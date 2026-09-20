Ο «κολλητός» του Κικίλια στην κούρσα για τη δημαρχία του Σικάγου –  Η πορεία του Αλέξη Γιαννούλια από τα παρκέ στην πολιτική

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Στο Σικάγο η μάχη για την επόμενη δημαρχιακή θητεία έχει ήδη αρχίσει να παίρνει διαστάσεις, με τον Αλέξη Γιαννούλια να ετοιμάζεται να διεκδικήσει μία από τις πιο προβεβλημένες πολιτικές θέσεις της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Η εκλογική αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2027 και ο 50χρονος πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος μπαίνει στην κούρσα έχοντας πίσω του δύο δεκαετίες πολιτικής διαδρομής, αλλά και ένα ιδιαίτερα ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα. Ο Γιαννούλιας έχει συγκεντρώσει περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές από προηγούμενες πολιτικές του εκστρατείες, ποσό που του δίνει σημαντικό προβάδισμα.

Στο πολιτικό σκηνικό του Σικάγο, όπου οι προεκλογικές καμπάνιες απαιτούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, το ποσό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Ενδεικτική είναι η σύγκριση με μία ακόμη Ελληνίδα που έχει εκδηλώσει πρόθεση να διεκδικήσει τη δημαρχία, τη Μαρία Πάππας, η οποία φέρεται να ξεκινά την προσπάθειά της με περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η παρουσία δύο Ελλήνων υποψηφίων στην ίδια εκλογική αναμέτρηση προσδίδει, εκ των πραγμάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική κοινότητα της περιοχής. Στο Σικάγο υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 50.000 Έλληνες, ενώ αρκετοί ακόμη βρίσκονται στις περιφερειακές περιοχές της πόλης. Η μητέρα του, Άννα, εξακολουθεί να ζει στην περιοχή και η οικογένεια διατηρεί ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία.

Η ζωή στις ΗΠΑ

Η ιστορία της οικογένειας Γιαννούλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά από τη μεταναστευτική διαδρομή των γονιών του, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Αμερική τη δεκαετία του 1970, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και περισσότερες ευκαιρίες για την οικογένειά τους. Ο πατέρας του, Αλέκος, είχε καταγωγή από τα Καλάβρυτα και ξεκίνησε επαγγελματικά πουλώντας τουρσί, ενώ η μητέρα του, Άννα, με καταγωγή από τα Σφακιά, εργαζόταν σε πολυκατάστημα.

Με τα χρόνια η οικογένεια κατάφερε να δημιουργήσει μία σημαντική επιχειρηματική παρουσία. Με τα χρήματα από τις δουλειές τους μπήκαν στο χώρο του real estate και έφτιαξαν κτηματομεσιτικό γραφείο, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται ο μεγαλύτερος αδελφός του Αλέξη, ενώ στη συνέχεια ίδρυσαν και την Brodway Bank, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του Ιλινόις.

Τα καλοκαίρια ο Αλέκος Γιαννούλιας επέστρεφε μαζί με την οικογένειά του στην Ελλάδα για διακοπές. Το 2005, ωστόσο, μία τραγωδία άλλαξε τη ζωή της οικογένειας. Ο Αλέκος πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στην περιοχή Λαμπίρη της Αχαΐας.

Το μπάσκετ

Ο Αλέξης Γιαννούλιας ακολούθησε αρχικά ακαδημαϊκή πορεία στα οικονομικά, σπουδάζοντας στα πανεπιστήμια του Σικάγο και της Βοστόνης. Στη συνέχεια, όμως, έκανε μία μάλλον απρόβλεπτη επαγγελματική στροφή και ασχολήθηκε με το μπάσκετ. Αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Α1 κατηγορία με τη φανέλα του Πανιωνίου. Για δύο χρόνια αγωνίστηκε ως γκαρντ, έχοντας έναν περιορισμένο αγωνιστικό ρόλο σε μία ομάδα που εκείνη την εποχή διέθετε ανταγωνιστικό σύνολο. Δεν ήταν ο πρωταγωνιστής της ομάδας, όμως η παρουσία του στη Νέα Σμύρνη αποδείχθηκε σημαντική γιατί εκεί δημιούργησε σχέσεις που έμελλε να διατηρηθούν στον χρόνο.

Μία από αυτές ήταν με τον Βασίλη Κικίλια. Οι δύο τους υπήρξαν συμπαίκτες στον Πανιώνιο και παρέμειναν φίλοι και μετά το τέλος της κοινής τους μπασκετικής διαδρομής. Ο Κικίλιας, ο οποίος είχε αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες του Πανιωνίου και στη συνέχεια συνέχισε την επαγγελματική του καριέρα στην ΑΕΚ και άλλους συλλόγους, ακολούθησε επίσης αργότερα τον δρόμο της πολιτικής.

Για τον Γιαννούλια, πάντως, το μπάσκετ ήταν ένα κεφάλαιο που έκλεισε για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος. Επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική στο Tulane University της Νέας Ορλεάνης. Στη συνέχεια εργάστηκε στην οικογενειακή Broadway Bank, προτού αποφασίσει να εγκαταλείψει την επιχειρηματική δραστηριότητα για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην πολιτική.

