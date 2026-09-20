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20.09.2026 09:04

Θάνατος Μαζωνάκη: Το καρνέ της Καρνεάδου στο μικροσκόπιο – Ποιοι είχαν περάσει από την «κλινική»

20.09.2026 09:04
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Στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργο Μαζωνάκη.

Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο βρίσκεται το πελατολόγιο της «κλινικής», αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρείχε.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα στις ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να διαπιστώσουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους και τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με αυτές.

Από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατασχέθηκαν από τον χώρο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν το μοναδικό αναγνωρίσιμο πρόσωπο που είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Στο υλικό φέρεται να εμφανίζονται αναφορές και σε άλλα πρόσωπα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της εγχώριας showbiz, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.

Κάνουν φύλλο και φτερό τις οι οικονομικές συναλλαγές των δύο γιατρών

Η έρευνα των Αρχών αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος ετών, με στόχο να αποτυπωθεί η οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται αν τα έσοδα που προκύπτουν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες έχουν δηλωθεί στο σύνολό τους και αν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Παράλληλα, οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τον ρόλο τυχόν τρίτων προσώπων στην υπόθεση.

Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς από την ανάλυση των επικοινωνιών θα επιχειρηθεί να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Τα ψηφιακά πειστήρια θεωρούνται κρίσιμο κομμάτι της έρευνας. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablets εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής

Στο μεταξύ, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να παρέλαβε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές, ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνει σε συνδυασμό με το σύνολο των καταθέσεων και των ψηφιακών ευρημάτων.

Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και δεν αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων να προκύψουν νέα δεδομένα ή να κριθεί αναγκαία η εξέταση και άλλων προσώπων.

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