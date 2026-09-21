Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, πού θα βρέξει – Φθινοπωρινή αλλαγή από την Τρίτη (videos)

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Αλλάζει σταδιακά από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Ειδικά από αύριο (22/9), η μεταβολή του καιρού θα είναι πιο έντονη, καθώς αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Για σήμερα, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επεκταθούν και προς την ανατολική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αίθριος, όμως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.

Ο καιρός την Τρίτη (22/9)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες και βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (23/9)

Στα ανατολικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες νωρίς το πρωί, κυρίως στα θαλάσσια με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Πέμπτη (24/9)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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