search
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2026 14:40

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρός ο 78χρονος γάλλος που αγνοούνταν στην παραλία Μαδέ

19.09.2026 14:40
Limeniko

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σορό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας τραγική «αυλαία» στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: Αγωνία για 16χρονη μαθήτρια που εξαφανίστηκε – Αγνοείται από την Τετάρτη

Βόλος: Τραυμάτισε σοβαρά ταξιτζή – Θα δικαστεί την Τρίτη

«Έκοψαν το “ναι” μου και το χρησιμοποίησαν για να παγιδεύσουν την ανήλικη κόρη μου»: Νέα τηλεφωνική απάτη με «κλωνοποιημένες» φωνές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AI (1)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

mercedes (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

pinakida1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πινακίδες κυκλοφορίας: Πλέον θα διαλέγουμε αριθμό και θα τα κάνουμε όλα online

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αναταραχή στην… Υπερδεξιά προβληματίζει τη ΝΔ

saudi arabia new
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Φλόγες και καπνός κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannitsis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιαννίτσης: «Κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι φυλακή» - Η σύγκριση Τσοχατζόπουλου με ΟΠΕΚΕΠΕ

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Μακριά απο την αυτοδυναμία η ΝΔ, κλείνει την ψαλίδα με την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ

Rejtan_at_Sejm_of_1773_by_Jan_Matejko,_1866
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Κύκλος 1ος: Οι γραμμές που χώρισαν τον κόσμο- 3ο μέρος: Μια χώρα εξαφανίζεται από τον χάρτη

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα στο μπλόκο της Εφορίας: Πώς ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις παρά τα χρέη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 15:25
AI (1)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη μπλόφα της AI: Όταν ο φόβος γίνεται σωσίβιο σωτηρίας για μια φούσκα που πάει να σκάσει

mercedes (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

pinakida1 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πινακίδες κυκλοφορίας: Πλέον θα διαλέγουμε αριθμό και θα τα κάνουμε όλα online

1 / 3