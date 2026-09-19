Ουκρανία: Πάνω από 224 δισ. ευρώ η ευρωπαϊκή βοήθεια από το 2022 – Η συνεισφορά της Ελλάδας

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Περισσότερα από 224 δισ. ευρώ έχει διαθέσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της για τη στήριξη της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ενώ το Κίεβο εξακολουθεί να αναζητά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2027.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταγράψει συνολική ευρωπαϊκή στήριξη που έχει πλέον ανέλθει στα 224,5 δισ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται οικονομική και χρηματοδοτική βοήθεια, στρατιωτική και ανθρωπιστική στήριξη, αλλά και κονδύλια που αφορούν την κάλυψη αναγκών Ουκρανών προσφύγων στα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν.

Η ελληνική συμμετοχή ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ σε διμερή στρατιωτική βοήθεια και περίπου 9 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με στοιχεία του Kiel Institute που επικαλείται το Al Jazeera. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει συνεισφέρει και μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών, με στρατιωτική και οικονομική στήριξη μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών.

Πώς κατανέμεται η ευρωπαϊκή στήριξη

Από το συνολικό ευρωπαϊκό πακέτο, σημαντικό μέρος διοχετεύεται μέσω κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 107 δισ. ευρώ έχουν δοθεί ή εγγυηθεί μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ 77,9 δισ. ευρώ αφορούν στρατιωτική βοήθεια. Έως 17 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί στα κράτη-μέλη για την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με τους Ουκρανούς στην ΕΕ, ενώ 15,5 δισ. ευρώ αφορούν πρόσθετη στήριξη από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Άλλα 3,8 δισ. ευρώ προέρχονται από έσοδα των ακινητοποιημένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ ανέρχεται συνολικά σε 43,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2026, με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων.

Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και το Ukraine Facility, το πολυετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2024-2027, συνολικού ύψους έως 50 δισ. ευρώ. Μέσω αυτού χρηματοδοτούνται ανάγκες που αφορούν τη λειτουργία της ουκρανικής οικονομίας, την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της χώρας. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 είχαν κινητοποιηθεί περισσότερα από 29,5 δισ. ευρώ μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Για την περίοδο 2026-2027 έχει προστεθεί και το Ukraine Support Loan, συνολικού ύψους έως 90 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 60 δισ. ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας, ενώ τα υπόλοιπα 30 δισ. ευρώ αφορούν τη δημοσιονομική στήριξη και τη διασφάλιση της λειτουργίας του κράτους και των βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο. Στις 18 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την εκταμίευση ακόμη 3,3 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο του Ukraine Support Loan, με τα χρήματα να προορίζονται για την προμήθεια πυραύλων και drones.

Τι καταγράφει το Kiel Institute

Το Kiel Institute, μέσω του Ukraine Support Tracker, καταγράφει την οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν οι κυβερνήσεις στην Ουκρανία. Η βάση δεδομένων καταγράφει τις σχετικές ενισχύσεις από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην τελευταία επικαιροποίηση είχαν καταγραφεί σχεδόν 11 δισ. ευρώ νέων ευρωπαϊκών allocations μόνο για τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Από αυτά, περίπου 4,3 δισ. ευρώ αφορούσαν στρατιωτική βοήθεια, ενώ 6,7 δισ. ευρώ κατευθύνονταν σε οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη.

Το μεγαλύτερο μέρος της νέας χρηματοδότησης συνδεόταν με τα ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης της Ουκρανίας.

Η ελληνική συμβολή

Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ελλάδα, τα στοιχεία του Kiel Institute που επικαλείται το Al Jazeera καταγράφουν 170 εκατ. ευρώ σε διμερή στρατιωτική βοήθεια και περίπου 9 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών διατέθηκαν περίπου 1,14 δισ. ευρώ για στρατιωτική και οικονομική στήριξη. Το ποσό αυτό, ωστόσο, αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στη συνολική ευρωπαϊκή στήριξη και δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ποσό που μεταφέρθηκε απευθείας από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα έχει επίσης συμμετάσχει σε ευρύτερες πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Όπως αναφέρει το Al Jazeera, ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί παράλληλα σε έργα που συνδέονται με την ανοικοδόμηση της χώρας, μεταξύ άλλων στην αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το χρηματοδοτικό κενό για το 2027

Παρά την κλίμακα της διεθνούς βοήθειας, οι ανάγκες της Ουκρανίας για την επόμενη χρονιά παραμένουν υψηλές. Για το 2027, το Κίεβο αναζητά εξωτερική χρηματοδότηση άνω των 52,6 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 20 δισ. δολάρια έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω δεσμεύσεων διεθνών εταίρων, αφήνοντας χρηματοδοτικό κενό περίπου 32,6 δισ. δολαρίων.

Η κάλυψη του υπόλοιπου ποσού αναμένεται να αναζητηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του G7 μέσω του μηχανισμού ERA, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Βρετανίας και άλλων διεθνών εταίρων.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ουκρανίας για το 2027 προβλέπει συνολικές δαπάνες περίπου 162,6 δισ. δολαρίων, με περίπου 109,4 δισ. δολάρια να κατευθύνονται στην άμυνα και την ασφάλεια.

Έτσι, ενώ η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία έχει ήδη ξεπεράσει τα 224 δισ. ευρώ, το Κίεβο εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντική πρόσθετη διεθνή χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών του 2027.

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