Ο Γιαννούλιας έχει συμπληρώσει περίπου 20 χρόνια στην πολιτική. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε το 2006, όταν, σε ηλικία μόλις 30 ετών, εξελέγη ταμίας της Πολιτείας του Ιλινόις. Το 2010 επιχείρησε να κάνει το μεγάλο άλμα προς την Ουάσιγκτον. Ως υποψήφιος των Δημοκρατικών διεκδίκησε την έδρα του Ιλινόις στη Γερουσία, την οποία είχε προηγουμένως καταλάβει ο Ομπάμα. Η αναμέτρηση με τον Ρεπουμπλικανό Μαρκ Κερκ ήταν σκληρή και τελικά ο Γιαννούλιας ηττήθηκε με μικρή διαφορά.

Η συγκεκριμένη προεκλογική εκστρατεία είχε, ωστόσο, και μία δεύτερη δύσκολη παράμετρο για τον ίδιο. Η Broadway Bank, η οικογενειακή τράπεζα στην οποία είχε εργαστεί, κατέρρευσε εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Η υπόθεση αποτέλεσε αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και επηρέασε την εκστρατεία του για τη Γερουσία, καθώς η οικονομική κατάσταση της τράπεζας συνδέθηκε με την πολιτική συζήτηση γύρω από την υποψηφιότητά του.

Μετά την ήττα του, ο Γιαννούλιας απομακρύνθηκε για ένα διάστημα από την διεκδίκησης κάποιες θέσης. Διετέλεσε πρόεδρος του Illinois Community College Board, εργάστηκε στην BNY Mellon Wealth Management, δίδαξε στο Northwestern University και ασχολήθηκε με τις επενδύσεις.

Η επιστροφή του στην πολιτική ήρθε το 2022, όταν εξελέγη Secretary of State του Ιλινόις και ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2023. Η θέση αυτή τον επανέφερε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτειακά αξιώματα, ενώ κατά τη θητεία του προώθησε μεταρρυθμίσεις με έμφαση στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η εμπειρία αυτή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που επιχειρεί να αξιοποιήσει στην προσπάθειά του να περάσει από την πολιτειακή πολιτική στη διοίκηση της μεγαλύτερης πόλης του Ιλινόις. Η δημαρχιακή κούρσα, πάντως, δεν αναμένεται εύκολη. Ήδη εννέα υποψήφιοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα.

Η απόφαση να διεκδικήσει την δημαρχία

Ο ίδιος ο Γιαννούλιας, ανακοινώνοντας την απόφασή του να διεκδικήσει τη δημαρχία, δεν έκρυψε ότι πρόκειται για μία επιλογή με μεγάλο προσωπικό και πολιτικό βάρος. Χαρακτήρισε την απόφασή του «χωρίς καμία αμφιβολία» ως την πιο δύσκολη που έχει πάρει στη ζωή του. Με κεντρικό σύνθημα «διεκδικούμε το καλύτερο», επιχειρεί να δώσει από την αρχή το στίγμα της εκστρατείας του.

Στο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καθημερινότητα των κατοίκων του Σικάγο. Μεταξύ αυτών είναι η καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η δημιουργία συνθηκών για πιο προσιτή κατοικία. Πρόκειται για δύο ζητήματα που συνδέονται άμεσα με το κόστος ζωής και τις δυνατότητες των οικογενειών σε μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις.

Παράλληλα, ο υποψήφιος δήμαρχος έχει θέσει στο τραπέζι την ανάγκη για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα και έχει δεσμευθεί να υποστηρίξει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στις προτεραιότητές του βρίσκεται επίσης η ενίσχυση της αστυνόμευσης, με την πρόσληψη επιπλέον 1.000 αστυνομικών.

Η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται ακόμη στην αρχή, όμως το πολιτικό προφίλ του Γιαννούλια είναι ήδη αρκετά πλούσιο. Οικονομολόγος, δικηγόρος, πρώην μπασκετμπολίστας, τραπεζίτης και πολιτικός με πολυετή παρουσία στα πολιτειακά πράγματα του Ιλινόις. Παράλληλα, η θητεία του στο πλευρό του Μπαράκ Ομπάμα ως συμβούλου αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο της πολιτικής του διαδρομής.

Στην προσωπική του ζωή, ο Αλέξης Γιαννούλιας είναι παντρεμένος με κόρη Ιταλού εφοπλιστή και έχει τέσσερις κόρες. Πίσω από την τωρινή του υποψηφιότητα βρίσκεται μία διαδρομή που ξεκίνησε από μία οικογένεια Ελλήνων μεταναστών, πέρασε από την οικογενειακή τράπεζα και τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, έκανε στάση στα παρκέ της Ελλάδας και του Πανιωνίου και στη συνέχεια πέρασε από τα υψηλότερα επίπεδα της πολιτειακής πολιτικής του Ιλινόις.

Μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2027, όταν οι κάλπες θα ανοίξουν για την εκλογή του νέου δημάρχου, ο Αλέξης Γιαννούλιας θα πρέπει να μετατρέψει το ισχυρό πολιτικό και οικονομικό του υπόβαθρο σε εκλογική δυναμική. Τα 22 εκατομμύρια δολάρια με τα οποία ξεκινά την προσπάθειά του αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, δεν αρκούν όμως από μόνα τους για να κριθεί μία τόσο απαιτητική αναμέτρηση. Η μάχη για το Σικάγο μόλις έχει αρχίσει και ο πρώην μπασκετμπολίστας γνωρίζει ότι αυτή τη φορά το παιχνίδι θα κριθεί στην κάλπη και όχι σε κάποιο παρκέ.

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