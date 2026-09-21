Γερμανία: Ιστορικό πλήγμα για το CDU – Εκτός Βουλής στο Μεκλεμβούργο, πρώτη η AfD και σε πίεση ο Μερτς

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«Καταστροφή» χαρακτήρισε ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα για τους Χριστιανοδημοκράτες, πριν ακόμη οριστικοποιηθεί το μέγεθος της ήττας: το CDU συγκέντρωσε μόλις 4,9% στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και έμεινε εκτός κρατιδιακού κοινοβουλίου, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Την ίδια στιγμή, η AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατίδιο, ενώ στο Βερολίνο η Αριστερά πέτυχε ιστορική εκλογική νίκη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό τοπίο για τον Γερμανό καγκελάριο.

Το ιστορικό 4,9% και η πρωτιά της AfD

Τα προσωρινά επίσημα αποτελέσματα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία δίνουν στην AfD 38,2%, έναντι 35,5% του SPD της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ. Η Αριστερά ακολουθεί με 6,5% και οι Πράσινοι με 5,7%, ενώ το CDU με 4,9% και το BSW με 4,8% μένουν κάτω από το όριο του 5%.

Για τους Χριστιανοδημοκράτες πρόκειται για πρωτοφανές αποτέλεσμα. Ποτέ μέχρι σήμερα το CDU δεν είχε αποτύχει να εισέλθει σε κοινοβούλιο γερμανικού κρατιδίου, ενώ η ήττα αποκτά πρόσθετο συμβολισμό καθώς σημειώνεται στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου βρίσκεται και η πρώην ομοσπονδιακή εκλογική περιφέρεια της Άνγκελα Μέρκελ.

Το αποτέλεσμα είναι ακόμη βαρύτερο αν συγκριθεί με το 2021, όταν το CDU είχε λάβει 13,3%, ενώ η AfD βρισκόταν στο 16,7%. Η τελευταία υπερδιπλασίασε πλέον το ποσοστό της και αναδείχθηκε για πρώτη φορά ισχυρότερη κοινοβουλευτική δύναμη στο συγκεκριμένο κρατίδιο.

Ο Μερτς έσπευσε να πάρει θέση

Ο Μερτς δεν περίμενε την ολοκλήρωση της καταμέτρησης. Μόλις λίγα λεπτά μετά τις πρώτες προβλέψεις εμφανίστηκε στην έδρα του CDU στο Βερολίνο, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία «καταστροφή» και κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να παραμείνει τόσο στην ηγεσία του κόμματος όσο και στην καγκελαρία.

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν», ήταν το βασικό μήνυμά του, με τον ίδιο να δηλώνει ότι απαιτούνται «σθένος, σταθερότητα και υπομονή» και ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την κυβερνητική ατζέντα.

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, οι οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων που ανήκουν στο CDU είχαν εκδώσει κοινή δήλωση στήριξης προς τον καγκελάριο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η δημόσια συζήτηση περί ηγεσίας.

Η ταχύτητα, ωστόσο, με την οποία ο Μερτς παρενέβη το βράδυ των εκλογών ερμηνεύεται από γερμανικά μέσα ως ένδειξη της πίεσης που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του κόμματός του.

ARD: «Παίζει με τον χρόνο»

Η ανάλυση του ARD σημειώνει ότι και μόνο η απόφαση του Μερτς να κάνει προσωπική δήλωση τη βραδιά κρατιδιακών εκλογών καταδεικνύει το μέγεθος της εσωκομματικής πίεσης.

Κατά το γερμανικό δημόσιο δίκτυο, η στρατηγική του καγκελάριου είναι ουσιαστικά να κερδίσει χρόνο. Μετά τις εκλογές της Κυριακής δεν υπάρχουν προγραμματισμένες νέες κρατιδιακές κάλπες μέχρι τον Απρίλιο του 2027, γεγονός που του προσφέρει ένα διάστημα χωρίς νέο άμεσο εκλογικό τεστ. Ο Μερτς προσδοκά παράλληλα ότι στο μεσοδιάστημα θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών κεφαλαίων και ότι η οικονομική εικόνα θα βελτιωθεί.

Ο γερμανικός Τύπος ανοίγει τη συζήτηση για την καγκελαρία

Η επόμενη ημέρα βρήκε μεγάλα γερμανικά μέσα να θέτουν ευθέως ζήτημα πολιτικής επιβίωσης του Μερτς.

