχει συμφέροντα»