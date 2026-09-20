O Κασσελάκης, η Μοιραράκη και το Cash or Trash

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Στέφανος Κασσελάκης μπαίνει στο πλατό της Δέσποινας Μοιραράκη και δηλώνει αποφασισμένος να βάλει τους αγοραστές να βάλουν το χέρι στην τσέπη για έναν «εξαιρετικό σκοπό».

Με τέτοια αποφασιστικότητα, το μόνο που μένει να μάθουμε είναι αν θα πουλήσει το αντικείμενο ή όχι.

Πάντως, στο Cash or Trash η δημοπρασία έχει κανόνες. Στην πολιτική, η αποτίμηση… παραμένει ανοιχτή!

Διαβάστε επίσης:

Η αναταραχή στην… Υπερδεξιά προβληματίζει τη ΝΔ

Η μάχη στην Κεντροαριστερά δεν θα γίνει για τα προγράμματα

Βρεττού: Μόνο η ΕΛΑΣ μπορεί να ανατρέψει την σημερινή πραγματικότητα – Το ΠΑΣΟΚ είναι εγκλωβισμένο σε μικροκομματική στρατηγική



