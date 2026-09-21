Στην Ευρώπη ποντάρει ο Μητσοτάκης για τον ΕΦΚ

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Κύκλο επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες θα αρχίσει ο πρωθυπουργός από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ και θα τον συνεχίσει και τον Οκτώβριο με στόχο να υπάρξει κοινό «μέτωπο» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, λόγω της νέας κρίσης και της ανόδου των τιμών.

Στην Αθήνα εκτιμάται ότι αν η πλειοψηφία των ηγετών της Ένωσης εμφανιστεί με κοινό αίτημα, δύσκολα η Κομισιόν ή οι «δύσκολοι» Βόρειοι δεν θα κάνουν κάποια υποχώρηση. Προς το παρόν, πάντως, κυριαρχεί το «όχι» στη μείωση του ΕΦΚ και υπερισχύει ένα αδύναμο «ναι» για μείωση του ΦΠΑ.

Ούτως ή άλλως, πάντως, στην παρούσα φάση δεν αναμένεται κοινή ευρωπαϊκή απόφαση/δράση για τα καύσιμα. Για το μέλλον… βλέπουμε.

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