Θάνατος Μαζωνάκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον γιατρό να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, εξασφάλισε το ΕΡΤnews.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο προφυλακισμένος Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποβάλλει την ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου.

Η συγκεκριμένη γιατρός μάλιστα σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαίδευσε προκειμένου μπορεί και εκείνη να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολωνάκι.

Η γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυττάρων.

Διαβάστε επίσης:

Μαρούσι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ



Περιστέρι: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε κατάστημα-ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών – Σύλληψη 33χρονου (Video)

«Έκανα πλασμαφαίρεση σε resort στην Ελλάδα το 2016»: «Βόμβα» του πρώην διοικητή του «ΕΛΠΙΣ», Θ. Γιάνναρου (Video)