Το Der Spiegel έθεσε τη συζήτηση περί «καγκελαρίου» στο επίκεντρο της ανάλυσής του, σημειώνοντας ότι, εφόσον υπάρχουν στελέχη του CDU που επιδιώκουν αλλαγή στην ηγεσία, το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί και όχι να μετατραπεί σε παρατεταμένη εσωκομματική φθορά. Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Μερτς έχει πλέον περάσει ανοιχτά στον γερμανικό δημόσιο διάλογο.

Η Handelsblatt, με τίτλο «Ο Μερτς αγοράζει χρόνο – αλλά για ποιον λόγο ακριβώς;», εκτιμά ότι οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις λειτούργησαν και ως κρίση της πολιτικής του καγκελάριου. Κατά τον αρθρογράφο της, το βασικό αίτημα των πολιτών είναι να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα το κράτος και να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους, ενώ ως σημαντικότερο εμπόδιο για τον καγκελάριο περιγράφεται η δυσκολία εφαρμογής βαθύτερων αλλαγών στη Γερμανία.

Η Welt επικεντρώνεται στη συρρίκνωση των παραδοσιακών κομμάτων του κέντρου και ιδιαίτερα στην αδυναμία του CDU στις νεότερες ηλικίες. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σύμφωνα με στοιχεία της Infratest dimap που επικαλείται η εφημερίδα, μόλις 2% των ψηφοφόρων ηλικίας 16-24 ετών επέλεξε το CDU, ενώ στις ηλικίες 25-34 το ποσοστό ήταν 3%.

Η Süddeutsche Zeitung περιέγραψε με ιδιαίτερα σκληρούς όρους την εκλογική εικόνα των Χριστιανοδημοκρατών, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα του 4,9% ως πρωτοφανή αποτυχία για ένα κόμμα που επί δεκαετίες αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του γερμανικού πολιτικού συστήματος.

Από την πλευρά της, η Tagesspiegel εστίασε στην απώλεια εμπιστοσύνης προς τα παραδοσιακά κόμματα της ομοσπονδιακής πολιτικής και στην ενίσχυση πολιτικών δυνάμεων στα δύο άκρα του φάσματος. Σε σχόλιό της άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ο Μερτς να δεχθεί πίεση ώστε να εγκαταλείψει κάποια στιγμή την προεδρία του CDU και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην καγκελαρία.

Ανάλογη είναι η συζήτηση και στη Bild, όπου καταγράφονται φόβοι για μεγαλύτερη αντίδραση της κομματικής βάσης, καθώς το 4,9% καταρρίπτει την έως τώρα αντίληψη ότι η παρουσία του CDU στα κρατιδιακά κοινοβούλια ήταν δεδομένη.

Σβέζιγκ: Δεύτερη, αλλά με πιθανότητες να παραμείνει πρωθυπουργός

Παρά την πρωτιά της AfD, η Μανουέλα Σβέζιγκ έχει σοβαρές πιθανότητες να παραμείνει πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία με την AfD.

Η έως τώρα εκτίμηση είναι ότι το SPD θα επιδιώξει κυβερνητικό σχήμα με την Αριστερά και τους Πράσινους, καθώς η υφιστάμενη συνεργασία SPD-Αριστερά δεν διαθέτει πλέον από μόνη της κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η Σβέζιγκ είχε φροντίσει καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο να κρατήσει αποστάσεις από ορισμένες επιλογές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό, όπου αντιτάχθηκε σε σχεδιαζόμενες αλλαγές. Δημοσκοπικά στοιχεία έδειξαν ότι αυτή η διαφοροποίηση είχε σημαντική απήχηση στους ψηφοφόρους του SPD στο κρατίδιο.

Μετά τις κάλπες εκτίμησε επίσης ότι το SPD έχασε ψήφους προς την AfD εξαιτίας της στάσης του στο ουκρανικό. Όπως είπε, σημαντικό τμήμα των κατοίκων του κρατιδίου αντιτίθεται στη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και επιθυμεί επανέναρξη της ενεργειακής τροφοδοσίας μέσω του Nord Stream – θέσεις τις οποίες το SPD δεν υιοθετεί.

Η εκλογική της αντοχή, παρά την πρωτιά της AfD, ενισχύει πάντως το πολιτικό της βάρος στο εσωτερικό των Σοσιαλδημοκρατών.

