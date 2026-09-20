O Κασσελάκης, η Μοιραράκη και το Cash or Trash

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Ο Στέφανος Κασσελάκης μπαίνει στο πλατό της Δέσποινας Μοιραράκη και δηλώνει αποφασισμένος να βάλει τους αγοραστές να βάλουν το χέρι στην τσέπη για έναν «εξαιρετικό σκοπό».
Με τέτοια αποφασιστικότητα, το μόνο που μένει να μάθουμε είναι αν θα πουλήσει το αντικείμενο ή όχι.
Πάντως, στο Cash or Trash η δημοπρασία έχει κανόνες. Στην πολιτική, η αποτίμηση… παραμένει ανοιχτή!
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