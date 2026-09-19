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19.09.2026 18:37

Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες

19.09.2026 18:37
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Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, εξασφάλισε το ΕΡΤnews.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο προφυλακισμένος Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου.

Η συγκεκριμένη γιατρός μάλιστα σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαίδευσε προκειμένου μπορεί και εκείνη να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι.

Η γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

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