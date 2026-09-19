Χαλκιδική: 64χρονη γλίστρησε σε βράχο και έπεσε στη θάλασσα – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

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Στο κεφάλι τραυματίστηκε χθες μια 64χρονη ιταλίδα, όταν γλίστρησε από βράχο στη θαλάσσια περιοχή «Καβουρότρυπες» κι έπεσε μέσα στη θάλασσα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά.

Στη συνέχεια, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

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