Δεν επετράπη η είσοδος στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και του MS NOW μετά την απαγόρευση Τραμπ

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Το CNN και το MS NOW ανακοίνωσαν ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους, μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή 18/9, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν επετράπη σε έναν δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο του MS NOW να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο σήμερα, ενώ και το ίδιο συνέβη και σε δημοσιογράφους του CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ΜΜΕ, στην πιο πρόσφατη απειλή του εις βάρος της ανεξαρτησίας του Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ότι «μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις» σε ανάρτησή του και επεσήμανε ότι «δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφουν συνεχώς ή να μεταδίδουν ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Θα ακολουθήσουν και άλλα Μέσα Ενημέρωσης Ψευδών Ειδήσεων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που να τον ώθησε να λάβει αυτή την απόφαση, λέγοντας στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο: «Στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για μια συσσώρευση περιστατικών τα τελευταία χρόνια». «Δεν είμαι υποχρεωμένος να τους επιτρέψω την είσοδο στο σπίτι μου – στο σπίτι του λαού», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε τι εννοούσε όταν είπε πως «θα ακολουθήσουν» κι άλλοι, ο Ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε στις εφημερίδες New York Times και Washington Post ως «fake news».

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο το εύρος της απαγόρευσης αλλά και η νομιμότητά της.

Δεκαετίες παράδοσης

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανατρέψει μια παράδοση δεκαετιών στις σχέσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Τύπου, περιορίζοντας την πρόσβαση που είχαν πολλοί μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στον πρόεδρο, ενώ παράλληλα ενισχύει την παρουσία νέων μέσων ενημέρωσης που θεωρούνται πιο φιλικά προσκείμενα στην κυβέρνηση.

Σε σημερινή του ανακοίνωση το MS NOW ανέφερε ότι θα συνεχίσει την κάλυψη των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης Τραμπ και ότι προτίθεται να «λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος, καθώς και του ουσιαστικού ρόλου της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στη δημοκρατία μας».

Το CNN είχε επισημάνει χθες ότι στηρίζει τους δημοσιογράφους του που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο. «Έχουμε δικαίωμα βάσει του Αμερικανικού Συντάγματος να καλύπτουμε τις ειδήσεις χωρίς εμπόδια ή παρεμβάσεις από την κυβέρνηση», ανέφερε το CNN σε ανακοίνωσή του. «Εάν εφαρμοστεί η απαγόρευση με την οποία απείλησε ο πρόεδρος Τραμπ, θα αποτελεί παράνομη επίθεση εναντίον αυτού του θεμελιώδους και συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος».

Το Politico ανέφερε στο Χ ότι «θα συνεχίσει να καλύπτει με δίκαιο τρόπο τις ειδήσεις που αφορούν αυτόν τον Λευκό Οίκο και τους μελλοντικούς». «Θα υπερασπιστούμε ένθερμα τα δικαιώματά μας βάσει της Πρώτης Τροπολογίας εναντίον οποιασδήποτε προσπάθειας να περιοριστούν», πρόσθεσε.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο κατάφωρη παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας», κατήγγειλε ο Σεθ Στερν του Freedom of the Press Foundation.

Ο Τζαμίλ Τζάφερ, εκτελεστικός διευθυντής του ινστιτούτου Knight First Amendment του πανεπιστημίου Κολούμπια, εκτίμησε ότι η Πρώτη Τροπολογία απαγορεύει στον Αμερικανό πρόεδρο να τιμωρεί δημοσιογράφους απλώς επειδή δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο καλύπτουν τα γεγονότα, κάνοντας λόγο για μια «αντισυνταγματική» ενέργεια.

Αγωγές

Ήδη από την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμπ επέκρινε τον Τύπο, ενώ έχει εντείνει τις επιθέσεις του μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικάνος έχει προτρέψει επανειλημμένα τηλεοπτικά δίκτυα να διακόψουν κωμικές ή ειδησεογραφικές εκπομπές που δεν του αρέσουν ή που έχουν επικρίνει ή σχολιάσει περιπαικτικά τον ίδιο ή την κυβέρνησή του.

Εξάλλου ο Τραμπ έχει καταθέσει αρκετές αγωγές κατά του Τύπου, μεταξύ άλλων εναντίον των Wall Street Journal, New York Times, BBC και Des Moines Register. Οι αγωγές του για δυσφήμιση κατά των ABC και CBS διευθετήθηκαν με καταβολή ποσών ύψους 15 εκατομμυρίων και 16 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

Κατά την πρώτη του θητεία ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να ανακαλέσει ή να αναστείλει τη διαπίστευση του ανταποκριτή του Playboy Μπράιαν Κάρεμ και του Τζιμ Ακόστα του CNN, ωστόσο ομοσπονδιακοί δικαστές διέταξαν την αποκατάσταση των διαπιστεύσεών τους.

Μετά την επιστροφή του στην προεδρία ο Τραμπ έχει επιτεθεί φραστικά σε πολλούς τους δημοσιογράφους.

Επιπλέον πέρυσι απέκλεισε το Associated Press από την ομάδα δημοσιογράφων που καλύπτουν τις μετακινήσεις του, επειδή το ειδησεογραφικό πρακτορείο δεν υιοθέτησε την ονομασία που προτιμά ο ίδιος για τον Κόλπο του Μεξικού, αφού έδωσε εντολή να αποκαλείται αποκαλούν «Κόλπος της Αμερικής».

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