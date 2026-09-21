BBC: Η πολιτική κρίση του Μερτς απειλεί την εμμονή της Γερμανίας με τη σταθερότητα

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Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς αποτελεί ένα πολιτικό ρεκόρ, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Το πρόβλημα γι’ αυτόν είναι ότι αυτό το ρεκόρ είναι συντριπτικά αρνητικό και κινδυνεύει να χάσει την καγκελαρία εξαιτίας του.

Το πρόβλημα για την ΕΕ και για την Ευρώπη γενικότερα είναι ότι αυτό έχει αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις πολύ πιο μακριά.

Με ένα πενιχρό 13%, το ποσοστό δημοτικότητας του Μερτς είναι το χαμηλότερο από οποιονδήποτε Γερμανό καγκελάριο από τότε που ξεκίνησαν οι δημοσκοπήσεις.

Η προτίμηση των Γερμανών ψηφοφόρων γι’ αυτόν ξεκίνησε χαμηλότερα και μειώθηκε ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλον από τους προκατόχους του. Ο πρώην εταιρικός δικηγόρος θεωρείται από πολλούς αλαζόνας και εκτός επαφής με τα προβλήματά τους.

Βρίσκεται στην κυβέρνηση μόνο 16 μήνες, αλλά υπό την προεδρία του, το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Ενωτικό κόμμα (CDU) του Μερτς έχει σημειώσει τρεις πολύ κακές επιδόσεις στις περιφερειακές εκλογές τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Το κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ την Κυριακή: το συντηρητικό κόμμα CDU του Μερτς δεν έφτασε ούτε το όριο του 5% για να εισέλθει στο περιφερειακό κοινοβούλιο .

Αντίθετα, το αντιμεταναστευτικό, εθνικιστικό δεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) – ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ο Μερτς είχε υποσχεθεί να μειώσει τα ποσοστά του όταν ήταν υποψήφιος για την ηγεσία του CDU – έχει αποδώσει εντυπωσιακά καλά.

Έγινε η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη σε δύο από τις τρεις πρόσφατες εκλογές σε κρατίδια και έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ: έχει την ευκαιρία να κυβερνήσει σε ένα από αυτά τα κρατίδια, τη Σαξονία-Άνχαλτ, παρά το γεγονός ότι οι γερμανικές αρχές τα χαρακτηρίζουν εν μέρει αντιδημοκρατικά και ακροδεξιά εξτρεμιστικά.

Το AfD βρίσκεται επίσης στην κορυφή των δημοσκοπήσεων σε εθνικό επίπεδο, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για τη Γερμανία μετά το ναζιστικό παρελθόν της.

Το κόμμα απορρίπτει την ακροδεξιά ταμπέλα. Το γερμανικό του όνομα, Alternative fuer Deutschland, σημαίνει Εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτό ακριβώς λένε ότι θέλουν τώρα οι ψηφοφόροι.

Μετά την άνοδο του AfD στις περιφερειακές εκλογές αυτού του μήνα στη Σαξονία-Άνχαλτ και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς και τα κέρδη του στο Βερολίνο – όπου νικητές ήταν το ακροδεξιό κόμμα Die Linke – η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το κόμμα της ουσιαστικά αντικατέστησε το κεντροδεξιό CDU ως το πραγματικό Volkspartei της Γερμανίας, ή αλλιώς το λαϊκό κόμμα που τα καλύπτει όλα.

Το AfD κατηγορεί τον Μερτς ότι δεν τήρησε τις βασικές προεκλογικές του υποσχέσεις για βελτίωση της προβληματικής γερμανικής οικονομίας -η οποία κάποτε θεωρούνταν η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης- και για εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων στους φόβους των ψηφοφόρων για τη μετανάστευση και την ασφάλεια στους δρόμους τους.

Ήρθε η ώρα για πολιτική αλλαγή, λέει το AfD.

Η θέση του Μερτς ως καγκελάριου της Γερμανίας σίγουρα φαίνεται ασταθής. Εδώ και εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες για ένα «πραξικόπημα στο παλάτι», όπου θα αντικατασταθεί από έναν πιο δημοφιλή πολιτικό του CDU.

Πιθανά ονόματα υποψηφίων κυκλοφορούν, αλλά κανείς δεν θα κάνει το βήμα δημόσια μέχρι να ξέρει ότι έχει την υποστήριξη του κόμματος.

Η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει εμμονή με τη σταθερότητα. Αυτού του είδους οι πολιτικές αναταραχές είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες.

Ακόμα κι αν ο Μερτς παραμείνει στη θέση του, η πολιτική του επιρροή και αξιοπιστία, το περιθώριο ελιγμών του μέσα σε μια διχασμένη κυβέρνηση συνασπισμού, θα είναι περιορισμένα.

