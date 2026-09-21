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Η γερμανική λέξη schadenfreude – που υποδηλώνει την ικανοποίηση που νοιώθει κάποιος από τα βάσανα κάποιου άλλου – ταιριάζει γάντι στην αντίδραση της Μόσχας μπροστά στο νέο εκλογικό σοκ στην Γερμανία, όπου η ακροδεξιά AfD βγήκε πρώτο κόμμα στις τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, ενώ το κυβερνών κεντροδεξιό CDU δεν κατάφερε καν να μπει στο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα, ο port parole του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η πρωτιά της AfD στις εκλογές της Κυριακής, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Βερολίνο σταμάτησε να αγοράζει φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο και επέλεξε αντ’ αυτού την αγορά ακριβότερης ενέργειας από τις ΗΠΑ. Ο Πεσκόφ σημείωσε αρχικά ότι «η νίκη της AfD αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της Γερμανίας και το Κρεμλίνο προτιμά να μην προβεί σε εκτενή σχολιασμό επ’ αυτού»· Ωστόσο, κατόπιν ήταν επικριτικός έναντι του Βερολίνου.

«Το Κρεμλίνο παρατηρεί χαμηλά ποσοστά αποδοχής για τη σημερινή γερμανική κυβέρνηση… Οι Γερμανοί αναζητούν μια εναλλακτική λύση απέναντι στην τρέχουσα ηγεσία προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση», σημείωσε ο Πεσκόφ. Η Μόσχα, συνέχισε, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία σχετικά με τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας. «Η πτώση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Βερολίνο σταμάτησε τις αγορές φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου διεμήνυσε επίσης ότι η επικύρωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του νόμου για την επιβολή σαρωτικών κυρώσεων («κυρώσεις από την κόλαση» σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ) κατά της Ρωσίας «δεν θα συμβάλει στην αποκατάσταση των κλονισμένων σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας ούτε στην προώθηση μιας ειρηνευτικής διευθέτησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Ο Πεσκόφ τόνισε ακόμη ότι οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής αποσκοπούν στην εξάσκηση αναχαίτισης εμπορικών πλοίων. «Ο θεμελιώδης χαρακτήρας του ΝΑΤΟ δεν έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών· το μπλοκ δημιουργήθηκε ως εργαλείο αντιπαράθεσης και παραμένει τέτοιο» υποστήριξε.

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