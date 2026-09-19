Φονική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ: Γονείς 17χρονης υπαλλήλου ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου ηλικιωμένο πελάτη που της έκανε παρατήρηση (Video)

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Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός σε κατάστημα Walmart στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ, όταν ένας 77χρονος πελάτης δέχθηκε επίθεση από τους γονείς μιας 17χρονης υπαλλήλου, μετά από παρατήρηση που της έκανε.

Ο Μπερτ Ατιένζα υπέκυψε στα τραύματά του την επομένη της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τον θάνατό του ανθρωποκτονία.

Ο ηλικιωμένος είχε πάει για ψώνια μαζί με τη σύζυγό του, Ζόζεφιν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 42 χρόνια, μετά την πρωινή τους επίσκεψη στην εκκλησία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 17χρονη υπάλληλος μπήκε στον διάδρομο όπου βρισκόταν το ζευγάρι και παραλίγο να χτυπήσει τη γυναίκα με ένα καροτσάκι.

Ο Ατιένζα και η σύζυγός του, Ζόζεφιν

Ο Ατιένζα αντέδρασε στην περιστατικό, κατηγορώντας την υπάλληλο ότι δεν ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγό του. «Είπε “παραλίγο να χτυπήσεις τη γυναίκα μου με το βαρύ καροτσάκι σου, και δεν της είπες ούτε μία συγγνώμη”. Αν δει κάτι που δεν του αρέσει, θα στο πει χωρίς περιστροφές. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τον ένοιαζε ποιος είσαι», δήλωσε η Ζόζεφιν.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και, σύμφωνα με την περιγραφή της συζύγου του θύματος, η υπάλληλος πέταξε ένα κουτί προς το ζευγάρι. Στη συνέχεια φέρεται να επικοινώνησε με τους γονείς της, Τράβις Γουάιτ και Έρικα Μίτσελ, οι οποίοι λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν στο κατάστημα και άρχισαν να αναζητούν το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η επίθεση στον διάδρομο του καταστήματος

Ο Μπερτ βρισκόταν μπροστά σε ένα ράφι, όταν οι δύο γονείς τον εντόπισαν και του επιτέθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τον άρπαξαν, τον έσπρωξαν και άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές. Στη συνέχεια, τον έσπρωξαν πάνω στα ράφια, με συνέπεια να πέσει στο έδαφος, όπου συνέχισαν να τον κλωτσούν.

«Ενώ ήταν στο πάτωμα, συνέχιζαν να τον κλωτσούν και τους είπα να σταματήσουν. Ο άνδρας μου έχει καρδιολογικά προβλήματα», είπε η Ζόζεφιν.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο 77χρονος κατάφερε αρχικά να μιλήσει στη σύζυγό του. «Ο σύζυγός μου μπορούσε ακόμα να μιλήσει, είπε: “βοήθησέ με, σήκω”, αλλά του είπα: “Όχι, αιμορραγείς. Το στόμα σου αιμορραγεί. Έρχεται το ασθενοφόρο”. Τον κοίταξα ξανά. Είχε χάσει πλέον τις αισθήσεις του», είπε η σύζυγος του Ατιένζα στη New York Post.

Ο Μπερτ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε την επόμενη ημέρα από τραύμα στο κεφάλι.

Ο 44χρονος Τράβις Γουάιτ και η 42χρονη Έρικα Μίτσελ συνελήφθησαν λίγες ημέρες μετά το περιστατικό. Αρχικά αντιμετώπισαν κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο, πρόκληση σωματικών βλαβών με επιβαρυντικές περιστάσεις και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος. Στη συνέχεια, οι κατηγορίες τροποποιήθηκαν σε ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.

Ο συνήγορός τους αμφισβήτησε την εκδοχή που οδήγησε στις συγκεκριμένες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι δύο γονείς έσπευσαν στο Walmart προκειμένου να προστατεύσουν την κόρη τους και πως δεν είχαν σχεδιάσει την επίθεση.

«Δεν πήγαν εκεί με την πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήταν μια κατάσταση γεμάτη ένταση. Τους τηλεφώνησε η κόρη τους. Ήταν σε απόγνωση. Πήγαν, όπως θα έκανε κάθε γονιός, για να βεβαιωθούν ότι η κόρη τους ήταν ασφαλής και τότε η κατάσταση ξέφυγε. Ήταν αυθόρμητο», δήλωσε ο Τζέιμς Μπροκολέτι στο WTKR.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα στοιχεία δεν δικαιολογούν τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες του. «Πιστεύουμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία στοιχειοθετούν, στην καλύτερη περίπτωση, μια επίθεση, επειδή χτύπησαν τον άνδρα με γροθιές. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι ο πελάτης μου μπορεί να τον κλώτσησε, αλλά αυτό αποτελεί απλή επίθεση, δηλαδή πλημμέλημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να υπερβαίνει αυτό, που να υποδηλώνει ότι υπήρχε οποιαδήποτε πιθανότητα ή πιθανότητα ή πιθανότητα αυτός ο άνδρας να πεθάνει ως αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος», συμπλήρωσε.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στη φυλακή του Νόρφολκ, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Οι γονείς της 17χρονης

Παράλληλα, η 17χρονη κόρη τους, η οποία πλέον δεν εργάζεται στο Walmart, αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για επίθεση και ξυλοδαρμό, βαριά πρόκληση σωματικών βλαβών με δόλο και συνωμοσία για τη διάπραξη κακουργήματος. Η 17χρονη κρατείται στο κέντρο κράτησης ανηλίκων του Νόρφολκ.

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