Με ασυνήθιστα απελπισμένη εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής, ο Μερτς έσπευσε να απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα πριν καν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών.

Θα προχωρήσει με φορολογικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να φέρει ευημερία, είπε. Απαιτούνται «κουράγιο, σταθερότητα και υπομονή».

Αλλά η γερμανική υπομονή εξαντλείται.

Οι ψηφοφόροι στη Γερμανία, όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, έχουν επανειλημμένα εκλέξει παραδοσιακά κόμματα της κεντροαριστεράς, όπως το γερμανικό SPD ή κεντροδεξιά, όπως το CDU, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – αλλά ολοένα και περισσότερο αισθάνονται απογοητευμένοι καθώς φοβούνται για το οικονομικό τους μέλλον.

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων άρχισε να αυξάνεται μετά την οικονομική κρίση του 2007/8, όταν αυτά τα παραδοσιακά κόμματα φάνηκαν να διασώζουν μεγάλες τράπεζες, ενώ οι οικογένειες είδαν τις αποταμιεύσεις και το βιοτικό τους επίπεδο να μειώνονται.

Στη συνέχεια ήρθε η μεταναστευτική κρίση του 2015, όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και άλλοι μετανάστες έφτασαν με βάρκες από τη Μεσόγειο και διέσχισαν την Ευρώπη, συχνά με τα πόδια, προσπαθώντας να εγκατασταθούν σε πλουσιότερες χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία. Η Γερμανία υποδέχτηκε ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Η ενσωμάτωση στη γερμανική κοινωνία είναι ανάμεικτη και οι Γερμανοί έχουν σοκαριστεί και τρομοκρατηθεί από μια σειρά επιθέσεων μεταναστών που έγιναν πρωτοσέλιδα όλα αυτά τα χρόνια, μερικές με ιστορικό ψυχικών ασθενειών, άλλες που συνδέονται από τις γερμανικές αρχές με ισλαμιστικές εξτρεμιστικές ομάδες ή ιδεολογία.

Τον Δεκέμβριο, για παράδειγμα, η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε πέντε άτομα που ήταν ύποπτα για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μόναχο «με ισλαμιστικό κίνητρο».

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 είχε ένα ακόμη έντονο αποτύπωμα.

Οι Γερμανοί πληρώνουν ένα από τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη στην Ευρώπη. Η απώλεια πρόσβασης σε φθηνή ρωσική ενέργεια στην οποία βασίζονταν τα γερμανικά εργοστάσια αυτοκινήτων και άλλες βιομηχανίες, σε συνδυασμό με τους εμπορικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και τον επιθετικό οικονομικό ανταγωνισμό από την Κίνα, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της χώρας που βασίζεται στις εξαγωγές.

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. Είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής στην Ουκρανία στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ο μεγαλύτερος συμμετέχων στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Όταν τα οικονομικά της Γερμανίας αντιμετωπίζουν προβλήματα και η χώρα στρέφεται προς τον εσωτερισμό λόγω μιας πολιτικής κρίσης, οι επιπτώσεις πέρα ​​από τα σύνορά της μπορεί να είναι σημαντικές.

Υπό οικονομική πίεση, ο Μερτς πιέζει σκληρά, μαζί με μια ομάδα άλλων πλουσιότερων χωρών της ΕΕ, για παράδειγμα, να μειώσουν τις συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό του μπλοκ.

Αυτό έρχεται σε μια εποχή που η ΕΕ θέλει να δαπανήσει περισσότερα, όχι λιγότερα, σε κοινά αμυντικά έργα, μετανάστευση, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία.

Αντιμέτωποι με τις υποτιθέμενες απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα, τους πολέμους στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές, καθώς και την απρόβλεπτη -πολλοί στην Ευρώπη κάνουν λόγο για αναξιοπιστία – στάση των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ, τώρα είναι η στιγμή που οι Ευρωπαίοι πρέπει να μείνουν ενωμένοι, λένε οι Βρυξέλλες.

Η ΕΕ παρακολουθεί με ανησυχία τις δοκιμασίες του Μερτς, καθώς και την ενίσχυση του AfD στη δεξιά αλλά και του Die Linke.

Αυτές οι περιφερειακές γερμανικές ψήφοι έρχονται στην αρχή μιας δυναμικής εκλογικής περιόδου σε όλη την ΕΕ, όπου όλες οι μεγάλες δυνάμεις – (συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας) προσέρχονται στις κάλπες.

Εθνικιστικά, ευρωσκεπτικιστικά και αντιμεταναστευτικά κόμματα προβλέπεται να τα πάνε καλά. Και το Πεκίνο και η Μόσχα παρακολουθούν στενά.

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