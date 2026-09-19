Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρός ο 78χρονος γάλλος που αγνοούνταν στην παραλία Μαδέ

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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα στο Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ανοιχτά της παραλίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σορό του ηλικιωμένου, ρίχνοντας τραγική «αυλαία» στις έρευνες για τον εντοπισμό του.
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