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21.09.2026 08:30

Τέμπη: Με καταθέσεις συγγενών θυμάτων και την απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη συνεχίζεται η δίκη

21.09.2026 08:30
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  • Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
  • Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη μετά από θετική εισαγγελική πρόταση.
  • Η διαδικασία αφορά την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης για την ανάκτηση δεδομένων και επικοινωνιών της συσκευής.
  • Συνολικά 36 στελέχη οργανισμών αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το δυστύχημα, με την πλειονότητα αυτών να διώκεται για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία.
  • Κατά την τρέχουσα εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί τρεις συνεδριάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κατάθεση της Μαρίας Καρυστιανού.

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Συνεχίζονται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος που υπέβαλλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, μετά και τη θετική εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας πρότεινε την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και τις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων, όπως Viber, και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους..

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα υποβλήθηκε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα.

Η μάρτυρας, στην κατάθεσή της, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα «ενδεκάλεπτο κενό» στις επικοινωνίες σταθμαρχών-μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και πριν τη σύγκρουση στα Τέμπη και στα αιτήματά της στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και για την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικου Σταθμού Λάρισας.

Αυτήν την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις, όπου αναμένεται να καταθέσει και η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου.

Για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) Τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

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