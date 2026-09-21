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21.09.2026 21:33

Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ: Πτήσεις ανεστάλησαν λόγω προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες

21.09.2026 21:33
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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε εντολή για αναστολή πτήσεων σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής, συμπεριλαμβανομένων των JFK και Λα Γκουάρντια στη Νέα Υόρκη, λόγω σοβαρού προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασε τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η απόφαση επηρέασε επίσης τα αεροδρόμια Νιούκαρκ Λίμπερτι και Τίτερμπορο στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε αρχικά σε συχνότητες εγκατάστασης ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware ανέφερε καθυστερήσεις σε περισσότερες από 600 πτήσεις στα αεροδρόμια του Νιούαρκ και της Φιλαδέλφειας – ποσοστό άνω του 20%. Σύμφωνα με το Flightradar24, οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 112 λεπτά.

Το αεροδρόμιο του Νιούαρκ αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη United Airlines, ενώ εκείνο της Φιλαδέλφεια αποτελεί κόμβο για την American Airlines.

Λόγω του προβλήματος, αρκετές πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 21:52
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ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ: Πτήσεις ανεστάλησαν λόγω προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες

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