Άλλη εικόνα στο Βερολίνο – Ιστορική νίκη της Αριστεράς

Στη γερμανική πρωτεύουσα το αποτέλεσμα κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Με σχεδόν ολοκληρωμένη την καταμέτρηση, η Αριστερά της Ελίφ Εράλπ συγκέντρωσε 25,7%, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό της σε σχέση με το 2023. Το CDU περιορίστηκε στο 18,8%, η AfD έφθασε το 16,3%, οι Πράσινοι το 14,3% και το SPD το 12,1%.

Η Εράλπ μπορεί έτσι να γίνει η πρώτη κυβερνήτης-δήμαρχος του Βερολίνου με τουρκικές ρίζες, εφόσον καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Η ίδια έχει δηλώσει ότι επιθυμεί συνομιλίες με SPD και Πράσινους για μια τρικομματική συνεργασία.

Η σημερινή συγκυβέρνηση CDU-SPD δεν διαθέτει πλέον πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα ανέδειξε ιδιαίτερα την επιρροή της Αριστεράς στους νέους: 43% των ψηφοφόρων κάτω των 25 ετών την επέλεξε, ενώ στις ηλικίες 25-34 το ποσοστό έφθασε περίπου το 48%.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις της Εράλπ

Η δημιουργία κυβέρνησης δεν θεωρείται πάντως αυτόματη.

Η Εράλπ έχει δεσμευθεί ότι θα προωθήσει την κοινωνικοποίηση μεγάλων εταιρειών κατοικιών, επιμένοντας μετά τις εκλογές ότι το συγκεκριμένο σχέδιο παραμένει στον πυρήνα του προγράμματός της. Ταυτόχρονα, ζητήματα αστυνόμευσης και η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από καταγγελίες περί αντισημιτισμού σε τμήματα της Αριστεράς αποτελούν δυνητικά σημεία τριβής με πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους. Η ίδια έχει δηλώσει ότι ο αντισημιτισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ότι τάσσεται υπέρ της προστασίας της εβραϊκής, της μουσουλμανικής και της παλαιστινιακής ζωής στην πόλη.

Η παρουσία του Ίσα Ρέμο στο πάρτι της Αριστεράς

Η πρώτη πολιτική αντιπαράθεση μετά την εκλογική νίκη ήρθε ήδη το ίδιο βράδυ.

Ο Ίσα Ρέμο, γνωστό πρόσωπο της οικογένειας Ρέμο, εμφανίστηκε σε εκλογική συγκέντρωση της Αριστεράς στο Νόικελν και δήλωσε ότι αισθανόταν για πρώτη φορά πως ένα κόμμα στο Βερολίνο τον εκπροσωπούσε.

Η Αριστερά διευκρίνισε στη συνέχεια ότι ο Ρέμο δεν είχε προσκληθεί, ότι επρόκειτο για ανοικτή εκδήλωση και ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ή προσωπικές σχέσεις μαζί του. Η ίδια η Εράλπ δήλωσε αργότερα ότι απομακρύνθηκε από τον χώρο, ενώ το κόμμα πήρε αποστάσεις από την παρουσία του.

Η οικογένεια Ρέμο έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις γερμανικές Αρχές για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Μέλη της είχαν καταδικαστεί για την εντυπωσιακή κλοπή του χρυσού νομίσματος «Big Maple Leaf», βάρους 100 κιλών, από το Μουσείο Bode το 2017.

Δύο εκλογές, διαφορετικοί νικητές και ένα κοινό πρόβλημα για το CDU

Η εικόνα της Κυριακής είναι σύνθετη: στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία η AfD καταγράφει ισχυρή πρωτιά, ενώ στο Βερολίνο η Αριστερά εμφανίζεται ως η μεγάλη κερδισμένη. Για το CDU, όμως, το μήνυμα είναι κοινό: στη μία αναμέτρηση βγήκε για πρώτη φορά εκτός κρατιδιακού κοινοβουλίου και στην άλλη έχασε σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες και την πρώτη θέση.

Ο Φρίντριχ Μερτς δηλώνει ότι θα συνεχίσει και ότι το επόμενο διάστημα θα αφιερωθεί στις μεταρρυθμίσεις. Το κατά πόσον η εσωκομματική στήριξη θα διατηρηθεί μέχρι τα επόμενα εκλογικά τεστ του Απριλίου του 2027 είναι πλέον ένα από τα βασικά ζητήματα της γερμανικής πολιτικής επικαιρότητας

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