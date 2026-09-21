Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ: Πτήσεις ανεστάλησαν λόγω προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες

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Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε εντολή για αναστολή πτήσεων σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής, συμπεριλαμβανομένων των JFK και Λα Γκουάρντια στη Νέα Υόρκη, λόγω σοβαρού προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασε τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η απόφαση επηρέασε επίσης τα αεροδρόμια Νιούκαρκ Λίμπερτι και Τίτερμπορο στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.

Airspace in parts of the Northeast is closing for at least 30 minutes after flights were paused at Newark Liberty International Airport in New Jersey and Philadelphia International Airport in Pennsylvania due to equipment outages, according to the Federal Aviation Administration.… — ABC News (@ABC) September 21, 2026

Το πρόβλημα εντοπίστηκε αρχικά σε συχνότητες εγκατάστασης ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightAware ανέφερε καθυστερήσεις σε περισσότερες από 600 πτήσεις στα αεροδρόμια του Νιούαρκ και της Φιλαδέλφειας – ποσοστό άνω του 20%. Σύμφωνα με το Flightradar24, οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 112 λεπτά.

🚨 FAA equipment outage disrupts flights across the US today



An FAA equipment outage is causing significant disruption across the Philadelphia and New York areas this morning, with flights being diverted and ground stops in effect at several airports.



At Newark Liberty (EWR),… pic.twitter.com/Agneo3VKqC September 21, 2026

Το αεροδρόμιο του Νιούαρκ αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη United Airlines, ενώ εκείνο της Φιλαδέλφεια αποτελεί κόμβο για την American Airlines.

Λόγω του προβλήματος, αρκετές πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια.

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