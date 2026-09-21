Κίνα: Οκτώ νεκροί από πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφαντουργίας

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Οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη τραυματίστηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή σε εργοστάσιο υφαντουργίας στην πόλη Φοσάν, στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, σύμφωνα με το πρακτορείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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