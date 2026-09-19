Περιστέρι: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε κατάστημα-ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών – Σύλληψη 33χρονου (Video)

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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 33χρονο, ελληνικής καταγωγής, που διακινούσε ναρκωτικά, με ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή του Περιστερίου.

Η σύλληψη έγινε χθες το πρωί και σε βάρος του 33χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 33χρονου αλλά και στο κατάστημα που κατέχει, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», πιστόλι με γεμιστήρα, 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 2 αεροβόλα πιστόλια.

Παράλληλα κατά τον έλεγχο του καταστήματος συνελήφθη και 39χρονος διανομέας που κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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